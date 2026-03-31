Dobra wiadomość dla fanów turystyki inspirowanej filmami i serialami. W Lublinie otwarto szlak wiodący śladami produkcji, które były kręcone w tym mieście. Są wśród nich takie klasyki jak "Ogniem i mieczem" czy "Czarne chmury", ale też popularne seriale - m.in. "Wojenne dziewczyny" czy hitowe "1670".

Michał Sikorski i Filip Zaręba na planie drugiego sezonu "1670" / Robert Pałka / Netflix / Materiały prasowe

Lubelski Szlak Filmowy prowadzi przez 14 lokalizacji związanych z filmami i serialami realizowanymi w Lublinie. Każdy z punktów opowiada o produkcjach powstających w mieście - od znanych filmów fabularnych i seriali telewizyjnych po te mniej popularne.

Szlak niemal w całości prowadzi przez Śródmieście i Stare Miasto. Wyjątkiem są dwie lokalizacje znajdujące się poza tym obszarem - Muzeum Wsi Lubelskiej oraz Państwowe Muzeum na Majdanku.

Każdy z punktów wchodzących w skład Lubelskiego Szlaku Filmowego oznaczony jest charakterystyczną tabliczką w kształcie kliszy filmowej wraz z kodem QR, przekierowującym do opisu danej lokalizacji i filmu.



Szlak obejmuje miejsca, w których kręcone były takie filmy, jak m.in. "Ogniem i mieczem", "Volta", "Wołyń", "Carte blanche", "Kamienie na szaniec", "Zieja", "Prawdziwy ból" czy "Chopin. Pragnienie miłości". Możemy też odwiedzić miejsca, gdzie kręcono popularne seriale - "Czarne chmury", "Wojenne dziewczyny", "Wszystko przed nami" czy "1670".

Jedna z tabliczek na trasie Lubelskiego Szlaku Filmowego / Miasto Lublin / Twoje Zdrowie

W Lublinie powstaje wiele produkcji filmowych zarówno kinowych, jak i serialowych, o których można przeczytać w albumie "Lublin filmowy. Filmowy Lublin". To wyjątkowa publikacja, która wraz z dołączoną mapą zachęca do odkrywania filmowego oblicza miasta i tworzy praktyczne kompendium wiedzy o realizacjach filmowych. Jest też cennym źródłem informacji dla wszystkich miłośników kina - podkreślił Tomasz Rakowski, kierownik Lubelskiego Funduszu Filmowego.

Szczegółowe informacje o przebiegu Lubelskiego Szlaku Filmowego oraz ciekawostkach filmowych można znaleźć na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej Smartguide. Informacje dostępne są w czterech językach: polskim, angielskim, hiszpańskim i ukraińskim.

O mapy szlaku można pytać także w Centrum Inspiracji Turystycznej na ul. Jezuickiej 1/3 w Lublinie.

