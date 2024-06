Do sieci trafił zwiastun kręconego w Polsce filmu "Prawdziwy ból" Jessego Eisenberga. Aktor znany szerokiej publiczności z roli Marka Zuckerberga w filmie "The Social Network" odpowiada nie tylko za scenariusz i reżyserię. Zagrał też jedną z głównych ról.

Jesse Eisenberg w czasie wizyty w Krakowie w 2023 r. / Łukasz Gągulski / PAP

Jesse Eisenberg i znany z "Sukcesji" Kieran Culkin zagrali w "Prawdziwym bólu" kuzynów - Davida i Benji'ego. Mężczyźni wybrali się do Polski, by uczcić pamięć ukochanej babci. "Podczas tej podróży odkrywają nie tylko nieznane dotąd miejsca oraz fakty z historii ich rodziny, ale próbują też odbudować trudne i pełne napięć relacje" - czytamy w opisie przygotowanym przez dystrybutora filmu.

Wideo youtube

"Prawdziwy ból" był kręcony m.in. w Lublinie i Warszawie. Autorem zdjęć jest Michał Dymek, a wśród producentów jest Ewa Puszczyńska.

Oprócz Eisenberga i Culkina w obsadzie filmu są m.in. Will Sharp, Jennifer Grey i Kurt Egyiawan. Nie wiadomo jeszcze, kiedy film trafi do polskich kin.

W 2023 r. Eisenberg w wywiadzie dla RMF FM przyznał, że od kilkunastu lat chciał nakręcić film w Polsce. Gwiazdor jest związany z naszym krajem - jego przodkowie pochodzili z Lubelszczyzny.

Amerykańscy Żydzi mają bardzo skomplikowaną relację z Polską. Szukają tu śladów swojego dziedzictwa. Historia jest tragiczna, ale miasta są piękne, a ludzie wspaniali - mówił gość festiwalu Mastercard OFF CAMERA. Przyznał też, że powszechna w Polsce forma turystyki wydaje mu się dziwna.

Jedziesz do miasta takiego jak Kraków. Jesteś w jednym z najwspanialszych miejsc w Europie, jakie kiedykolwiek istniało. Potem autobusem jedziesz do Auschwitz - opowiadał Eisenberg. Z jednej strony jesz w najlepszych restauracjach, zwiedzasz przepiękne budynki, a potem szybka jazda autobusem, wielka tragedia i historia Żydów. To jest dziwne. Starałem się w subtelny sposób nawiązać do tego w filmie - podsumował.