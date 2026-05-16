Burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, oraz porywy wiatru do 70 km/h, a lokalnie grad - przed tym ostrzega w sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty pierwszego stopnia zostały wydane dla części trzech województw.

Radar burz, pogoda, deszcz - ostrzeżenia meteorologiczne IMGW 16 maja

Radar burz. IMGW ostrzega te regiony Polski

Już piątkowy wieczór w większości kraju przyniósł burze i ulewy. Sobota również upłynie pod znakiem deszczowej aury. Przelotnie padać może w całym kraju, natomiast IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami i lokalnie gradem dla części Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny. W czasie burz porywy wiatru mogą sięgać około 70 km/h.

Polska jest pod wpływem rozległego układu niżowego rozciągającego się od Morza Norweskiego i Skandynawii po Morze Śródziemne. Na wschodzie kraju zaznacza się strefa pofalowanego frontu chłodnego, w drugiej połowie dnia od południowego zachodu rozbuduje się się słaby klin wyżowy. Z południa i południowego zachodu napływa wilgotne powietrze polarne morskie, na krańcach wschodnich kraju cieplejsze.

Wysoko w Sudetach i Karpatach przewiduje się dzisiaj wystąpienie opadów deszczu ze śniegiem lub śniegu. Temperatura maksymalna na znacznym obszarze kraju wyniesie od 12 st. C do 16 st. C, cieplej będzie na krańcach południowo-wschodnich, od 19 st. C do 22 st. C, chłodniej miejscami w pasie od Śląska i Małopolski po Ziemię Świętokrzyską, od 9 st. C do 12 st. C.

Prognoza zagrożeń meteorologicznych

IMGW podał też prognozę zagrożeń meteorologicznych. W Małopolsce chodzi o intensywne opady deszczu - te alerty aktualnie obowiązują do poniedziałku 18 maja do godz. 7:30 - a na Podkarpaciu, w części województwa mazowieckiego oraz części Lubelszczyzny - o burze. Te ostrzeżenia też są wydane do poniedziałku do godz. 7:30.