Baltazar to szkoleniowiec z bogatym doświadczeniem międzynarodowym. Pracował w Portugalii, gdzie prowadził takie zespoły jak Atletico CP, Casa Pia, Olhanense oraz Estoril Praia. Na Cyprze był trenerem AEL Limassol i APOEL Nikozja, z którym sięgnął po mistrzostwo kraju. Był także członkiem sztabu szkoleniowego Nottingham Forest w Anglii.

Trenerska karuzela w Radomiaku

Sezon 2025/26 jest wyjątkowo burzliwy dla Radomiaka pod względem zmian na stanowisku trenera. Zespół rozpoczął rozgrywki pod wodzą Joao Henriquesa, którego zastąpił Goncalo Feio. Następnie stery przejął Kiko Ramirez, a teraz drużynę poprowadzi Bruno Baltazar. Tak częste roszady na ławce trenerskiej nie sprzyjają stabilizacji, jednak klub liczy, że powrót Portugalczyka przyniesie oczekiwane rezultaty.

Kiko Ramirez, który żegna się z Radomiakiem, dołączył do sztabu szkoleniowego 30 października jako asystent Feio. Po jego odejściu poprowadził drużynę w dwóch meczach - z Legią Warszawa (1:1) i Piastem Gliwice (1:3).

Trudna sytuacja w tabeli

Radomiak znajduje się obecnie na 14. miejscu w tabeli ekstraklasy, mając na koncie 33 punkty. Przewaga nad strefą spadkową wynosi zaledwie trzy oczka, co oznacza, że każdy kolejny mecz będzie miał ogromne znaczenie dla losów zespołu. Najbliższe spotkanie Radomiaka odbędzie się 6 kwietnia, a rywalem będzie Motor Lublin.

Dyrektor sportowy Radomiaka, Antonio Ribeiro, podkreśla, że wybór Bruno Baltazara nie jest przypadkowy. Portugalczyk zna realia klubu i większość zawodników, a nawet po odejściu z Radomia śledził mecze zespołu. Dzięki temu ma być w stanie szybko wdrożyć się w pracę i odpowiednio przygotować drużynę do decydującej fazy sezonu.