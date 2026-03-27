Radomiak Radom ogłosił powrót Bruno Baltazara na stanowisko trenera pierwszej drużyny. Portugalski szkoleniowiec ma za zadanie utrzymać zespół w PKO BP Ekstraklasie. To już czwarta zmiana na ławce trenerskiej Radomiaka w tym sezonie. Przed Baltazarem stoi trudne wyzwanie - Radomiak zajmuje obecnie 14. miejsce w tabeli i ma tylko trzy punkty przewagi nad strefą spadkową.
Bruno Baltazar nie jest postacią anonimową dla kibiców Radomiaka. Portugalczyk prowadził już zespół z Radomia w końcówce sezonu 2023/24 oraz w pierwszej rundzie kolejnych rozgrywek. W sumie poprowadził drużynę w 21 spotkaniach, zanim w grudniu 2024 roku zdecydował się na przyjęcie oferty z francuskiego SM Caen. Jego powrót do Radomia ma być impulsem, który pozwoli drużynie skutecznie walczyć o utrzymanie się w najwyższej klasie rozgrywkowej.