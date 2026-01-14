Do czwartkowego popołudnia może potrwać usuwanie awarii ciepłowniczej w Lublinie. Uszkodzona jest magistrala na skrzyżowaniu ul. Orkana i Wiklinowej.

  • W Lublinie doszło do awarii magistrali ciepłowniczej, której efekty odczują mieszkańcy dwóch dzielnic.
  • Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ostrzega, że sytuacja może wrócić do normy dopiero w czwartek po południu.
  • Jeśli chcesz wiedzieć, które dokładnie ulice są bez ciepła i jak wygląda cały proces naprawy, zapoznaj się z całością artykułu. 

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej przekazało, że efekty awarii odczują mieszkańcy części dzielnicy Węglin Południowy oraz osiedli Błonie i Łęgi na Czubach.

"Sama naprawa nie będzie długotrwała, jednak ze względu na czas potrzebny na ponowne napełnienie rurociągów gorącą wodą oraz ich ponowne uruchomienie, przerwa w dostawie ciepła może potrwać do czwartku (15.01 br.) do godzin południowych" - wyjaśniono w komunikacie. 

Wiadomo, że miejsce awarii jest już zabezpieczone. Służby będą musiały wyłączyć uszkodzony odcinek sieci i usunąć z niego wodę. Później wytną uszkodzony fragment magistrali i wspawają nowy. Na koniec trzeba będzie ponownie napełnić sieć gorącą wodą. 

W związku z awarią zimne kaloryfery będą mieli mieszkańcy następujących ulic w Lublinie. 

  • Rycerska 2,4,5,6,8,9
  • Kawaleryjska 2,4,6,8,10,14,16,18,18A
  • Dragonów 2,3,4,8,14
  • Herbowa 15,20
  • Wiklinowa 4,6
  • Tatarakowa 1,2,6,8,10,12,14,16,28
  • Tymiankowa 3,7,60
  • Biedronki 3,4,5,7,9,11,13
  • Kaczeńcowa 1,2,3,5,6,8,10,14,16
  • Hetmańska 1,1A,5,7,6,8,10,12,14,16
  • Ułanów 14,16,18,22
  • Husarska 1,2,3,6,8
  • Zwycięska 1,3
  • Orkana 6,7
  • Szwoleżerów 1,2,4,5,6,7,9,11,13
  • Roztocze 6,14
  • Al. Kraśnickie 128
  • Jana Pawła II 51,53,55,59
  • Gęsia 1,5,7,9,11,13,15,16,17,19,21,23,25,27,28,28B,29,31,33,35,35A,35B
  • Wróbla 66,68
  • Jemiołuszki 3,4,5,6,7,12,13,15,17,18,20,23
  • Koralowa 1,2,4,5,6,7,9,10,11,13,12,14,15,17,19,21,23,25,27,29,31A,33,35
  • Kwarcowa 8,10,12,14,16,22,24,26,28,30,32,34,36,38
  • Cyrkoniowa 3,5,7, 8,10,10A,12,14,16
  • Jantarowa 1

