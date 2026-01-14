Do czwartkowego popołudnia może potrwać usuwanie awarii ciepłowniczej w Lublinie. Uszkodzona jest magistrala na skrzyżowaniu ul. Orkana i Wiklinowej.
- W Lublinie doszło do awarii magistrali ciepłowniczej, której efekty odczują mieszkańcy dwóch dzielnic.
- Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ostrzega, że sytuacja może wrócić do normy dopiero w czwartek po południu.
- Jeśli chcesz wiedzieć, które dokładnie ulice są bez ciepła i jak wygląda cały proces naprawy, zapoznaj się z całością artykułu.
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej przekazało, że efekty awarii odczują mieszkańcy części dzielnicy Węglin Południowy oraz osiedli Błonie i Łęgi na Czubach.
"Sama naprawa nie będzie długotrwała, jednak ze względu na czas potrzebny na ponowne napełnienie rurociągów gorącą wodą oraz ich ponowne uruchomienie, przerwa w dostawie ciepła może potrwać do czwartku (15.01 br.) do godzin południowych" - wyjaśniono w komunikacie.
Wiadomo, że miejsce awarii jest już zabezpieczone. Służby będą musiały wyłączyć uszkodzony odcinek sieci i usunąć z niego wodę. Później wytną uszkodzony fragment magistrali i wspawają nowy. Na koniec trzeba będzie ponownie napełnić sieć gorącą wodą.
W związku z awarią zimne kaloryfery będą mieli mieszkańcy następujących ulic w Lublinie.
- Rycerska 2,4,5,6,8,9
- Kawaleryjska 2,4,6,8,10,14,16,18,18A
- Dragonów 2,3,4,8,14
- Herbowa 15,20
- Wiklinowa 4,6
- Tatarakowa 1,2,6,8,10,12,14,16,28
- Tymiankowa 3,7,60
- Biedronki 3,4,5,7,9,11,13
- Kaczeńcowa 1,2,3,5,6,8,10,14,16
- Hetmańska 1,1A,5,7,6,8,10,12,14,16
- Ułanów 14,16,18,22
- Husarska 1,2,3,6,8
- Zwycięska 1,3
- Orkana 6,7
- Szwoleżerów 1,2,4,5,6,7,9,11,13
- Roztocze 6,14
- Al. Kraśnickie 128
- Jana Pawła II 51,53,55,59
- Gęsia 1,5,7,9,11,13,15,16,17,19,21,23,25,27,28,28B,29,31,33,35,35A,35B
- Wróbla 66,68
- Jemiołuszki 3,4,5,6,7,12,13,15,17,18,20,23
- Koralowa 1,2,4,5,6,7,9,10,11,13,12,14,15,17,19,21,23,25,27,29,31A,33,35
- Kwarcowa 8,10,12,14,16,22,24,26,28,30,32,34,36,38
- Cyrkoniowa 3,5,7, 8,10,10A,12,14,16
- Jantarowa 1