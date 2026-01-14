Do czwartkowego popołudnia może potrwać usuwanie awarii ciepłowniczej w Lublinie. Uszkodzona jest magistrala na skrzyżowaniu ul. Orkana i Wiklinowej.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W Lublinie doszło do awarii magistrali ciepłowniczej, której efekty odczują mieszkańcy dwóch dzielnic.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ostrzega, że sytuacja może wrócić do normy dopiero w czwartek po południu.

Jeśli chcesz wiedzieć, które dokładnie ulice są bez ciepła i jak wygląda cały proces naprawy, zapoznaj się z całością artykułu.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej przekazało, że efekty awarii odczują mieszkańcy części dzielnicy Węglin Południowy oraz osiedli Błonie i Łęgi na Czubach.

"Sama naprawa nie będzie długotrwała, jednak ze względu na czas potrzebny na ponowne napełnienie rurociągów gorącą wodą oraz ich ponowne uruchomienie, przerwa w dostawie ciepła może potrwać do czwartku (15.01 br.) do godzin południowych" - wyjaśniono w komunikacie.

Wiadomo, że miejsce awarii jest już zabezpieczone. Służby będą musiały wyłączyć uszkodzony odcinek sieci i usunąć z niego wodę. Później wytną uszkodzony fragment magistrali i wspawają nowy. Na koniec trzeba będzie ponownie napełnić sieć gorącą wodą.

W związku z awarią zimne kaloryfery będą mieli mieszkańcy następujących ulic w Lublinie.