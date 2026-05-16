Rzeka Cetina to prawdziwa perła Dalmacji – zachwyca krystalicznie czystą wodą, malowniczymi kanionami i unikalnym zjawiskiem przyrodniczym zwanym Okiem Ziemi. To krasowe źródło, które ma formę głębokiego oczka wodnego. Jego hipnotyzujący, niebiesko-zielony kolor i kształt przypominający oko smoka sprawiają, że miejsce to stało się prawdziwym hitem na Instagramie.

Rzeka Cetina – nieodkryty skarb Dalmacji i fenomen Oka Ziemi

Cetina to malownicza rzeka Dalmacji o długości 105 km, znana z krystalicznej wody i dzikiej przyrody.

Jej źródło, zwane "Okiem Ziemi", to hipnotyzujące, błękitno-zielone krasowe źródło o głębokości ponad 115 m.

Rzeka tworzy spektakularne kaniony idealne do raftingu, a jej ujście w Omišu łączy się z Adriatykiem, oferując piękne widoki.

Rzeka Cetina - klejnot chorwackiej przyrody

W samym sercu Dalmacji płynie rzeka Cetina - niezwykły szlak wodny o długości 105 kilometrów, który zachwyca zarówno mieszkańców, jak i turystów odwiedzających Chorwację. Cetina wyróżnia się krystaliczną wodą, głębokimi wąwozami oraz dziką, prawie nietkniętą przez człowieka przyrodą. Rzeka ta jest domem dla wielu endemicznych gatunków roślin i zwierząt, a jej unikalne położenie oraz walory krajobrazowe sprawiają, że stała się jednym z najważniejszych przyrodniczo regionów południowej Europy.

Cetina bierze swój początek u podnóża masywu Dinara, na wysokości 385 metrów nad poziomem morza, na granicy chorwacko-bośniackiej. Przepływając przez malownicze wzgórza i wąwozy, rzeka rzeźbi spektakularne kaniony, z których najpopularniejszy rozciąga się w okolicach miejscowości Slime. To właśnie tam nurt gwałtownie przyspiesza, a wysokość rzeki opada aż o 380 metrów, tworząc idealne warunki do raftingu i innych sportów ekstremalnych.

Cetina kończy swój bieg w okolicach miasta Omiš, gdzie jej wody łączą się z Adriatykiem. Ujście rzeki to nie tylko wyjątkowe połączenie rzeki z morzem, ale również obszar o ogromnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej.

Oko Ziemi - niezwykłe źródło rzeki Cetina

Największą atrakcją rzeki Cetina jest bez wątpienia jej źródło, określane mianem "Oka Ziemi" (Izvor Cetine). To krasowe źródło, położone w górach Dynarskich, zachwyca turystów swoim niepowtarzalnym wyglądem - z góry przypomina hipnotyzujące, błękitno-zielone oko smoka. Jego średnica sięga około 15 metrów, a głębokość, zbadana dotychczas przez nurków, wynosi aż 115 metrów. Szacuje się jednak, że dno może znajdować się jeszcze znacznie głębiej.

Woda wypływająca z głębin jest lodowato zimna - nawet w upalne letnie dni temperatura nie zachęca do długich kąpieli. Samo miejsce, choć coraz popularniejsze wśród turystów, nie zostało jeszcze skomercjalizowane. Nie znajdziemy tam tłumów, straganów czy food trucków - można za to podziwiać nieskażoną naturę i ciszę, którą przerywa jedynie szum wody.

Oko Ziemi i obszar wokół źródła rzeki Cetina od 1972 roku stanowią rezerwat hydrologiczny. Woda ze źródła jest tak czysta, że wykorzystywana jest jako woda pitna przez okoliczne miejscowości. W pobliżu działa także zakład produkujący wodę butelkowaną pod tą samą nazwą. W rzece żyje endemiczny gatunek pstrąga cetińskiego, a przy samym źródle można zobaczyć zabytkową cerkiew z 1939 roku.

Omiš - miasto piratów i panorama Cetiny

Miłośnicy historii i malowniczych widoków powinni odwiedzić miasto Omiš - dawną siedzibę piratów, które dziś przyciąga turystów nie tylko swoją historią, ale także pięknym położeniem u ujścia Cetiny. Nad miastem góruje twierdza Fortica, z której roztacza się zapierający dech w piersiach widok na kanion rzeki oraz wybrzeże Adriatyku.