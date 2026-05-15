Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla dziesięciu województw. Najwcześniej alerty zaczną obowiązywać w piątek od godziny 13:00 i potrwają do 22:00. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało z kolei alert dla mieszkańców Małopolski.

Burze i intensywne opady możliwe w dużej części kraju. IMGW i RCB ostrzegają

Ostrzeżenia IMGW dotyczą województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego (w całości), świętokrzyskiego (w całości), lubelskiego (w całości), opolskiego, śląskiego (w całości), małopolskiego (w całości) i podkarpackiego (w całości).

Obszar objęty ostrzeżeniem IMGW

Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu - miejscami do 30 mm - oraz silny wiatr, osiągający w porywach nawet 85 km/h. Lokalnie możliwe są także opady gradu.

Instytut podkreśla, że ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować poważne szkody materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Dodatkowo mieszkańcy województwa małopolskiego otrzymali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. RCB ostrzega przed burzami z intensywnymi opadami deszczu i apeluje o unikanie otwartych przestrzeni i nieparkowanie samochodów pod drzewami.

Ostrzega także przed możliwymi przerwami w dostawach prądu.

