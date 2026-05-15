Pentagon wstrzymał planowaną rotację amerykańskiej brygady pancernej do Polski - informuje CNN, podkreślając, że ruch sekretarza obrony Pete'a Hegsetha był bezpośrednią reakcję na krytykę Donalda Trumpa pod adresem europejskich sojuszników. Choć polski MON uspokaja, że liczba amerykańskich nad Wisłą nie ulegnie zmianie, z Waszyngtonu płyną sygnały o frustracji i "odwetowych" ruchach wobec europejskich sojuszników.

Pentagon niespodziewanie wstrzymał rotację amerykańskiej brygady pancernej do Polski i ogranicza obecność wojsk USA w Europie, co jest - według CNN - następstwem krytyki prezydenta USA Donalda Trumpa wobec europejskich sojuszników.

Decyzja wywołała konsternację wśród polityków w USA i Europie; polskie władze zapewniają, że liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce pozostanie bez zmian.

Pentagon nie przedstawił dotąd pełnych wyjaśnień dotyczących powodów tej decyzji.

CNN informuje, powołując się na dwóch amerykańskich urzędników, że Pete Hegseth podjął w tym tygodniu nagłą decyzję o wstrzymaniu wysłania dwóch jednostek do Europy oraz wycofania innych wojsk będących już na kontynencie. Obok wysyłanej do Polski brygady pancernej, której część jest już na miejscu i teraz musi wrócić do Teksasu, chodzi o planowane jeszcze przez administrację Joe Bidena stałe rozmieszczenie w Niemczech batalionu artylerii dalekiego zasięgu, wraz m.in. z pociskami manewrującymi Tomahawk. Szef Pentagonu miał również odwołać z Europy dowództwo w Europie nadzorujące zdolności dalekiego zasięgu.

Informacje o anulowaniu rozmieszczeniu tych drugich sił były nieoficjalnie podawane już 1 maja, kiedy Pentagon zapowiedział wycofanie 5 tys. żołnierzy z Niemiec .

Pokłosie krytyki Donalda Trumpa wobec Europy

Według źródeł CNN, decyzje te miały na celu redukcję liczby żołnierzy w Europie w związku z krytyką Donalda Trumpa wobec postawy europejskich sojuszników w obliczu wojny z Iranem. Chodzi m.in. o słowa niemieckiego kanclerza Friedricha Merza, który sugerował, że Irańczycy "upokarzają" Amerykę .

Według wewnętrznych instrukcji dla urzędników Pentagonu w sprawie uzasadniania decyzji ("talking points "), z którymi zapoznała się CNN, decyzja jest bezpośrednio powiązana z frustracją wobec Europy, a Niemiec w szczególności. "Państwa europejskie nie stanęły na wysokości zadania, gdy Ameryka ich potrzebowała", a "niedawna retoryka Niemiec była niestosowna i nieproduktywna" - głoszą dokumenty. "Prezydent słusznie reaguje na te kontrproduktywne uwagi" - czytamy dalej.

W innych "przekazach dnia" miały znaleźć się sformułowania mówiące o tym, że zwiększenie liczby sił amerykańskich w Europie, jakie dokonało się za rządów Joe Bidena w reakcji na rosyjską inwazję na Ukrainę, od początku miało być tymczasowe. Wtedy właśnie liczebność sił USA w Polsce została podwojona z ok. 5 do 10 tys.

CNN podaje, że anulowanie zaplanowanych rotacji i przerzutów może być sposobem na obejście logistycznych trudności związanych z szybkim wycofaniem sił stacjonujących na stałe w Niemczech - szczególnie żołnierzy, których rodziny również mieszkają na terenie baz - przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczebności wojsk.

Zaskoczenie w Kongresie

Decyzja Pentagonu wzbudziła zaskoczenie i konsternację w Kongresie po obu stronach politycznego sporu. Przewodniczący senackiej komisji sił zbrojnych USA Roger Wicker powiedział w czwartek, że bada sprawę i będzie domagał się w tej sprawie wyjaśnień od Pentagonu. Do tej pory - jak mówił - od Departamentu Obrony nie usłyszał wystarczających wyjaśnień. Swoje oburzenie doniesieniami wyraziła też demokratka Tammy Duckworth.

Jak dotąd Pentagon publicznie nie wytłumaczył w pełni decyzji, albo odmawiając komentarza, albo nie odpowiadając. Jedynym wyjątkiem jest wypowiedź p.o. rzecznika prasowego Pentagonu Joela Valdeza dla Politico, który przeczył, by decyzja była nagła.

Decyzja o wycofaniu wojsk jest efektem kompleksowego, wielowarstwowego procesu, który uwzględnia opinie kluczowych dowódców (amerykańskich sił zbrojnych w Europie) i całego łańcucha dowodzenia - powiedział w oświadczeniu cytowanym przez portal. Nie była to nieoczekiwana decyzja podjęta w ostatniej chwili - dodał.

"Nie mieliśmy pojęcia, że coś takiego nastąpi"

Politico donosi jednak co innego - że decyzja zaskoczyła decydentów po obu stronach Atlantyku. Nie mieliśmy pojęcia, że coś takiego nastąpi - powiedział jeden z amerykańskich urzędników, cytowanych przez portal, dodając, że europejscy i amerykańscy oficjele "spędzili ostatnie 24 godziny na rozmowach telefonicznych, próbując zrozumieć decyzję i dowiedzieć się, czy czekają ich jeszcze jakieś niespodzianki".