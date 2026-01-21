W nowe miejsca świata można zajrzeć od środy przez portal stojący na Placu Litewskim w Lublinie. Do Wilna czy Filadelfii dołączyła stolica Filipin – Manila.
Nowe połączenie zainaugurowano w środę o godz. 11:00.
Przez portal stojący na Placu Litewskim w Lublinie można zajrzeć już do pięciu miast: Wilna (Litwa), Dublina (Irlandia), Filadelfii (USA), Ipswich (Wielka Brytania) i Manili (Filipiny).
Nowy Portal w Manili odsłonięto przy 5th Avenue w Bonifacio High Street, na terenie Taguig City, będącej częścią aglomeracji stołecznej - pisze portal Lublin112.
Obraz na ekranie będzie zmieniał się co trzy minuty, umożliwiając kontakt z różnymi lokalizacjami.
PORTAL to międzynarodowy projekt artystyczno-społeczny łączący ludzi z różnych krajów poprzez transmisje obrazu na żywo między miastami. Wykorzystywane są do tego kamery i duże, okrągłe ekrany, tworzące symboliczne "okna" w przestrzeni publicznej. Autorem inicjatywy jest litewski artysta Benediktas Gylys, a w Polsce projekt realizują Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" i Miasto Lublin.
Planowana jest dalsza rozbudowa sieci, m.in. o lokalizację w Brazylii.