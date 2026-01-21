W nowe miejsca świata można zajrzeć od środy przez portal stojący na Placu Litewskim w Lublinie. Do Wilna czy Filadelfii dołączyła stolica Filipin – Manila.

Portal w Lublinie otwiera się na nową lokalizację - stolicę Filipin, Manilę / Omar Marques / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM / East News

Na Placu Litewskim w Lublinie działa portal umożliwiający kontakt na żywo z pięcioma miastami na świecie, w tym od środy także z Manilą na Filipinach.

PORTAL to międzynarodowy projekt artystyczno-społeczny, który łączy ludzi z różnych krajów poprzez transmisje obrazu na dużych ekranach w przestrzeni publicznej.

Inicjatywa będzie rozwijana o kolejne lokalizacje, m.in. w Brazylii.

Nowe połączenie zainaugurowano w środę o godz. 11:00.

Przez portal stojący na Placu Litewskim w Lublinie można zajrzeć już do pięciu miast: Wilna (Litwa), Dublina (Irlandia), Filadelfii (USA), Ipswich (Wielka Brytania) i Manili (Filipiny).

Nowy Portal w Manili odsłonięto przy 5th Avenue w Bonifacio High Street, na terenie Taguig City, będącej częścią aglomeracji stołecznej - pisze portal Lublin112.

Obraz na ekranie będzie zmieniał się co trzy minuty, umożliwiając kontakt z różnymi lokalizacjami.

PORTAL to międzynarodowy projekt artystyczno-społeczny łączący ludzi z różnych krajów poprzez transmisje obrazu na żywo między miastami. Wykorzystywane są do tego kamery i duże, okrągłe ekrany, tworzące symboliczne "okna" w przestrzeni publicznej. Autorem inicjatywy jest litewski artysta Benediktas Gylys, a w Polsce projekt realizują Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" i Miasto Lublin.

Planowana jest dalsza rozbudowa sieci, m.in. o lokalizację w Brazylii.