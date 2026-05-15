Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów, która wyznacza Komisję Nadzoru Finansowego jako organ nadzorczy nad tym rynkiem. Głosowało 441 posłów, za było 241, przeciw 200, nikt się nie wstrzymał. Teraz ustawa trafi do Senatu. Dwie poprzednie rządowe ustawy w tej sprawie zostały zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. "Prezydent Nawrocki dostanie więc trzecią szansę" - skomentowała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. W głosowaniu nie wziął udział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Głosowania podczas piątkowego posiedzenia Sejmu; Warszawa, 15 maja 2026 roku / Radek Pietruszka / PAP

Sejm uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów

W trakcie środowych prac sejmowej Komisji Finansów Publicznych zdecydowano o uznaniu projektu rządowego za wiodący. Tym samym prace nad innymi propozycjami - prezydenta, Polski 2050 i Konfederacji - nie były kontynuowane. Rządowa ustawa zawiera jedną poprawkę kancelarii prezydenta, zgodnie z którą Komisja Nadzoru Finansowego we współpracy z ministrem finansów miałaby co roku sporządzać i publikować w Biuletynie Informacji Publicznej raporty o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów.

Celem ustawy jest zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia MiCA - The Markets in Crypto-Assets Regulation - które ma uregulować rynek kryptoaktywów. Na mocy przepisów Komisja Nadzoru Finansowego ma sprawować nadzór nad tym rynkiem. Mogłaby ona m.in. blokować rachunki pieniężne lub kryptoaktywów lub wstrzymywać określone transakcje na 96 godzin, choć może to zostać przedłużone. Rząd chce, by wydłużenie blokady nie mogło przekroczyć 6 miesięcy.



To trzecia próba uregulowania rynku kryptoaktywów

Dwie poprzednie ustawy rządu zawetował prezydent Karol Nawrocki, argumentując, że to nadregulacja i mogłaby wypchnąć polskie firmy z branży kryptoaktywów za granicę.



Minister finansów i gospodarki: Ustawa pozwala ochronić inwestorów

W tej izbie musimy zawsze stać po stronie Polaków, a nie po stronie oszustów, bandytów i naciągaczy; po stronie oszczędzających, a nie tych, którzy chcą ich brutalnie okraść - powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański przed głosowaniem projektu dot. kryptoaktywów.

Podkreślił, że rządowa ustawa w sposób efektywny reguluje rynek kryptoaktywów. To ustawa, dzięki której oszczędzających, inwestujących na tym rynku będzie można otoczyć takim samym poziomem ochrony, jak inwestujących na innych rynkach finansowych - stwierdził minister.

Jak dodał szef Ministerstwa Finansów, prezydent krytykując poprzednio ustawę przygotowaną przez rząd "mówił, że jest ona przeregulowana, za długa". Po czym po pięciu miesiącach złożył projekt zwyczajnie dłuższy, który ogranicza kary, ogranicza możliwości działania Komisji Nadzoru Finansowego, ogranicza możliwość chronienia Polaków - powiedział Andrzej Domański.

"Prezydent Nawrocki dostanie więc trzecią szansę"

"Sejm przyjął kolejny raz ustawę o nadzorze nad rynkiem kryptoaktywów. Prezydent Nawrocki dostanie więc trzecią szansę, by pokazać, czy potrafi postawić interes państwa i jego obywateli ponad politycznymi przepychankami. Ustawa o rynku kryptoaktywów to większe bezpieczeństwo obywateli, ochrona inwestorów i jasne zasady funkcjonowania rynku. To nie moment na załatwianie partyjnych interesów i polityczne gierki. W sprawach ważnych dla bezpieczeństwa obywateli i przyszłości państwa potrzebna jest odpowiedzialność" - napisała na platformie X minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.