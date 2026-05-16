Po ataku dronów płoną zakłady chemiczne w Niewinnomyssku w Kraju Stawropolskim na południu Rosji, które produkują związki chemiczne na potrzeby przemysłu rolnego i zbrojeniowego. Powiadomiły o tym w sobotę ukraińskie media, powołując się na źródła rosyjskie.

Ukraina przeprowadziła dzisiejszej nocy atak w Niewinnomyssku na południu Rosji. Drony uderzyły w zakłady chemiczne Azot, należące do holdingu EuroChem-Azot. Produkują one szereg związków chemicznych, które mają podwójne zastosowanie: cywilne - w agrochemii oraz strategiczne - w sferze wojskowej.

Według rosyjskich kanałów internetowych od początku pełnowymiarowej wojny fabryka ta była atakowana co najmniej sześciokrotnie.