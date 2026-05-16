Estońskie przejścia graniczne z Rosją pozostaną zamknięte w nocy przez kolejne trzy miesiące. Decyzja władz w Tallinie to odpowiedź na incydenty z udziałem rosyjskich służb. Ograniczenia będą obowiązywać do końca sierpnia.

Vasknarva. Granica estońsko-rosyjska

Estońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że nocne zamknięcie przejść granicznych na wschodniej granicy kraju z Rosją zostaje przedłużone o kolejne trzy miesiące.

Obostrzenia dotyczą przejść w Luhamaa i Koidula, które są jedynymi obsługującymi ruch samochodowy na granicy z Rosją.

Przejścia te będą czynne codziennie w godzinach od 7:00 do 19:00 aż do końca sierpnia.

Ograniczenia obejmą również przejście dla pieszych w Narwie. Od połowy czerwca most graniczny prowadzący do rosyjskiego Iwangorodu będzie otwarty krócej – od godziny 7:00 do 19:00. Dotychczas przejście to było dostępne do godziny 23:00.

Powodem incydenty z rosyjskimi służbami

Decyzja estońskich władz jest reakcją na niepokojące wydarzenia w rejonie przygranicznym. Pod koniec ubiegłego roku rosyjscy strażnicy przekroczyli linię kontrolną na rzece Narwie i znaleźli się na estońskim falochronie.

Wcześniej, jesienią, na transgranicznej drodze pojawiła się niezidentyfikowana grupa uzbrojonych, zamaskowanych mężczyzn w mundurach. Ten incydent z „zielonymi ludzikami” uznano wówczas za niebezpieczny akt prowokacji.

Minister spraw wewnętrznych Estonii, Igor Taro, podkreślił, że decyzja o przedłużeniu nocnych ograniczeń była konieczna. Decyzja o zamknięciu posterunków na noc podjęta trzy miesiące temu, była słuszna i trzeba ją przedłużyć, ponieważ strona rosyjska nie wykazała w ostatnim czasie dobrej woli. Dlatego złagodzenie reżimu granicznego nie jest jeszcze możliwe – powiedział Taro.

Ministerstwo poinformowało, że od czasu wprowadzenia ograniczeń ruch na przejściu w Luhamaa spadł o blisko 20 procent, natomiast w Koidula wzrósł o 6 procent.

Władze podkreślają, że bezpieczeństwo na granicy pozostaje priorytetem w obliczu napiętych stosunków z Rosją.