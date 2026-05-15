Komitet Ministrów Rady Europy podjął kluczową decyzję o rozpoczęciu procedury powołania Specjalnego Trybunału ds. zbrodni agresji Rosji wobec Ukrainy - informuje portal Europejska Prawda, podkreślając, że to historyczny krok na drodze do pociągnięcia rosyjskich przywódców do odpowiedzialności.

  • Rada Europy zatwierdziła decyzję o utworzeniu Specjalnego Trybunału ds. zbrodni agresji Rosji przeciwko Ukrainie.
  • Trybunał będzie miał siedzibę w Hadze, a do inicjatywy mogą dołączać kolejne państwa.
  • Decyzja ma na celu pociągnięcie rosyjskich przywódców do odpowiedzialności za agresję wobec Ukrainy.
  • Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

Podczas spotkania na szczeblu ministerialnym w Kiszyniowie, 36 państw oraz Unia Europejska wyraziły zgodę na przyjęcie tzw. Rozszerzonej Częściowej Umowy - międzynarodowego traktatu, który powołuje komitet zarządzający Specjalnym Trybunałem ds. zbrodni agresji przeciwko Ukrainie.

Jak podkreślił minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, "przekroczono punkt bez powrotu - Specjalny Trybunał stał się prawną rzeczywistością". Szef ukraińskiej dyplomacji zaznaczył jednak, że to dopiero początek drogi do sprawiedliwości.

Trybunał z siedzibą w Hadze

Nowa umowa określa zasady administracyjne i zarządcze funkcjonowania trybunału oraz przewiduje mechanizmy poszerzania międzynarodowego poparcia dla tej inicjatywy.

Do porozumienia mogą dołączać zarówno państwa członkowskie Rady Europy, jak i kraje spoza organizacji. Szef ukraińskiego MSZ zapowiedział, że liczba państw wchodzących w skład trybunału będzie rosła, a jego siedziba znajdzie się w Hadze. "Będą wyroki. Ukrainie to potrzebne. Europie to potrzebne. Nawet Rosji potrzebny jest ten trybunał" - podkreślił.

Kolejne kroki i znaczenie decyzji

Decyzja Rady Europy to ważny sygnał dla społeczności międzynarodowej i kolejny etap w procesie pociągania Rosji do odpowiedzialności za agresję wobec Ukrainy - pisze Europejska Prawda.

"Putin zawsze chciał przejść do historii. I ten Trybunał mu w tym pomoże. Przejdzie do historii. Jako zbrodniarz. I nie tylko on. Putin, Szojgu, Gierasimow, Bortnikow, Zołotow, Miedwiediew, Patruszew, Łukaszenko i inni. Dziś wszyscy oni otrzymali swój bilet do Hagi" - zaznaczył Andrij Sybiha.

Zobacz również: