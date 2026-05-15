Trybunał z siedzibą w Hadze

Nowa umowa określa zasady administracyjne i zarządcze funkcjonowania trybunału oraz przewiduje mechanizmy poszerzania międzynarodowego poparcia dla tej inicjatywy.

Do porozumienia mogą dołączać zarówno państwa członkowskie Rady Europy, jak i kraje spoza organizacji. Szef ukraińskiego MSZ zapowiedział, że liczba państw wchodzących w skład trybunału będzie rosła, a jego siedziba znajdzie się w Hadze. "Będą wyroki. Ukrainie to potrzebne. Europie to potrzebne. Nawet Rosji potrzebny jest ten trybunał" - podkreślił.

Kolejne kroki i znaczenie decyzji

Decyzja Rady Europy to ważny sygnał dla społeczności międzynarodowej i kolejny etap w procesie pociągania Rosji do odpowiedzialności za agresję wobec Ukrainy - pisze Europejska Prawda.

"Putin zawsze chciał przejść do historii. I ten Trybunał mu w tym pomoże. Przejdzie do historii. Jako zbrodniarz. I nie tylko on. Putin, Szojgu, Gierasimow, Bortnikow, Zołotow, Miedwiediew, Patruszew, Łukaszenko i inni. Dziś wszyscy oni otrzymali swój bilet do Hagi" - zaznaczył Andrij Sybiha.