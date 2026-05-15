Komitet Ministrów Rady Europy podjął kluczową decyzję o rozpoczęciu procedury powołania Specjalnego Trybunału ds. zbrodni agresji Rosji wobec Ukrainy - informuje portal Europejska Prawda, podkreślając, że to historyczny krok na drodze do pociągnięcia rosyjskich przywódców do odpowiedzialności.
- Rada Europy zatwierdziła decyzję o utworzeniu Specjalnego Trybunału ds. zbrodni agresji Rosji przeciwko Ukrainie.
- Trybunał będzie miał siedzibę w Hadze, a do inicjatywy mogą dołączać kolejne państwa.
- Decyzja ma na celu pociągnięcie rosyjskich przywódców do odpowiedzialności za agresję wobec Ukrainy.
Podczas spotkania na szczeblu ministerialnym w Kiszyniowie, 36 państw oraz Unia Europejska wyraziły zgodę na przyjęcie tzw. Rozszerzonej Częściowej Umowy - międzynarodowego traktatu, który powołuje komitet zarządzający Specjalnym Trybunałem ds. zbrodni agresji przeciwko Ukrainie.
Jak podkreślił minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, "przekroczono punkt bez powrotu - Specjalny Trybunał stał się prawną rzeczywistością". Szef ukraińskiej dyplomacji zaznaczył jednak, że to dopiero początek drogi do sprawiedliwości.