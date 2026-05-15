Podczas gwałtownej burzy piorun uderzył w grupę turystów przebywających na Giewoncie. Na miejsce ruszyli ratownicy TOPR, którzy przy pomocy śmigłowca ewakuowali poszkodowanych.

W czwartek po południu nad Tatrami przeszła gwałtowna burza. W jej trakcie piorun uderzył w rejonie szczytu Giewontu, gdzie przebywali turyści.

Na miejsce ruszyli ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dwie osoby zostały porażone - jedna z nich na chwilę straciła przytomność.

Ze względu na trudne warunki i stan poszkodowanej osoby, konieczne było użycie śmigłowca ratunkowego. Ranna została przetransportowana do szpitala, gdzie udzielono jej specjalistycznej pomocy.

W grupie było łącznie pięcioro turystów, ale troje z nich nie odniosło obrażeń. Druga poszkodowana, z lżejszymi obrażeniami, została sprowadzona przez ratowników do Doliny Kondratowej, skąd przewieziono ją samochodem terenowym do szpitala.

Apel służb o rozwagę

Ratownicy TOPR przypominają, że burze w górach pojawiają się często nagle i mogą stanowić śmiertelne zagrożenie. Szczególnie niebezpieczne są miejsca eksponowane, takie jak szczyt Giewontu, gdzie znajdują się metalowe łańcuchy i krzyż. Służby apelują do wszystkich turystów o śledzenie prognoz pogody i unikanie wyjść w góry podczas zapowiadanych burz.

W rejonie szczytów przechodziła silna burza z wyładowaniami atmosferycznymi i porywistym wiatrem, co znacznie utrudniało działania śmigłowca ratunkowego. W Zakopanem słychać było jedynie niewielkie grzmoty, jednak na wysokości Giewontu sytuacja była znacznie groźniejsza.

To kolejne tego typu zdarzenie na Giewoncie. W ostatnich latach Tatry były już miejscem tragicznych wypadków związanych z uderzeniami piorunów. Ratownicy podkreślają, że odpowiedzialność i ostrożność mogą uratować życie.

Do jednej z największych tragedii związanych z wyładowaniami atmosferycznymi w Tatrach doszło w sierpniu 2019 roku. Piorun uderzył wtedy w metalowy krzyż na szczycie Giewontu. Zginęły cztery osoby, w tym dwoje dzieci, a rannych zostało 157 osób.