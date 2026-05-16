Pentagon planuje obniżenie rangi dowództwa sił lądowych - US Army - w Europie i Afryce - podał amerykański portal NOTUS, powołując się na źródła wtajemniczone w sprawę. Ma to być część reorganizacji amerykańskiej obecności wojskowej na kontynencie. Rzecznik resortu Sean Parnell nie potwierdził jednak wiadomości, twierdząc, że w sprawie nie zapadła jeszcze żadna decyzja. Portal twierdzi natomiast, że zmiana ma zostać zrealizowana do połowy lata.

Zdj. poglądowe (amerykańscy piloci wojskowi w garnizonie armii USA nad Morzem Czarnym, w 57. bazie lotniczej Mihail Kogalniceanu w Rumunii) / ROBERT GHEMENT / PAP

Media: Pentagon planuje obniżenie rangi dowództwa sił lądowych w Europie

Amerykański portal NOTUS, często prezentujący zakulisowe ustalenia z Waszyngtonu, w którym pracują głównie byli dziennikarze z "Washington Post" poinformował, że Pentagon planuje zmienić rangę dowództwa US Army z siedzibą w niemieckim Wiesbaden tak, by na jego czele stał trzygwiazdkowy, a nie jak dotąd czterogwiazdkowy generał.

Zmiana ma zostać zrealizowana do połowy lata. Rzecznik resortu Sean Parnell nie potwierdził wiadomości, twierdząc, że w sprawie nie zapadła jeszcze żadna decyzja.

Departament Wojny nie będzie spekulował ani uprzedzał potencjalnych decyzji Ministra Hegsetha ani Prezydenta Trumpa dotyczących wysokich stanowisk wojskowych lub pozycji na froncie - powiedział.

Obecnie dowództwem US Army Europe and Africa (USAREUR-AF) dowodzi czterogwiazdkowy generał Christopher Donahue, były dowódca słynnej 82. dywizji powietrznodesantowej, znany publicznie jako ostatni amerykański żołnierz sfotografowany podczas opuszczania Afganistanu.

Dowódca Sił Zbrojnych USA w Europie i Afryce, generał Christopher Donahue, 25 listopada 2025 roku / ROBERT GHEMENT / PAP

Według portalu, zmiana wpisuje się w politykę administracji Trumpa w sprawie gruntownej przebudowy amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, którego częścią jest ostatnia decyzja o ograniczeniu liczebności wojsk w Europie .

Jak sugerował w piątek szef sztabu US Army gen. Christopher LaNeve, konsekwencją tej decyzji - początkowo mającej oznaczać wycofanie 5 tys. żołnierzy z Niemiec - było wstrzymanie planowanej rotacji brygady pancernej w Polsce.

Dowództwo w Wiesbaden nadzoruje operacje wojskowe w Europie i Afryce oraz pełni funkcję centrum wsparcia sojuszników z NATO i koordynacji pomocy dla Ukrainy. Jak przypomina NOTUS, Pentagon wzmocnił ten ośrodek w 2020 roku, łącząc dowództwa sił lądowych w Europie i Afryce, argumentując wówczas - w sygnale skierowanym do Rosji i sojuszników - że odzwierciedla to skalę sił, którymi dowódca może być zmuszony dowodzić.

