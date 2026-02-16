Od dzisiaj (16 lutego) wchodzą w życie zmiany w cenniku biletów komunikacji miejskiej w Lublinie. Podwyżki obejmą głównie bilety jednorazowe i czasowe, a także opłaty za jazdę bez ważnego biletu. Stałe ceny zachowają natomiast bilety okresowe oraz Lubelska Karta Miejska.

Od poniedziałku 16 lutego zaczyna obowiązywać nowy cennik biletów komunikacji miejskiej w Lublinie / Shutterstock

Bez zmian dla stałych pasażerów

Najważniejszą informacją dla osób regularnie korzystających z komunikacji miejskiej jest to, że ceny biletów okresowych dla posiadaczy Lubelskiej Karty Miejskiej oraz osób odprowadzających podatki w Lublinie pozostają bez zmian.

Korekta stawek dotyczy głównie pasażerów kupujących bilety krótkookresowe i jednorazowe.

Nowe ceny biletów jednorazowych i czasowych

Od 16 lutego bilet jednorazowy w strefie 1+2, kupowany w kasowniku będzie kosztował 5 zł (normalny) i 2,50 zł (ulgowy). Dotychczas ceny wynosiły odpowiednio 4,60 zł i 2,30 zł.

Zmieniają się także ceny biletów czasowych w strefie 1+2:

15-minutowy - 3,40 zł (ulgowy 1,70 zł)

40-minutowy - 4,60 zł (2,30 zł)

90-minutowy - 5,20 zł (2,60 zł)

6-godzinny - 9 zł (4,50 zł)

24-godzinny - 14,20 zł (7,10 zł)

Utrzymana zostaje także taryfa przystankowa, w której opłata naliczana jest według liczby przejechanych przystanków - od 0,96 zł za pierwszy przystanek, z malejącą stawką za kolejne.

Wymiana niewykorzystanych biletów papierowych

Od dnia wejścia nowego cennika pasażerowie będą mogli wymienić niewykorzystane bilety papierowe o nieaktualnych nominałach. Czas na wymianę przewidziano do 15 maja 2026 roku, bez opłaty manipulacyjnej.

Wymiany będzie można dokonać w Punktach Sprzedaży Biletów ZDiTM przy ul. Nałęczowskiej 14 oraz ul. Dworcowej 2 (na Dworcu Lublin).

Wyższe opłaty za jazdę bez biletu

Wraz ze zmianą cen biletów jednorazowych rosną także opłaty dodatkowe nakładane podczas kontroli.

Za przejazd bez ważnego biletu opłata wyniesie 250 zł plus cena biletu. Przewidziano jednak niższe stawki przy szybkiej zapłacie - 150 zł przy uregulowaniu należności u kontrolera, 175 zł przy wpłacie w ciągu 7 dni.

Za brak dokumentu potwierdzającego ulgę lub prawo do bezpłatnego przejazdu opłata wyniesie 200 zł (120 zł u kontrolera, 140 zł w ciągu 7 dni).