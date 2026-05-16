10 psów straciło życie w pożarze, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę na jednej z posesji w miejscowości Jaśkowice na Opolszczyźnie.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Około godz. 4 w nocy z piątku na sobotę doszło do tragicznego pożaru na jednej z posesji w miejscowości Jaśkowice w powiecie kluczborskim w województwie opolskim.
Ogień zajął przyczepę typu "kanadyjka" przerobioną na kojce dla psów.
Jak poinformowała Ochotnicza Straż Pożarna w Byczynie wraz z policją, spłonęło 10 psów.
Służby ustalają przyczyny pożaru.