10 psów straciło życie w pożarze, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę na jednej z posesji w miejscowości Jaśkowice na Opolszczyźnie.

Tragiczny pożar w Jaśkiwicach; zdj. dzięki uprzejmości OSP w Byczynie

Około godz. 4 w nocy z piątku na sobotę doszło do tragicznego pożaru na jednej z posesji w miejscowości Jaśkowice w powiecie kluczborskim w województwie opolskim.

Ogień zajął przyczepę typu "kanadyjka" przerobioną na kojce dla psów.

Jak poinformowała Ochotnicza Straż Pożarna w Byczynie wraz z policją, spłonęło 10 psów.

Służby ustalają przyczyny pożaru.

