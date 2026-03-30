32-letni Bartosz Szajner został wybrany nowym wójtem gminy Wojsławice w województwie lubelskim. Dotychczasowy zastępca wójta zdobył blisko 58 procent głosów, wyraźnie wyprzedzając pozostałych kandydatów.

Frekwencja w wyborach na nowego wójta gminy Wojsławice wyniosła ponad 62 proc.

W niedzielnych, przedterminowych wyborach w Wojsławicach frekwencja przekroczyła 62 procent - poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. O stanowisko wójta ubiegało się czterech kandydatów, z których każdy startował z własnego komitetu i podkreślał brak przynależności partyjnej.

Najwięcej głosów - blisko 57,8 proc. - zdobył Bartosz Szajner, dotychczasowy zastępca wójta. Drugie miejsce zajął 62-letni Jacek Semeniuk, popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe, uzyskując 21,5 proc. poparcia.

Oficjalny kandydat PiS, 29-letni Jędrzej Halerz, otrzymał 15,6 proc. głosów, mimo wsparcia ze strony lokalnych polityków tej partii oraz byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Najmniej głosów - 5,1 proc. - zdobyła 56-letnia przedsiębiorczyni Jolanta Jabłońska, była przewodnicząca Rady Gminy.

Wybory po śmierci wieloletniego wójta

Przedterminowe wybory zostały zarządzone po nagłej śmierci dotychczasowego wójta Henryka Gołębiowskiego, który zmarł 3 stycznia 2026 roku w wieku 68 lat. Kierował on gminą od 2014 roku i w ostatnich wyborach samorządowych w kwietniu 2024 roku zwyciężył już w pierwszej turze, zdobywając ponad 55 proc. głosów.

Kim jest nowy wójt?

Bartosz Szajner to rolnik, który w ostatnich wyborach parlamentarnych bez powodzenia kandydował do Sejmu z list Konfederacji. Funkcję zastępcy wójta Wojsławic objął w lutym 2025 roku. W kampanii wyborczej poparcia udzielili mu m.in. samorządowcy z sąsiednich gmin, działacze Konfederacji oraz posłanka PiS Anna Dąbrowska-Banaszek.

Gmina Wojsławice położona jest we wschodniej części województwa lubelskiego, w powiecie chełmskim. Obejmuje 23 miejscowości, w których mieszka około 3,5 tysiąca osób.