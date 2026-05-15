Już wkrótce Dolny Śląsk może pochwalić się nie tylko najstarszą, ale i najwyższą zaporą w Polsce. Trwają prace nad monumentalnym projektem KGHM, który ma szansę zdetronizować słynną Solinę. Nowa zapora na Żelaznym Moście pod Polkowicami przekroczy magiczną granicę 100 metrów wysokości i zmieni krajobraz polskiej inżynierii wodnej.

Dolny Śląsk już niebawem może stać się miejscem, gdzie powstanie najwyższa sztuczna zapora w Polsce. Dotychczasowy rekord należy do słynnej tamy na Jeziorze Solińskim w Bieszczadach, która od 1968 roku góruje nad krajobrazem, osiągając imponujące 82 metry wysokości. Jednak dni jej dominacji są policzone - wszystko za sprawą potężnej inwestycji KGHM na Żelaznym Moście pod Polkowicami.

To właśnie tutaj, na terenie należącym do miedziowego giganta, od lat funkcjonuje największy w Europie zbiornik odpadów poflotacyjnych. Rocznie trafia tu nawet 26 milionów ton pozostałości po wydobyciu rud miedzi. Co ciekawe, aż 75 procent tych odpadów wykorzystywanych jest do dalszej nadbudowy zapory, która z roku na rok rośnie w oczach.

Obecnie długość ziemnych wałów otaczających dwa zbiorniki - główny i tzw. Kwaterę Południową - sięga już 20 kilometrów. Wysokość zapór waha się od 20 do 70 metrów, ale to dopiero początek. Według szacunków KGHM, do 2037 roku najwyższy punkt zapory osiągnie aż 114 metrów. To oznacza, że jeszcze przed końcem trzeciej dekady XXI wieku Dolny Śląsk będzie mógł pochwalić się absolutnym rekordzistą wśród polskich zapór.

Zapory na Dolnym Śląsku

Historia regionu pokazuje, że Dolny Śląsk od zawsze był pionierem w tej dziedzinie. To tutaj, w Leśnej, powstała najstarsza zapora na ziemiach polskich - liczy sobie już 119 lat. Kolejna, w Pilchowicach, mierzy 69 metrów i przez dekady ustępowała tylko Solinie. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że palmę pierwszeństwa przejmie właśnie Żelazny Most.

KGHM podkreśla, że inwestycja prowadzona jest z dbałością o środowisko. Wprowadzono m.in. kurtyny wodne zapobiegające pyleniu, zabezpieczono plaże emulsją asfaltową, a także rozbudowano systemy drenażowe i przeprowadzono szereg prac melioracyjnych.