Polityk PiS sugerował, że część uczestników świadomie przekazywała mediom nieprawdziwy obraz wydarzeń.

To jest właśnie to, o czym mówiłem jeszcze w tej części radiowej. Czyli ja nie rozumiem, jak można wtedy, kiedy pan prezes Jarosław Kaczyński mówi o jedności, o potrzebie działania razem, wysyłać nieprawdziwe informacje jeszcze do mediów, które wiadomo, że to jeszcze przekręcą i podkręcać - zaznaczył.

Dopytywany, kto odpowiada za takie działania, Cieszyński powiedział, że "niestety ktoś po prostu myśli, że lepiej będzie, kiedy on będzie w partii, która ma 15 procent, ale będzie na górze, niż żebyśmy byli w jednej partii, która ma 40 procent i rządzi Polską”.

Stowarzyszenia wewnątrz PiS

Krzysztof Ziemiec zapytał o kwestię stowarzyszeń działających wokół PiS, w tym Stowarzyszenia Rozwój Plus, związanego z Mateuszem Morawieckim. Media informowały wcześniej, że Jarosław Kaczyński miał domagać się ograniczenia lub likwidacji takich inicjatyw. Cieszyński zaprzeczył tym doniesieniom.

To jest nieprawda i to myślę, że troszeczkę demaskuje tych, którzy wysyłali te właśnie wiadomości - powiedział. Byłem w tym spotkaniu, słyszałem, co mówił pan prezes Jarosław Kaczyński i przekaz był jeden – jedność - dodał.

Polityk podkreślał, że w kierownictwie partii istnieje świadomość, iż tylko utrzymanie wspólnego frontu daje PiS realną szansę na odzyskanie władzy.

Krzysztof Ziemiec dopytywał, czy rzeczywiście nie było żadnego zakazu tworzenia stowarzyszeń wewnątrz partii.

Zapewniam pana redaktora, nie ma żadnego zakazu jego funkcjonowania - powiedział Cieszyński. Jednocześnie przyznał, że wokół takich inicjatyw zrobiło się zbyt dużo politycznego zamieszania.

Wydaje mi się, że już było rzeczywiście wokół tych stowarzyszeń tyle szumu, że trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś założył kolejne, widząc, ile to właśnie takiego szumu związanego z Prawem i Sprawiedliwością (…) generuje - zaznaczył.