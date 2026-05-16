W 2025 roku Inspekcja Handlowa wykryła przekroczenie dopuszczalnych norm niebezpiecznych substancji chemicznych w 7 procentach skontrolowanych partii biżuterii, wyrobów skórzanych i obrusów. Największe zagrożenie stanowiły kadm, ołów, ftalany oraz chrom (VI). UOKiK wydał decyzje zakazujące dalszej sprzedaży niebezpiecznych produktów.

Przekroczone normy metali ciężkich i ftalanów

Jak poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w 2025 roku Inspekcja Handlowa skontrolowała 332 partie biżuterii, odzieży, galanterii skórzanej, jeansów, ubrań z nadrukiem, płaszczy wiosenno-letnich, obrusów ceratowych i pościeli.

Produkty pochodziły od 344 przedsiębiorców, w tym od producentów, importerów, hurtowni i sklepów detalicznych.

W 24 partiach, czyli w 7 proc. badanych produktów eksperci Laboratorium UOKiK w Łodzi stwierdzili przekroczenie dopuszczalnych norm niebezpiecznych substancji chemicznych

Najwięcej zastrzeżeń dotyczyło biżuterii i obrusów ceratowych.

Rekordowe przekroczenia kadmu i ołowiu

W 11 partiach biżuterii wykryto znacznie przekroczone normy kadmu i ołowiu. Jak podkreślono, "rekord to 400 razy przekroczona norma kadmu i 333 razy przekroczona norma ołowiu". Oba te metale ciężkie są szczególnie groźne dla zdrowia – kumulują się w organizmie i mogą prowadzić do rozwoju chorób nowotworowych.

W 11 partiach obrusów ceratowych odnotowano przekroczenie zawartości ftalanów. Są to związki chemiczne stosowane do zmiękczania tworzyw sztucznych, które w nadmiernych ilościach mogą być niebezpieczne dla zdrowia. UOKiK zaznaczył, że "w zbyt wysokim stężeniu są niebezpieczne dla zdrowia".

W dwóch partiach wyrobów skórzanych wykryto przekroczone normy chromu (VI), który może powodować alergie, podrażnienia skóry, a nawet choroby nowotworowe.

Zakaz sprzedaży i działania naprawcze

W wyniku kontroli UOKiK wydał 7 decyzji zakazujących przedsiębiorcom dalszej sprzedaży niebezpiecznych produktów. 

Ponadto zapadło 18 decyzji zobowiązujących firmy do zwrotu kosztów badań laboratoryjnych. Większość przedsiębiorstw, w których wykryto nieprawidłowości, podjęła działania naprawcze – wycofała zakwestionowane produkty ze sprzedaży lub zwróciła je importerom.

UOKiK poinformował, że kontrole zawartości niebezpiecznych substancji chemicznych w produktach są prowadzone cyklicznie i będą kontynuowane również w 2026 roku. 

Przedsiębiorcy są typowani na podstawie analizy rynku, wyników wcześniejszych kontroli oraz sygnałów od konsumentów i innych uczestników rynku.

