W 2025 roku Inspekcja Handlowa wykryła przekroczenie dopuszczalnych norm niebezpiecznych substancji chemicznych w 7 procentach skontrolowanych partii biżuterii, wyrobów skórzanych i obrusów. Największe zagrożenie stanowiły kadm, ołów, ftalany oraz chrom (VI). UOKiK wydał decyzje zakazujące dalszej sprzedaży niebezpiecznych produktów.

Przekroczone normy metali ciężkich i ftalanów

Jak poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w 2025 roku Inspekcja Handlowa skontrolowała 332 partie biżuterii, odzieży, galanterii skórzanej, jeansów, ubrań z nadrukiem, płaszczy wiosenno-letnich, obrusów ceratowych i pościeli.

Produkty pochodziły od 344 przedsiębiorców, w tym od producentów, importerów, hurtowni i sklepów detalicznych.

W 24 partiach, czyli w 7 proc. badanych produktów eksperci Laboratorium UOKiK w Łodzi stwierdzili przekroczenie dopuszczalnych norm niebezpiecznych substancji chemicznych.

Najwięcej zastrzeżeń dotyczyło biżuterii i obrusów ceratowych.

Rekordowe przekroczenia kadmu i ołowiu

W 11 partiach biżuterii wykryto znacznie przekroczone normy kadmu i ołowiu. Jak podkreślono, "rekord to 400 razy przekroczona norma kadmu i 333 razy przekroczona norma ołowiu". Oba te metale ciężkie są szczególnie groźne dla zdrowia – kumulują się w organizmie i mogą prowadzić do rozwoju chorób nowotworowych.