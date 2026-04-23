Jezdnia autostrady A4 w kierunku Katowic została całkowicie zablokowana po porannym zderzeniu sześciu samochodów. Do zdarzenia doszło między węzłami Niepołomice i Kraków Bieżanów. Na szczęście w kolizji nikt nie ucierpiał, jednak kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami.

Jak poinformował dyżurny krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w zdarzeniu brały udział trzy samochody osobowe, dwa samochody dostawcze oraz jeden samochód ciężarowy.

Na szczęście nie ma poszkodowanych.

Do wypadku doszło na jezdni w kierunku Katowic, pomiędzy węzłami Niepołomice i Kraków Bieżanów. Utworzył się kilkukilometrowy korek.

Według informacji przekazanych przez służby utrudnienia mogą potrwać jeszcze jakiś czas. Kierowcy powinni rozważyć wybór innych tras.

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wypadku oraz stosowanie się do poleceń służb porządkowych.