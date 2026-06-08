W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy Zbigniewa Kapińskiego o jego plan na poprawę wizerunku Sądu Najwyższego. Jak zamierza rozwiązać m.in. problem przewlekłości postępowań?

Zbigniew Kapiński / Piotr Nowak / PAP

Najnowszy sondaż SW Research dla "DGP" pokazuje, że Sądowi Najwyższemu ufa zaledwie co trzeci Polak, a zdecydowane zaufanie deklaruje niewielki odsetek badanych. Jak nowy I prezes chce odbudować autorytet SN?

Porozmawiamy również o przyszłości tzw. neosędziów. Europejskie trybunały podważają prawidłowość ich powołań, a sam Zbigniew Kapiński jest zaliczany do tego grona. Jak wyobraża sobie współpracę z sędziami, którzy zarzucają mu odsuwanie ich od orzekania? Czy widzi szansę na zakończenie wieloletniego sporu w wymiarze sprawiedliwości?

Jako przewodniczący Trybunału Stanu będzie odpowiadał za kierowanie jego pracami. Czy zamierza odblokować funkcjonowanie tego organu po sporach dotyczących zwoływania posiedzeń pełnego składu?

Wciąż nie zostało zwołane pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa w nowym składzie. Jak postąpi nowy prezes SN?

Wrócimy także do sprawy orzeczenia lustracyjnego Lecha Wałęsy z 2000 roku oraz zapytamy o ocenę działań sądów w postępowaniach dotyczących Zbigniewa Ziobry. Czy mamy do czynienia z politycznym prześladowaniem, czy z normalnym funkcjonowaniem państwa prawa?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.