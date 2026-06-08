Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa Michał Drewnicki zadeklarował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, że jest zwolennikiem budowy metra w stolicy Małopolski. "Tak, koniecznie" - stwierdził, podkreślając, że należy obniżyć ceny biletów MPK. "Nie może być tak, że Krakowianie płacą 4 złote za 15 minut, a w Warszawie dopłacą 40 groszy i mogą jeździć 75 minut. Dla mnie to jest niesłychane" - ocenił.
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Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM był krakowski radny Michał Drewnicki, który jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Aleksander Miszalski po dwóch latach sprawowania tej funkcji został odwołany w referendum.
Drewnicki był pytany m.in. o to, czy w Krakowie powinno powstać metro? Jedynym miejscem w Polsce, gdzie funkcjonuje taki środek transportu, jest obecnie Warszawa. Tak, koniecznie - zadeklarował kandydat PiS.
Dopytywany zaś o pierwszą decyzję, jaką by podjął, gdyby został prezydentem Krakowa, wskazał na likwidację Strefy Czystego Transportu. Ta była jednym z najczęstszych powodów niezadowolenia mieszkańców Krakowa w ostatnim czasie, a została wprowadzona podczas rządów Aleksandra Miszalskiego.