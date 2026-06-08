Doprecyzował, że "należy wysłać projekt uchwały do Rady w celu likwidacji obecnej SCT prezydenta Miszalskiego i rozpoczęcie rzeczowej dyskusji nad ewentualnie nową strefą, szczególnie z osobami, które prezydent Miszalski zlekceważył w konsultacjach".

Co dalej ze Strefą Czystego Transportu w Krakowie?

Prowadzący zapytał, czy radny ma wobec tego inny pomysł, skoro chce likwidacji Strefy Czystego Transportu. Przede wszystkim chciałbym porozmawiać z tymi mieszkańcami Krakowa, którzy brali udział w konsultacjach, przychodzili na liczne spotkania, składali liczne wnioski. Ich zdanie zostało zlekceważone i wyrzucone do kosza przez prezydenta (Miszalskiego) - stwierdził.

Dodał, że przed ewentualnym podjęciem decyzji chciałby wysłuchać zdania Krakowian.

Podkreślił, że SCT, którą wprowadzał Miszalski, "kompletnie nie rozwiązywała problemu, bo każdy mógł wjechać przez trzy lata do miasta, jeśli zapłacił np. 5 złotych dziennie".

Dalej kopcące diesle były na ulicach Krakowa. Ja bym tutaj stawiał na to, żeby już dzisiaj w ramach obowiązującego prawa kontrolować te najbardziej kopcące, trujące samochody. To jest możliwe w obecnych przepisach, trzeba je po prostu eliminować z krakowskich dróg, bo są zaniedbane. Albo na przykład są powycinane katalizatory i filtry cząstek stałych. Takich samorządów nie chcemy - powiedział gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Ocenił także, że "należy sięgnąć do badań, bo w obecnych przepisach SCT ma pewne określone normy". Okazało się, że Kraków zasadniczo spełnia już ustawowe normy jakości powietrza - wskazał

Parkingi Park&Ride w Krakowie. Drewnicki: Wybudować

Michał Drewnicki nie szczędził słów krytyki pod adresem byłego już prezydenta Krakowa. Miszalski miał tendencję do tego, żeby raczej utrudniać życie: wprowadzać zakazy i nakazy. Uważam, że lepiej tutaj zachęcać mieszkańców do dobrych rozwiązań, czyli np. wybudować parkingi Park&Ride, które można by stawiać w Krakowie albo na obrzeżach miasta. 250 tysięcy samochodów wjeżdża codziennie spoza Krakowa do Krakowa i ci ludzie mogliby tam parkować - powiedział, podkreślając, że "nie potrzeba Strefy Czystego Transportu, nie potrzeba segregacji względem na to, jaki kto ma portfel".

Rozmawiajmy o tym, jak pomóc ludziom, zamiast ich eliminować, segregować i im szkodzić - podsumował ten wątek.

Drewnicki o Soniku

Kandydat PiS w wyborach na prezydenta Krakowa stwierdził również, że kierowca rajdowy Rafał Sonik, który według ustaleń RMF FM, będzie wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL, byłby dla niego "dobrym przeciwnikiem".

Doprecyzował, że "Sonik to znany krakowski biznesmen, a w Krakowie - jak pokazało ostatnio referendum - mają dość władzy kogoś, kto wychodzi właśnie z tego środowiska biznesowo-turystyczno-deweloperskiego".

Ludzie nie chcą kontynuacji właśnie tego rodzaju rządów w Krakowie, gdzie nieliczna grupka w ramach pewnego rodzaju koterii, układzików towarzyskich ma wiele kosztem większości mieszkańców Krakowa - ocenił.

Ceny biletów w Krakowie. "Trzeba obniżyć"

Odniósł się także do cen biletów MPK w Krakowie. Uważam, że trzeba byłoby obniżyć ceny biletów. Nie może być tak, że Krakowianie płacą cztery złote za piętnaście minut, a w Warszawie dopłacą czterdzieści groszy i mogą jeździć siedemdziesiąt pięć minut. No dla mnie to jest niesłychane - ocenił.