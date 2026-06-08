Ekonomiści banku Pekao opublikowali analizę, która może zaskoczyć wielu Polaków. Według ich wyliczeń, nasze wynagrodzenia liczone w euro nie tylko nadrobiły wieloletnie zaległości, ale wręcz wystrzeliły w górę. "W przeliczeniu na euro, płace w Polsce podwoiły się w pięć lat i potroiły w dekadę" – czytamy w ekspertyzie opublikowanej na platformie X.

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Eksperci podkreślają, że taki wzrost to nie tylko powód do dumy, ale także źródło nowych wyzwań. "Wydaje się, że tego przez lata brakowało. Wzrostowi płac w złotych towarzyszyła bowiem deprecjacja złotego i wynagrodzenia przeliczone na twardą walutę w zasadzie stały w miejscu. Klasie średniej brakowało konwergencji nominalnej" - zauważają ekonomiści Pekao.

Ich zdaniem, obecnie "Polacy mogą poczuć się bogatsi zagranicą", co jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia.

Jednak szybki wzrost płac w euro to także sygnał ostrzegawczy dla polskiej gospodarki. "Płace w euro to miara naszej konkurencyjności kosztowej, a ich skokowy wzrost wyjaśnia wiele zjawisk i trendów z ostatnich lat, od kłopotów wielu branż przemysłu, po zakończenie boomu na outsourcing usług do Polski. Czy inwestorzy będą tu chętnie otwierać nowe centra usług wspólnych? Naszym zdaniem nie" - podsumowują eksperci.

Na te dane zareagowali także przedstawiciele rządu. Premier Donald Tusk na platformie X skomentował: "Wzrost płac. Po to rządzimy". Z kolei minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podkreślił, że w 2024 roku realny wzrost płac w Polsce był najwyższy w XXI wieku.

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2026 roku wyniosło 9 562,88 zł brutto, czyli około 2250 euro.

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