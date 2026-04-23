23-letni mężczyzna próbował wypożyczyć luksusowego Bentleya wartego dwa miliony złotych, podszywając się pod dyrektora znanej firmy informatycznej. Dzięki szybkiej reakcji pracowników wypożyczalni i policjantów z warszawskiej Woli, oszustwo zostało udaremnione.

Jak poinformowała nadkom. Marta Sulowska z wolskiej policji, młody mężczyzna wprowadził w błąd pracownika spółki, podając się za osobę uprawnioną do reprezentowania znanej firmy informatycznej.

"Twierdził, że jest jej dyrektorem" - przekazała policjantka.

Dzięki temu 23-latek zawarł umowę użyczenia luksusowego auta, próbując uniknąć obowiązkowej kaucji w wysokości w wysokości 12 tysięcy złotych, która standardowo jest wymagana przy najmie Bentleya.

Szybka reakcja pracowników i policji

Pracownicy wypożyczalni wykazali się czujnością i szybko powiadomili policję o podejrzanym kliencie.

Funkcjonariusze zareagowali natychmiast i zatrzymali 23-latka w momencie, gdy zgłosił się po odbiór pojazdu.



Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania oszustwa. Za tego typu przestępstwo grozi kara nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Sprawę prowadzi wolski komisariat, a śledczy sprawdzają, czy zatrzymany nie ma na koncie innych podobnych prób oszustwa.

