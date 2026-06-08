Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków S.A. oraz Wieczysta Kraków S.A. poinformowały o osiągnięciu porozumienie w sprawie rozgrywania ligowych meczów drugiego z piłkarskich klubów na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana. Dyskusja na ten temat trwa od momentu, gdy stało się jasne, że Wieczysta zagra w PKO BP Ekstraklasie.

Piłkarze Wieczystej Kraków cieszą się z awansu do ekstraklasy / Łukasz Gągulski / PAP

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Kluby zdecydowały się na podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy. Z komunikatu udostępnionego w mediach społecznościowych Wisły Kraków wynika, że murawa zostanie udostępniona Wieczystej na mecze ligowe i pucharowe. Jednak to Wisła będzie dbała o utrzymanie i pielęgnację murawy.

"Biała Gwiazda" nie będzie też operatorem spotkań Wieczystej. "Wieczysta Kraków i jej partnerzy zapewnią natomiast środki oraz sprzęt niezbędne do przygotowania obiektu do gry na poziomie PKO BP Ekstraklasy, w tym m.in. wsparcie prac greenkeeperskich, specjalistyczny sprzęt oraz doświetlanie murawy" - podkreślono. Szczegóły ma określić umowa, której podpisanie jest zaplanowane na 25 czerwca 2026 r.

"Kwestia kanibalizacji masy kibicowskiej nie jest i nie będzie dla nas problemem"

Prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski podkreślił, że porozumienie pokazuje, że kluby potrafią współpracować i szukać rozwiązań w sprawach kluczowych dla krakowskiej piłki. "Wisła i Wieczysta będą grać w Krakowie na przemian w rozgrywkach Ekstraklasy w poszczególnych tygodniach. Wieczysta ma dużą szansę osiągnąć drugą pod względem liczebności frekwencję w Krakowie podczas swoich meczów. Absolutnie kwestia kanibalizacji masy kibicowskiej nie jest i nie będzie dla nas problemem. Kibice Wisły i Wieczystej to często te same zbiory" - mówi cytowany w komunikacie prezes.

Dyrektor Wykonawczy Wieczystej Kraków Łukasz Ścigalski podkreślił z kolei, że drużynie zależało na tym, by ekstraklasowe mecze grać w stolicy Małopolski. Cieszymy się, że wspólnie z Wisłą Kraków udało się wypracować porozumienie korzystne dla obu klubów, ich kibiców oraz całego miasta. Wierzymy, że będzie to dodatkowym impulsem dla rozwoju futbolu i wzrostu zainteresowania piłką nożną w regionie. Jesteśmy gotowi wziąć na siebie odpowiedzialność za przygotowanie obiektu do wymogów Ekstraklasy oraz realizować tę współpracę w duchu partnerstwa i wzajemnego szacunku - zaznaczył.

Nowy sezon już w lipcu

Sezon 2026/27 w najwyższej klasie rozpocznie się 24 lipca, a zakończy 22 maja 2027. Tytułu będzie bronić Lech Poznań, natomiast beniaminkami będą Śląsk Wrocław i dwa krakowskie kluby. W sumie w najwyższej klasie rozgrywkowej zaprezentują się aż trzy kluby ze stolicy Małopolski co oznacza, że układanie terminarza będzie wyjątkowo trudne.

Z podobną sytuacją nie mieliśmy do czynienia od ponad 30 lat. Mówimy przy tym o drużynach grających na stadionach oddalonych od siebie o zaledwie kilometr, co dodatkowo utrudnia logistykę i jest wielkim wyzwaniem dla całego miasta, jego administracji oraz tamtejszych służb - mówił w rozmowie z PAP dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA Marcin Stefański.