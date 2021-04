Już od 4 maja rząd łagodzi obostrzenia koronawirusowe w Polsce. "Dane, które otrzymujemy, pozwalają na podjęcie decyzji związanych z odmrażaniem gospodarki. Dają nam podstawy do ostrożnego optymizmu. Najgorsze, jeśli chodzi o zakażenia, jest zapewne za nami" - powiedział premier Mateusz Morawiecki ogłaszając razem z szefem resortu zdrowia Adamem Niedzielskim plan odmrażania gospodarki. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w przeciągu ostatniej doby przybyło 8895 nowych zakażeń koronawirusem. Najwięcej przypadków – 1531 wykryto na Śląsku. Zmarło 636 pacjentów z Covid-19. Łącznie od wybuchu pandemii w Polsce zaraziło się 2 776 927 osób, z których 66 533 zmarły. Najważniejsze informacje na temat walki z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia. Dane w nim były aktualizowane na bieżąco.

23:32 Unia Europejska

Rosja rozpoczęła kampanię, w ramach której ministerstwa, firmy i prokremlowskie media są zaangażowane w promocję szczepionki Sputnik V i rozpowszechniają fake newsy, jakoby Zachód i UE próbowały jej zaszkodzić - ocenia unijna agencja w opublikowanym raporcie. Rosyjska kampania ma na celu m.in. zasianie nieufności wobec Europejskiej Agencji Leków (EMA).



Raport opracował wydział komunikacji strategicznej Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (EEAS), która jest praktycznie ministerstwem spraw zagranicznych UE.



23:02 Francja

Instytut Pasteura w Paryżu opublikował prognozy dotyczące rozwoju epidemii Covid-19 w nadchodzących miesiącach. Naukowcy przedstawiają kilka scenariuszy, uwzględniając wpływ obostrzeń sanitarnych, tempo znoszenia ograniczeń, przyspieszenie kampanii szczepień oraz zakaźność brytyjskiego wariantu koronawirusa.



W przypadku zbyt szybkiego zniesienia obostrzeń 15 maja, nawet przy optymistycznych założeniach dotyczących wskaźnika szczepień, znacznie wzrośnie liczba hospitalizacji - ostrzegają naukowcy. Utrzymanie obostrzeń sanitarnych w dłuższym czasie spowoduje spadek liczby hospitalizowanych chorujących na Covid-19.



22:33 Sprawa AstryZeneki

Komisja Europejska poinformowała, że pierwsza rozprawa w postępowaniu prawnym przeciwko firmie AstraZeneca za nieprzestrzeganie umowy w sprawie dostaw szczepionek przeciw Covid-19 odbędzie się przed sądem w Brukseli 26 maja.





22:00 Polska

Minister Michał Dworczyk zaprosił mnie w najbliższy piątek na spotkanie dotyczące szczepień osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów - poinformowała w środę posłanka KO Iwona Hartwich. Cały wpis opublikowała na Facebooku:



Pan minister Michał Dworczyk, który wczoraj zagradzał mi drogą dostępu do szefa polskiego rządu zaprasza mnie w najbliższy piątek na spotkanie dotyczące szczepień Osób z Niepełnosprawnością i Ich Opiekunów - czytamy. Do wpisu dołączyła pismo z zaproszeniem od szefa KPRM i zdjęciem z bukietem białych kwiatów, które wysłał jej minister.



Dworczyk napisał do posłanki, że jest mu przykro ze względu na sytuację zaistniałą we wtorek w Sejmie RP. Proszę przyjąć zaproszenie na wideokonferencję dotyczącą możliwości szczepień osób niepełnosprawnych, która odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 12 - napisał minister. Dodał, że link zostanie przesłany w czwartek mejlem do biura klubu KO.

21:35 Dworczyk o danych dot. szczepień

Przekroczyliśmy dziś liczbę 11 milionów wykonanych szczepień przeciwko Covid-19. Systematycznie zbliżamy się do zakładanego celu, jakim jest 20 milionów szczepień do końca drugiego kwartału - napisał w środę na Twitterze szef KPRM Michał Dworczyk.



Przypomniał również, że w czwartek, od północy, udostępnione zostaną e-skierowania dla osób z roczników 1980-1981.

21:14 Włochy

Włoski minister zdrowia Roberto Speranza podpisał w środę nowe rozporządzenie, w którym zakaz wjazdu, wprowadzony dla podróżnych z Indii, rozszerzył także na Bangladesz. To reakcja na dalsze pogorszenie się sytuacji epidemicznej w obu krajach.



Zakaz dotyczy osób, które w ciągu ostatnich 14 dni przebywały w Indiach i Bangladeszu bądź podróżowały tranzytem przez te kraje.



Minister zdecydował też o zaostrzeniu zasad izolacji tych osób, którym pozwolono na powrót z obu państw Azji, ponieważ są rezydentami we Włoszech.

20:30 Turcja

Turcja podpisała z Rosją umowę na dostawę 50 milionów dawek szczepionki Sputnik V przeciwko koronawirusowi. Pierwsze partie preparatu mają być dostarczone w maju, co powinno złagodzić problem niedoboru szczepionek w naszym kraju - oświadczył minister zdrowia Turcji Fahrettin Koca.





20:29 Szczepionka Pfizer/BioNTech

Szef BioNTech powiedział dziennikarzom, że badania wykazały, iż skuteczność szczepionki produkowanej przez jego firmę i koncern Pfizer spada z 95 proc. do 91 proc. po sześciu miesiącach od jej podania. W związku z tym potrzebny będzie trzeci zastrzyk, aby podnieść odporność do blisko 100 proc. - dodał.



19:59 Premier o szczepieniach

Z dynamiki szczepień, którą udało nam się uzyskać, z tych zachęt, ale także ze sprawności całego Narodowego Programu Szczepień, z logistyki, z dystrybucji, mogę wysnuć wniosek, że jest szansa na wcześniejsze zaszczepienie nawet w lipcu wszystkich chętnych do zaszczepienia Polaków - stwierdził w Polsat News premier Mateusz Morawiecki.



18:58 Prof. Flisiak o noszeniu maseczek na zewnątrz

W sytuacjach, w których w przestrzeni, w otoczeniu nie ma większej ilości osób cały czas uważałem, że maseczki nie są potrzebne. Ten obowiązek został nałożony - i to wielokrotnie mówiono - nie ze względów na zagrożenie, które niesie ze sobą przenoszenie zakażenia w otwartej przestrzeni, tylko przede wszystkim na konieczność egzekwowania powszechnego obowiązku noszenia maseczek - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Robert Flisiak.



18:10 USA

Prawie 8 proc. Amerykanów, którzy otrzymali pierwszą dawkę szczepionki firmy Pfizer lub Moderna, nie przyszło we wskazanym terminie na podanie drugiego zastrzyku - wynika z danych Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC). To ponad 5 mln osób. Władze w USA głowią się, jak poradzić sobie z tym problemem.



17:56 Katowice

Sanepid weryfikuje, czy posługujące w Katowicach siostry zakonne - Misjonarki Miłości Matki Teresy z Kalkuty - mogą być zakażone indyjskim wariantem koronawirusa - potwierdziła rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.



Kilkanaście sióstr przebywa w kwarantannie, objęto nią również 10 osób bezdomnych, którymi się opiekowały. Jedna zakonnica trafiła do szpitala.

17:32 San Marino

Władze San Marino oferują turystom płatne szczepienia przeciw Covid-19. Koszt - 50 euro za dwie dawki. Warunkiem jest pobyt w tamtejszym hotelu.

16:43 Kontrole podczas majówki

Nadchodzący weekend majowy może mieć kluczowe znaczenie dla tempa wygaszania epidemii - podkreśla główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka, który wystosował w środę apel o rozwagę i respektowanie przepisów prawa. Zapowiedział też kontrole.



16:42 Impreza w restauracji

Kilkanaście osób bez zachowania odpowiedniego dystansu i maseczek na twarzach bawiło się na imprezie urodzinowej w restauracji w powiecie miechowskim. Interweniowała policja. Organizatorowi i gościom grozi grzywna do 5 tys. zł.



Na miejscu wydawano posiłki, a w środku bawiło się kilkanaście osób, bez zachowania odpowiedniego dystansu i bez maseczek. Mundurowi wylegitymowali 14 uczestników biesiady - byli to głownie mieszkańcy Krakowa - mówi rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń.



16:39 Cezary Pazura zaszczepiony drugą dawką

Cezary Pazura podczas szczepienia drugą dawką / Andrzej Lange / PAP

Cezary Pazura ambasador kampanii #SzczepimySię przyjął drugą dawkę szczepionki na Covid-19. Szczepienie odbyło się na Stadionie Narodowym w punkcie prowadzonym przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA. Myślę, że zwycięstwem każdego z nas jest to, że się podda szczepieniu - mówił aktor.



Pazura zaszczepiony został preparatem firmy Pfizer/BioNTech. Jak powiedział dziennikarzom po szczepieniu, pierwszą dawkę przyjął 6 kwietnia również na Stadionie Narodowym. Wieczorem dostałem telefon, czy jestem chętny, bo zostały dwie wolne dawki - opowiadał. I na jedną z nich się załapałem - dodał.



Zapewnił, że gdyby otrzymał możliwość zaszczepienia się preparatem innej firmy, również skorzystałby z okazji.

16:38 Ciężarna podłączona do ECMO

Ciężarna chora na Covid-19, która na początku kwietnia w bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala w Lublinie, czuje się już lepiej, a jej ciąża się rozwija - poinformowali specjaliści ze szpitala klinicznego nr 1 w Lublinie.



16:32 "Paszporty covidowe"

W Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat Cyfrowych Zielonych Certyfikatów, nazywanych potocznie "paszportami covidowymi", które mają ułatwić przemieszanie się po Unii podczas wakacji. Część europarlamentarzystów domaga się, aby testy na koronawirusa - podobnie jak szczepionki przeciw Covid-19 - były darmowe dla wszystkich obywateli UE.



15:44 Senator Marcin Bosacki zarażony koronawirusem

Senator KO Marcin Bosacki poinformował w środę, że jest zakażony koronawirusem. Na razie nie jest źle, trochę gorączki i kaszlu, ból mięśni. Mam nadzieję na powrót na najbliższe posiedzenie Senatu - napisał senator na Twitterze.



14:57 Szczepionka Pfizera

Założyciel i szef firmy BioNTech Ugur Sahin jest przekonany, że stworzona wspólnie z Pfizerem szczepionka jest skuteczna przeciwko wariantowi koronawirusa z Indii.



13:32 "Lista śmierci niemieckich polityków"

Policja ostrzegła grupy parlamentarne w Bundestagu, że w internecie krążą groźby śmierci kierowane pod adresem wszystkich posłów, którzy w ubiegłym tygodniu głosowali za zmianą ustawy o ochronie przed zakażeniami. Na komunikatorze Telegram dokument ten jest rozpowszechniany pod nazwą "lista śmierci polityków niemieckich".





13:31 Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Rodzice uczniów do lat ośmiu i dzieci niepełnosprawnych nadal mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Obecnie przysługuje on do 9 maja w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu Covid-19.



13:30 Szpital w Szamotułach

Dyrektor szpitala w Szamotułach zawiadomił miejscową prokuraturę o groźbach śmierci kierowanych do pracowników placówki. Groźby te pojawiły się w Internecie po informacji o czasowym przekształceniu szpitala w jednostkę przeznaczoną dla pacjentów covidowych.



12:02 Powrót na siłownie

Rząd luzuje obostrzenia w sporcie: w maju otwarte zostaną m.in. siłownie, kluby fitness, baseny i solaria, a kibice będą mogli wrócić na trybuny. Łagodzenie restrykcji następować będzie etapami i w reżimie sanitarnym: sprawdźcie daty i limity!



12:01 Wesela i komunie

Kiedy i na jakich zasadach będzie można organizować wesela? Co z przyjęciami, które towarzyszą uroczystościom Pierwszej Komunii? Na dzisiejszej kolejności premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawili stopniowy plan luzowania obostrzeń w tym zakresie.



11:59 Koniec z maseczkami na wolnym

Koniec z maseczkami ochronnymi na wolnym powietrzu już wkrótce. Podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawili harmonogram luzowania obostrzeń koronawirusowych. Padła też data, od kiedy przebywając na zewnątrz budynku będziemy mogli ściągnąć maseczki.



11:34 Powrót uczniów do szkół

Do końca maja wszyscy uczniowie szkół podstawowych i średnich wrócą do nauki stacjonarnej. Ten powrót uczniów do szkół odbywał się będzie etapami: na konferencji prasowej ws. luzowania obostrzeń premier Mateusz Morawiecki podał trzy daty.



11:10 Otwarcie galerii handlowych

Już 4 maja rząd chce otworzyć galerie handlowe, sklepy meblowe i budowlane. Taką informację przekazali na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski.



11:03 Kina i teatry - otwarcie

Jak będzie w najbliższych tygodniach wyglądało otwarcie instytucji kultury? Szczegółowy plan poznaliśmy na konferencji z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.



10:50 Otwarcie restauracji w Polsce

Rząd otwiera restauracje, kawiarnie czy bary: w dwóch etapach. Na konferencji prasowej poświęconej luzowaniu obostrzeń premier Mateusz Morawiecki podał daty.



10:44 Holandia

Od środy zniesione zostaje w Niderlandach obowiązywanie godziny policyjnej. Otwarte zostaną ogródki gastronomiczne oraz sklepy. Lekarze uważają decyzję za przedwczesną.

10:37 Nowe dane

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w przeciągu ostatniej doby przybyło 8895 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 636 pacjentów z Covid-19. Łącznie od wybuchu pandemii w Polsce zaraziło się 2 776 927 osób, z których 66 533 zmarły.



10:30 W maju łagodniejsze zasady bezpieczeństwa

Dopuszczenie niektórych aktywności sportowych na świeżym powietrzu, wznowienie działalności w reżimie sanitarnym galerii handlowych, powrót dzieci klas I-III do zajęć stacjonarnych i naukę hybrydową w klasach starszych zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.

8 maja będą mogły wznowić działalność hotele, a 15 maja - restauracje i kawiarnie, "na razie tylko w ogródkach na świeżym powietrzu" - zastrzegł premier. Zapowiedział też, otwarcie galerii sztuki i muzeów.

10:22 Lek przeciw Covid-19

Pfizer rozpoczął badania kliniczne potencjalnego leku przeciw Covid-19 - przekazał prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorz Cessak.

"Lek miałby być podawany po wykryciu pierwszych objawów, zapobiegając chorobie już na pierwszym etapie zakażenia, zatrzymując działanie wirusa w nosie, gardle i płucach" - napisał na Twitterze szef URPL.





10:20 Rząd przedstawia plan luzowania obostrzeń. Zobacz konferencję

08:02 Minister Niedzielski o powrocie dzieci do szkół

Od 4 maja dzieci z klas I-III wrócą do szkół; mamy jedynie wątpliwość, czy będzie to w całym kraju, czy kilka regionów będzie miało nauczanie hybrydowe - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski, gość Porannej rozmowy w RMF FM.

08:00 Indie

W szpitalach w Indiach brakuje łóżek, ludzie wykorzystują znajomości, by znaleźć miejsca dla bliskich. Bogatsi gromadzą leki i tlen, wykupując zapasy na czarnym rynku. W Delhi buduje się dodatkowe stosy pogrzebowe, krematoria są przeciążone. Szczyt drugiej fali epidemii Covid-19 w Indiach z 440 tys. infekcji dziennie ma przypaść 8 maja.





07:37 Podróże po Europie

Grecja, Chorwacja i Słowenia to kraje Unii Europejskiej, które dla w pełni zaszczepionych turystów zniosły wymóg przedstawiania negatywnego wyniku badania na obecność koronawirusa przy wjeździe. Polacy bez testu i kwarantanny mogą również polecieć do Albanii. Jadąc do Włoch wciąż trzeba przejść kwarantannę.







07:10 Minister zdrowia o maseczkach

Nie wyobrażam sobie, byśmy zdjęli maseczki. Ich zdjęcie na powietrzu oznacza, że część ludzi przestanie je nosić także wewnątrz pomieszczeń - mówi minister zdrowia Adam Niedzielski w wywiadzie opublikowanym w środę w "DGP".

06:39 Novavax "czarnym koniem” wśród szczepionek przeciw Covid-19?

Politico Novavax nazywa "czarnym koniem", a preparat koncernu "najbardziej obiecująca szczepionką przeciwko koronawirusowi, o której nigdy nie słyszałeś".







06:23 Covid-19 wśród nastolatków

Teraz przybywa nastolatków z covid. Przebieg choroby w trzeciej fali epidemii jest cięższy niż wcześniej - powiedziała specjalistka chorób zakaźnych i pediatra dr Lidia Stopyra, kierująca dziecięcym oddziałem covidowym w szpitalu Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Mali pacjenci - tak jak i dorośli - zakażeni są głównie wariantem brytyjskim. U dzieci powoduje on cięższy przebieg. "Nastolatek przechodzi wariant brytyjski podobnie jak osoba dorosła" - zauważyła.

Niemal wszyscy pacjenci dziecięcego oddziału covidowego w szpitalu Żeromskiego mają zapalenie płuc, wielu cierpi na choroby współistniejące. Otyłość jest jedną z przyczyn cięższego przebiegu covid.

06:19 Szczepienia

Na szczepienie przeciw Covid-19 od dziś mogą się zapisywać osoby w wieku 42 i 43 lat.







05:45 Włochy

Lato w szkole, by nadrobić zaległości wynikające za zdalnego nauczania i kontakty towarzyskie - taki projekt przedstawiło włoskie ministerstwo oświaty. Na jego realizację zamierza przeznaczyć ponad pół miliarda euro.

W czasie wakacji, zgodnie z propozycją resortu oświaty, uczniowie mogliby uprawiać tam sport, uczyć się języków obcych, mieć uzupełniające lekcje z najważniejszych przedmiotów, w tym matematyki, zajęcia z muzyki i plastyki - podkreśla w środę dziennik "Corriere della Sera".

Plan zajęć podczas wakacji, wyjaśnia gazeta, dotyczyć będzie dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat, a więc od przedszkola do szkoły średniej.