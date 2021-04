„W sytuacjach, w których w przestrzeni, w otoczeniu nie ma większej ilości osób cały czas uważałem, że maseczki nie są potrzebne. Ten obowiązek został nałożony – i to wielokrotnie mówiono – nie ze względów na zagrożenie, które niesie ze sobą przenoszenie zakażenia w otwartej przestrzeni, tylko przede wszystkim na konieczność egzekwowania powszechnego obowiązku noszenia maseczek” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Robert Flisiak.

Wideo youtube

Marcin Zaborski w trakcie programu przytoczył dokument z lutego 2021, w którym Rada Medyczna przy premierze zaleca stosowanie maseczek wyłącznie pomieszczeniach. Prof. Flisiak dopytywany o to, czy od dwóch miesięcy nosimy maseczki na zewnątrz bez powodu, odpowiedział: Proszę pamiętać, że w ciągu tych dwóch miesięcy mieliśmy gwałtowny wzrost zachorowań, ale prawdą jest to co pan mówi. Akurat ja byłem zwolennikiem takiego właśnie zapisu, natomiast były osoby, które miały zdanie przeciwne. Pan minister i pan premier posłuchali tych innych opinii. Trudno powiedzieć czy w świetle gwałtownego wzrostu poluzowanie obowiązku noszenia maseczek miałoby jakiś wpływ, na pewno by zrzucono odpowiedzialność na tych, którzy chcieli tego - stwierdził Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych i dodał: "Od początku pandemii takie stanowisko (ws. noszenia maseczek - przyp. RMF FM) podtrzymywałem i nie kryłem się z nim".

Audio POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY MARCINA ZABORSKIEGO Z PROF. ROBERTEM FLISIAKIEM Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Od lutego nosiliśmy maseczki na zewnątrz bez powodu? "Prawdą jest co pan mówi"





Gdyby to ode mnie zależało, już dziś pozwoliłbym zdjąć maseczki (w przestrzeniach otwartych - przyp. RMF FM), ale byłbym bardziej restrykcyjny i rygorystyczny wobec tych, którzy nie zakładają maseczek w pomieszczeniach zamkniętych i tam, gdzie nie da się utrzymać dystansu - podkreślił.

Prof. Flisiak o luzowaniu obostrzeń: To jest plan, który może zostać zmodyfikowany

To jest właściwy moment (na luzowanie obostrzeń - przyp. RMF FM), bo widzimy dynamikę, widzimy zmniejszanie się liczby zakażeń, zmniejszanie się obciążeń w placówkach opieki zdrowotnej. Te zgony, które widzimy (dziś 636 zgonów - przyp. RMF FM), to jest następstwo tego, co się działo 3-4 tygodnie temu. Zanim dojdzie do zgonu pacjent przez kilka tygodni choruje. Rzadko się zdarza, żeby w przebiegu Covid-19 zgon następował w pierwszym tygodniu choroby. Jeżeli tak się zdarza to zwykle jest to następstwo chorób towarzyszących - tak na pytanie, czy w Polsce jesteśmy w odpowiednim momencie na luzowanie obostrzeń, odpowiedziałna antenie RMF FM prof. Robert Flisiak.

Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych stwierdził, że nie niepokoją go dzisiejsze decyzje rządu dotyczące znoszenia restrykcji. Bo to jest plan, który - to wyraźnie zostało powiedziane - może być zmodyfikowany i może będzie zrobić krok w tył w oparciu o obserwację sytuacji w tym tygodniu, który nastąpi po długim weekendzie. Kiedy możemy się spodziewać, że jeżeli ma się coś zdarzyć, jeżeli okaże się, że stan uodpornienia społeczeństwa nie jest wystarczający (...) to wtedy być może niektóre z zaplanowanych działań zostaną wstrzymane lub odsunięte w czasie.