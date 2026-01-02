Fińska policja zatrzymała dwóch członków załogi statku towarowego Fitburg, podejrzewanego o uszkodzenie podmorskiego kabla przesyłowego łączącego Helsinki z Tallinem. Do incydentu doszło 31 grudnia w estońskiej strefie ekonomicznej. Dwóm innym członkom załogi zakazano opuszczania kraju. W czwartek przesłuchano wszystkich 14 członków załogi jednostki.

Transportowiec Fitburg odeskortowany w okolice Helsinek / EPA/Jussi Eskola / PAP

Fińska policja aresztowała dwóch członków załogi statku Fitburg, podejrzanego o uszkodzenie podmorskiego kabla między Helsinkami a Tallinem.

Incydent miał miejsce w estońskiej strefie ekonomicznej i przypomina wcześniejsze przypadki z udziałem statków płynących z Rosji.

Obrony załogi Fitburga podjął się ten sam adwokat, który reprezentował podejrzanych w podobnej sprawie sprzed roku.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Fitburg, pływający pod banderą Saint Vincent i Grenadyn, płynął w sylwestra z Petersburga do Hajfy w Izraelu. Na pokładzie znajdowali się obywatele Rosji, Kazachstanu, Azerbejdżanu i Gruzji. Policja nie ujawnia jednak szczegółów dotyczących m.in. ich funkcji na statku.

Według śledczych incydent przypomina wcześniejsze przypadki uszkodzeń podmorskich kabli, w których uczestniczyły statki towarowe płynące z Rosji. W każdym z tych przypadków kluczową rolę odgrywała zrzucona do morza kotwica.

Podobna sytuacja miała miejsce niemal rok temu, gdy tankowiec Eagle S, również płynący z Petersburga, uszkodził kable telekomunikacyjne i energetyczne między Estonią a Finlandią. Wówczas fińskie służby zatrzymały jednostkę, jednak sąd w Helsinkach umorzył postępowanie, uznając brak jurysdykcji, ponieważ do zdarzenia doszło w strefie ekonomicznej Finlandii, poza fińskimi wodami terytorialnymi.

Obroną załogi Fitburga zajmuje się ten sam adwokat, który reprezentował oficerów Eagle S - poinformowała fińska telewizja MTV.