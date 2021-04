„Myślę, że od najbliższego wtorku, 4 maja, dzieci z klas 1-3 wrócą już do szkół. Mamy jedynie taką wątpliwość – którą za chwilę będziemy rozstrzygali – czy będzie to w całym kraju, czy kilka regionów będzie miało jednak nauczanie hybrydowe” – poinformował w Porannej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski. Zaznaczył, że „na razie jest za wcześnie, by jednym ruchem przywrócić całą edukację stacjonarną”. „Rozmawiamy o tym, by podzielić to na etapy – te etapy powinny być skonstruowane tak, by wszyscy uczniowie jeszcze w maju wrócili do szkół. (…) Taki plan chcemy przedstawić – ale szczegóły, jeśli chodzi o daty, zaprezentujemy państwu na konferencji prasowej” – przekazał Niedzielski. Według ustaleń dziennikarzy RMF FM, konferencja zaplanowana jest przed południem.

