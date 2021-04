Kiedy i na jakich zasadach będzie można organizować wesela? Co z przyjęciami, które towarzyszą uroczystościom Pierwszej Komunii? Na dzisiejszej kolejności premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawili stopniowy plan luzowania obostrzeń w tym zakresie.

Zdj. ilustracyjne / Erika Eros / Alamy Stock Photo / PAP/Alamy

Pierwszy etap odmrażania imprez okolicznościowych zaplanowano na 15 maja. Od tego dnia będą się one mogły odbywać na świeżym powietrzu. W weselu lub przyjęciu komunijnym będzie mogło wziąć udział maksymalnie 25 osób. Zachowane będą musiały zostać rygory sanitarne - m.in. dystans pomiędzy stolikami i limit osób przy jednym stoliku. Mają tu obowiązywać analogiczne regulacje jak w przypadku ogródków restauracyjnych, które również będą mogły wznowić działalność od 15 maja.

Kolejne poluzowanie ma nastąpić dwa tygodnie później - od 29 maja. Od tego dnia wesela, przyjęcia komunijne i inne imprezy okolicznościowe będą mogły odbywać się we wnętrzach. Limit uczestników ustalono na 50 osób. Również w tym wypadku zasady funkcjonowania mają być takie same jak w restauracjach, które od 29 maja będą mogły wznowić przyjmowanie gości we wnętrzach.