Resort zdrowia poinformował o 93 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 11 kolejnych osób. W sumie w Polsce COVID był przyczyną śmierci 733 osób. Odnotowano też łącznie 14 740 przypadków zakażeń. Komisja Europejska w środę przedstawiła prognozy gospodarcze dla UE, strefy euro i poszczególnych krajów członkowskich. Są to pierwsze wskazania analityków co do sytuacji ekonomicznej w Europie od wybuchu epidemii koronawirusa.

* Od 6 maja przedszkola i żłobki mogą być otwarte

* Komisja Europejska przedstawiła prognozę gospodarczą dla Polski. W 2020 roku PKB Polski skurczy się o 4,3 proc.



* Kanclerz Niemiec Angela Merkel wyraziła zgodę na wznowienie w drugiej połowie maja rozgrywek piłkarskiej Bundesligi





NAJNOWSZE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

Resort zdrowia poinformował o 93 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 11 kolejnych osób. Łącznie COVID wykryto u 14 740 osób. Odnotowano 733 zgony.



ŚRODOWY BILANS PODANY PRZEZ RESORT ZDROWIA

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że hospitalizowanych jest obecnie 2 760 chorych, kwarantanną objęto 101 395 osób, natomiast wyzdrowiało już 4 655 zakażonych.



18:55 WŁOCHY

369 osób zakażonych koronawirusem zmarło minionej doby we Włoszech - podała w środę Obrona Cywilna. Łączny bilans zmarłych wzrósł do 29 684. Padły dwa rekordy: spadek liczby chorych o około 7 tys. w ciągu jednego dnia i wzrost liczby wyleczonych o 8 tys.



Liczba osób wyleczonych jest po raz pierwszy od początku epidemii wyższa od obecnie zakażonych.



Zainfekowanych jest teraz według oficjalnych statystyk 91,5 tys. osób w całym kraju. Od wtorku liczba chorych pod opieką lekarzy zmniejszyła się o prawie 7 tysięcy.



Liczba wyleczonych wzrosła do 93 tys., o ponad 8 tys. w ciągu jednego dnia, co jest absolutnym rekordem.



Kolejny dzień z rzędu spadła liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. Przebywa ich tam 1 333, czyli ponad trzy razy mniej niż w dniach kulminacji zachorowań na Covid-19.

18:45 WARSZAWA

Warszawa ustaliła wstępną datę otwarcia placówek na 18 maja. Warunkiem jest uszczegółowienie wytycznych sanitarnych oraz dostosowanie żłobków i przedszkoli, byśmy mogli zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom - przekazał stołeczny ratusz.



Biuro prasowe miasta przypomniało w środowym komunikacie o ankietach, które ratusz wysyłał do rodziców dzieci, które uczęszczają do przedszkoli i żłobków, z pytaniem czy zamierzają przyprowadzić swoje potomstwo do placówek, i od kiedy potrzebują tej opieki. Łącznie wysłano ponad 70 tys. ankiet.



Jak poinformował ratusz, po zebraniu wyników ankiet od rodziców, będzie można określić zapotrzebowanie na miejsca w placówkach. "Jest to jednak uzależnione od przygotowania placówek, co jest wyzwaniem logistycznym i finansowym" - napisano w komunikacie.





18:30 WIELKA BRYTANIA

Liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii przekroczyła 30 tys. W ciągu ostatniej doby zmarło kolejnych 649 osób, co oznacza, że bilans zgonów wzrósł do 30076 - poinformował minister ds. społeczności lokalnych Robert Jenrick.

17:30 NIEMCY, PIŁKA NOŻNA

Kanclerz Niemiec Angela Merkel wyraziła zgodę na wznowienie w drugiej połowie maja rozgrywek piłkarskiej Bundesligi. O konkretnej dacie władze ligi mają zdecydować w czwartek.



17:17 POMORSKIE

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku przywraca zawieszoną z powodu epidemii koronawirusa działalność. W poniedziałek 11 maja wznowione zostaną zapisy na egzaminy teoretyczne i praktyczne we wszystkich kategoriach; egzaminowanie rozpocznie się tydzień później - 18 maja.



"Wraz z rozwojem sytuacji epidemiologicznej Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego wstrzymał działalność 12 marca 2020 r. Musieliśmy przełożyć termin ponad 4 tys. egzaminów. Od 18 maja wracamy do działalności egzaminacyjnej" - poinformował w środę dyrektor PORD Roman Nowak.



Kandydaci na kierowców, których egzamin został odwołany z powodu pandemii koronawirusa, od 11 maja będą mogli telefonicznie umówić się na nowy termin. Pozostali kursanci będą mogli zapisać się za pośrednictwem serwisu info-car.pl.



Aby zapewnić wszystkim należytą ochronę i bezpieczeństwo, do egzaminów zostaną dopuszczone osoby w dobrym stanie zdrowia. Zdającym będzie mierzona temperatura.

17:04 POLSKA

Stan zdrowia kobiety w ciąży, którą przywieziono do szpitala monoprofilowego w Kędzierzynie-Koźlu w ciąży, po podaniu osocza krwi ozdrowieńca, radykalnie się poprawił. Noworodek przebywa pod opieką specjalistów Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

16:45 POLSKA

Branża hotelarska i turystyczna postuluje wprowadzenie paszportu COVID. To pomysł, który jest już opracowywany w Unii Europejskiej, mający w założeniach pomóc w rozruszaniu turystyki.



16:20 KRAKÓW

Dariusz Nowak z urzędu miasta w Krakowie o sytuacji restauratorów w mieście:



O sytuacji Krakowskich restauracji Dariusz Nowak

15:57 Francuzi tyją na kwarantannie

Po ponad siedmiu tygodniach kwarantanny 57 proc. Francuzów przybrało na wadze ponad 2 kg - wynika z opublikowanego w środę sondażu Ifop. Badani przyznali, że zagryzają stres, mniej się ruszają i piją aperitify z przyjaciółmi przy komunikatorach społecznościowych.

O około 2,3 kg przytyły średnio kobiety, a o 2,7 kg - mężczyźni. W czasie kwarantanny powstały nowe nawyki: badanie Ifop pokazuje, że 20 proc. osób spożywa więcej czekolady oraz alkoholu.

Najwięcej przytyły osoby szczupłe oraz otyłe. Mniej osoby o średniej wadze. W kategoriach społecznych bardziej na przybranie na wadze narażeni są bezrobotni, osoby o niskich kwalifikacjach lub z biedniejszych grup społecznych.





15:53 Włochy: Kolejka do kościoła

Około 500 osób stało dwie godziny w kolejce do kościoła w miasteczku koło Treviso na północy Włoch, by otrzymać sakrament komunii - podała lokalna prasa. To była dla nich pierwsza komunia od dwóch miesięcy, gdy rozpoczęła się kwarantanna z powodu epidemii koronawirusa.

Wierni z miasteczka Oderzo czekali w maseczkach i rękawiczkach, a wcześniej obejrzeli w internecie transmisję mszy - poinformował dziennik "Il Gazzettino". Przytoczył słowa proboszcza miejscowego kościoła księdza Pierpaolo Bazzichetto: "Wszystko przebiegło dobrze, w spokoju i bezpieczeństwie".







15:47 Lublin wznawia egzaminy na prawo jazdy

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie od poniedziałku wznowi egzaminy praktyczne na kategorię B, które zostały wstrzymane 13 marca. Nie odbyło się kilka tysięcy egzaminów. Przed pandemią ośrodek w Lublinie i filie w Puławach i Kraśniku przeprowadzały około 200 egzaminów dziennie.

Ilość egzaminowanych osób będzie mniejsza niż przed pandemią. Po każdym egzaminie samochód będzie dezynfekowany. W ośrodku nie będzie mogło przebywać więcej niż 10 osób.

Od poniedziałku egzaminy na prawo jazdy kategorii B będą odbywały się też w ośrodkach na Dolnym Śląsku.





15:41 Ministerstwo Finansów

W związku z epidemią koronawirusa wprowadzenie obowiązku stosowania kas on-line m.in. przez fryzjerów i kosmetyczki zostanie przesunięte z 1 stycznia 2021 r. na 1 lipca 2021 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację posłów Lewicy.

MF uzasadnił zmiany wprowadzeniem stanu epidemii i potrzebą wspierania podatników.





15:35 Węgry

60 proc. Węgrów nosi maski ochronne, a 64 proc. nie korzysta z transportu publicznego. 9 proc., deklaruje, że straciło pracę z powodu kryzysu związanego z pandemią koronawirusa - wynika z opublikowanego w środę sondażu ośrodka Ipsos.

Pytani, jakie środki ostrożności podejmują w związku z pandemią, Węgrzy najczęściej wymieniają częstsze mycie rąk (84 proc.), unikanie ściskania dłoni innych osób (75 proc.), unikanie osobistych kontaktów (66 proc.), a także rezygnację z transportu publicznego (64 proc.) i noszenie masek ochronnych (60 proc.).





15:30 Rosja: Kolejna osoba w rządzie zakażona koronawirusem

Minister kultury Rosji Olga Lubimowa zakaziła się koronawirusem - podał w środę dziennik "Wiedomosti". Jest to trzeci przypadek zakażenia w rządzie Rosji; wcześniej zachorowali: premier Michaił Miszustin i minister budownictwa Władimir Jakuszew.

Służby prasowe ministerstwa kultury wyjaśniły, że Lubimowa już od dłuższego czasu przebywa w domu i że jej choroba ma lekki przebieg. Minister prowadzi narady robocze zdalnie, przez łącze wideo.





15:24 Czechy: Niska odporność stadna na koronawirusa

Wstępne wyniki ogólnokrajowej akcji testowania na koronawirusa wskazują, że odporność stadna społeczeństwa Czech jest na bardzo niskim poziomie. W miejscowościach z największą liczbą infekcji nie przekracza ona 4-5 proc. - przekazał minister zdrowia Adam Vojtiech.







15:19 Holandia

W Holandii na Covid-19 zmarło kolejnych 36 osób, stwierdzono też 232 nowe zakażenia koronawirusem - podał w środę Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM).

Łącznie epidemia pochłonęła w kraju 5 204 ofiary śmiertelne.

Według najnowszych danych RIVM hospitalizowano 27 kolejnych chorych. Jak dotąd do szpitali ogółem trafiło 11 153 zakażone osoby. Koronawirusa w Holandii stwierdzono łącznie u 41 319 osób.





15:13 Portugalia: Więźniowie zwalniani do domów

Z szacunków portugalskiego ministerstwa sprawiedliwości, na które powołuje się w środę dziennik “Jornal de Noticias", wynika, że więzienia opuściło w związku z epidemią koronawirusa ponad 1 500 więźniów. 400 z nich zostało zobowiązanych do pozostawania w swoich domach.

Według informacji podlegającej resortowi sprawiedliwości Generalnej Dyrekcji Więziennictwa (DGRSP) ponad 1 100 więźniów, którzy od kwietnia wyszli na wolność, nie będzie już musiało wracać do zakładu karnego.

“Około 400 więźniów, którzy z powodu epidemii wyszli na wolność, pozostaje tymczasowo w swoich domach. Pozwolenie na przebywanie poza więzieniem obowiązuje w ich przypadku przez 45 dni" - poinformował rzecznik prasowy DGRSP Romulo Mateus, przypominając, że pierwsi aresztanci wyszli z zakładów karnych w związku z zagrożeniem Covid-19 po 11 kwietnia.





15:08 Bytom: Ciężka sytuacja epidemiczna w mieście

Około 50 wymazów do badań w kierunku zakażenia koronawirusem pobiera każdego dnia personel Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu, a drugie tyle próbek - załoga bytomskiego wymazobusa; coraz częściej do testów zgłaszają się górnicy - podał w środę Urząd Miejski.

Lokalne władze sytuację epidemiczną w mieście określają jako trudną.





14:56 Dom seniora z koronawirusem

43 pensjonariuszy prywatnego domu seniora Bursztynowe Zacisze w Liskowie k. Kalisza zostało zakażonych koronawirusem. 18 z gorączką do czwartku zostanie przewiezionych do szpitala zakaźnego w Wolicy. Pozostali trafią tam później - poinformowała PAP rzecznik prasowy szpitala Wioletta Przybylska.

Decyzją służb sanitarnych dom seniora Bursztynowe Zacisze w Liskowie k. Kalisza został zamknięty od 30 kwietnia do 15 maja w celu poddania go kwarantannie. Wtedy okazało się, że 14 pracowników zostało zakażonych koronawirusem.

Wówczas od wszystkich 62 pensjonariuszy pobrano wymazy na obecność wirusa i wykryto go u 43 osób.





14:49 Bielski Szpital Wojewódzki nie wznowi porodów rodzinnych

Bielski szpital wojewódzki, w związku z wciąż wysokim ryzykiem związanym z wirusem SARS-CoV-2, na razie nie wznowi porodów rodzinnych. Taka decyzja podjęta została dla bezpieczeństwa pacjentek i personelu placówki - zakomunikował w środę szpital.

"Przy obecnej sytuacji szpitala, który postawiony został w stan podwyższonej gotowości epidemiologicznej, związanej z walką z koronawirusem, nie ma możliwości przeprowadzenia bezpiecznych porodów w obecności osób towarzyszących" - podała rzecznik placówki Anna Szafrańska.

Zaznaczyła, że stanowisko szpitala jest zgodne z aktualnymi wytycznymi krajowych konsultantów z dziedzin położnictwa i ginekologii oraz perinatologii. "Specjaliści nadal nie zalecają łagodzenia ograniczeń dotyczących opieki w zakresie położnictwa i ginekologii" - zaznaczyła.





14:43 Belgia

110 ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa odnotowano w Belgii w ciągu minionej doby - podała w środę Federalna Publiczna Służba Zdrowia. Liczba zgonów na Covid-19 w tym kraju wynosi obecnie 8339. W ostatnich 24 godzinach stwierdzono też 272 nowe zakażenia.

Centrum kryzysowe poinformowało w środę o kolejnych 339 zgonach z powodu koronawirusa, z czego 110 w ciągu ostatnich 24 godzin. 51 osób zmarło w szpitalu, 59 w domu opieki. Ponadto w zestawieniu uwzględniono 229 zgonów stwierdzonych we wcześniejszych dniach, ale nieujętych dotąd w statystykach.

Presja na szpitale zmniejsza się. W ciągu ostatniej doby przyjęto 116 chorych, ale wypisano 290 osób. Obecnie w placówkach leczniczych przebywa 2849 zakażonych. 646 pacjentów znajduje się na oddziałach intensywnej terapii.





14:30 Włochy: Masowe zgony w domu starców

W jednym z największych domów opieki dla starszych osób w Mediolanie od stycznia do kwietnia zmarło 300 osób - ogłoszono w środę po inspekcji w tej objętej dochodzeniem placówce. W tym samym okresie w poprzednich latach umierało tam średnio 186 osób.

Inspekcja została przeprowadzona w znanym domu opieki Pio Albergo Trivulzio, gdzie doszło do masowych zgonów przebywających tam osób starszych. Wiele z nich zmarło zapewne w wyniku zakażenia koronawirusem. To jednak tylko przypuszczenia, bo podobnie jak w wielu innych takich placówkach, na początku roku nie badano tam podopiecznych na obecność wirusa. Stwierdzano u nich najczęściej zgon z powodu zapalenia płuc.

Wirusolog Fabrizio Pregliasco, prezentując rezultaty kontroli, którą kierował, poinformował, że 200 osób zmarło w domu opieki w marcu i kwietniu, czyli w okresie epidemii na północy Włoch.





14:22 Koronawirus w poznańskim szpitalu

Do tej pory u 27 pracowników poznańskiego szpitala zakaźnego potwierdzono zarażenie SARS-CoV-2. Osiem osób hospitalizowano, pozostałe trafiły do izolatorium - poinformował w środę prezydent Poznania. Obecnie w szpitalu zakaźnym przebywa 173 pacjentów.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak poinformował w czasie środowej konferencji prasowej, że do tej pory zarażenie SARS-CoV-2 potwierdzono u 27 pracowników szpitala zakaźnego przy ul. Szwajcarskiej. "Osiem osób było hospitalizowanych w stanie dobrym, a reszta przebywa w izolatorium" - powiedział.

"Niestety, wczoraj potwierdzone zostały wyniki jednej z opiekunek medycznych ze szpitala, ale jej stan jest dobry i ta osoba nie jest hospitalizowana" - przekazał. Podkreślił, że liczba zakażeń wśród pracowników szpitala pokazuje, jak łatwo jest zarazić się koronawirusem nawet przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności.





14:15 ŁÓDZKIE: PASAŻEROWIE BUSA PROSZENI O KONTAKT Z SANEPIDEM

Pasażerowie, którzy podróżowali busami na trasie z Adamowa do Piotrkowa Trybunalskiego w Łódzkiem, proszeni są o pilne zgłoszenie się do sanepidu w Piotrkowie.

Chodzi o kursy od 28 do 30 kwietnia: poranny o 4:20 z Adamowa do Piotrkowa i popołudniowy, o 16:29 do Adamowa, a także o kursy z 4 maja: poranny o 4:20 z Adamowa do Piotrkowa i popołudniowy o 18:25, z Piotrkowa do Gorzkowic.

Busami podróżowała osoba zakażona koronawirusem.





14:07 Myślenice: Koronawirus w komendzie straży pożarnej

18 strażaków na kwarantannie, 8 z potwierdzonym koronawirusem - tak wygląda sytuacja w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Myślenicach w Małopolsce.

Pierwszy przypadek potwierdzono 3 maja - mówi Sebastian Woźniak z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Krakowie

Wszyscy zakażeni strażacy są z jednej zmiany służbowej. W komendzie wdrożono kwarantannę osób, które mogą być zarażone.

Jak informują służby - jednostka działa, może też być wspomagana przez strażaków ochotników.





13:57 MZ: Liczba wykonanych testów









13:52 Łódź: Wymazobus przedłuży działalność

Finansowany przez miasto Łódź specjalny ambulans pobrał do testów w kierunku wykrycia koronawirusa już ponad 700 próbek. "Zdecydowaliśmy o przedłużeniu pracy wymazobusu o miesiąc, co tylko w maju pozwoli nam wykonać kolejnych 1000 badań" - poinformował wiceprezydent miasta Adam Wieczorek.

"Łódź walczy z koronawirusem w wymierny sposób wspierając służby sanitarno-epidemiologiczne. W samym kwietniu, przez dwa tygodnie, nasz ambulans wykonał ponad 700 badań - czego ponad 540 u pracowników domów pomocy społecznej, czyli u osób, które na co dzień opiekują się naszymi łódzkimi seniorami i osobami z niepełnosprawnościami" - podkreślił Wieczorek.





13:46 Wraca bilans sześciolatków

Po wznowieniu obowiązkowych szczepień u dzieci, w pierwszej kolejności wraca badanie bilansowe sześciolatków. Ma ono priorytet - wynika ze stanowiska dr hab. n. med. Agnieszki Mastalerz-Migas, konsultant krajowej w dziedzinie medycyny rodzinnej.

"Mając na uwadze komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19, zalecający wznowienie bieżącej realizacji wszystkich szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci, zalecam uwzględnienie w realizacji opieki profilaktycznej nad dziećmi badań bilansowych, a w pierwszej kolejności - bilansów w czasie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego (tzw. bilans sześciolatka)" - napisała Mastalerz-Migas w swoim stanowisku.

Równocześnie zaznaczyła, że badania bilansowe w innych grupach wiekowych należy realizować w miarę możliwości organizacyjnych przychodni, mając na względzie, że pierwszeństwo realizacji opieki profilaktycznej mają szczepienia (przede wszystkim najmłodszych dzieci) oraz bilanse sześciolatków.





13:38 Rosja: "Pomnik samoizolacji 2020"

W Petersburgu robotnicy zdemontowali nieformalny "pomnik samoizolacji" - rzeźbę nieznanego autora ustawioną w jednym z parków. Przedstawiała ona sześcian symbolizujący dom, z człowiekiem i kotem w środku. Demontaż uzasadniono brakiem zezwolenia władz.

Chociaż "pomnik", który pojawił się 5 maja, wyraźnie spodobał się mieszkańcom i jego zdjęcia pojawiły się na portalach społecznościowych, urzędnicy uznali, że musi zostać usunięty. Obiekt ustawiono w parku bez stosownego zezwolenia, a więc nielegalnie - uznały władze. Robotnicy już przecięli rurę, na której ustawiony był metalowy sześcian - podało w środę radio Echo Moskwy.



"Pomnik" - swego rodzaju rzeźba - składał się z czarnych metalowych ram tworzących sześcian, w środku którego widniała płaska sylwetka siedzącego człowieka. Przed człowiekiem wygiął się z zabawnej pozie czarny kot. Na jednej z ram umieszczony był napis "Samoizolacja 2020".







13:25 Bułgaria: Wrócą rozgrywki ekstraklasy

Minister sportu Bułgarii Krasen Kralew zapowiedział, że wznowienie rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy będzie możliwe 5 lub 12 czerwca. Mimo trudnej sytuacji w kraju spowodowanej koronawirusem, miejscowy rząd rozważa jednak dalszą liberalizację restrykcji.

Odmrażanie bułgarskiej gospodarki sprawi m.in., że powoli wracać będzie sport, a rywalizację wznowią np. piłkarze najwyższej ligi. Kralew przyznał, że przedstawił ministrowi zdrowia szczegółowy plan opracowany przez Bułgarski Związek Piłki Nożnej (BFU). Jego ostateczne zatwierdzenie spodziewane jest w najbliższych dniach.

"Zakładamy, że treningi grupowe zostaną wznowione 15 maja, z kolei liga wróci do gry 5 lub 12 czerwca. Mecze będą rozgrywane bez kibiców" - stwierdził minister sportu.







13:19 Francja: Zniknie strona zwalczająca fake newsy

Serwis internetowy Desinfox Coronavirus, zwalczający fałszywe informacje na temat epidemii koronawirusa, zostanie usunięty z rządowych serwerów. Serwis ostro krytykowali dziennikarze wskazując, że rząd wchodzi w kompetencje mediów, zagrażając wolności prasy.

O rezygnacji z serwisu poinformował francuski minister kultury Franck Riester.

Desinfox Coronavirus publikował wybrane artykuły z różnych mediów i demaskował fake newsy na temat Covid-19, miał również zajmować się dezinformacją. Serwis opracowany został przez służbę prasową rządu i nadzorowany miał być przez rzeczniczkę gabinetu Sibeth Ndiaye.





13:11 Włochy: Mafiozi opuszczają więzienia

376 mafiosów i przemytników narkotyków zwolniono z więzień we Włoszech i umieszczono w areszcie domowym z powodu złego stanu zdrowia i ryzyka zakażenia koronawirusem- podały w środę media. Pełną listę zwolnionych wysłano do komisji parlamentu do walki z mafią.

Skazani i oczekujący na procesy opuścili więzienia w czasie ogólnokrajowej kwarantanny - od połowy marca do końca kwietnia.

Dziennik "La Repubblica" podał, że poufna lista zwolnionych, wysłana do parlamentarnej komisji do walki z mafią, wywołała alarm w prokuraturach. W związku z polemiką rezygnację postanowił złożyć szef włoskiego więziennictwa Francesco Basentini.





12:54 Białoruś

905 nowych infekcji Sars-CoV-2 i pięć kolejnych zgonów osób z koronawirusem odnotowano na Białorusi w ciągu minionej doby - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju. W sumie koronawirusa potwierdzono na Białorusi u ponad 19 tys. osób, zmarło 112 chorych.



"Według stanu na 6 maja odnotowano 19 255 osób z dodatnim testem na Covid-19, co stanowi 8,7 proc. wszystkich przeprowadzonych testów" - napisano w środowym komunikacie resortu zdrowia.



Dobowy przyrost wyniósł tym samym 905 infekcji. To więcej niż w poprzednich dniach, lecz mniej niż wyniosła rekordowa liczba infekcji w ciągu doby - 973, a taką liczbę podano 29 kwietnia.





12:28 KORONAWIRUS W LABORATORIUM

Ośmiu pracowników laboratorium przy szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim zostało zakażonych koronawirusem. Obecnie laboratorium pracuje tylko na potrzeby szpitala - poinformowała w środowym komunikacie dyrekcja ostrowskiego szpitala.

12:06 KORONAWIRUS W KOPALNIACH

Już u ponad 400 pracowników różnych kopalń w Śląskiem testy potwierdziły zakażenie koronawirusem. Najwięcej chorych jest w Polskiej Grupie Górniczej - liczba zakażonych wzrosła już do 360. Nadal największym ogniskiem koronawirusa jest kopalnia Jankowice w Rybniku - tam dodatni wynik ma 197 osób. W kopalni Murcki-Staszic w Katowicach zakażonych jest 105 pracowników, w kopalni Sośnica w Gliwicach 53.

Liczba zakażonych znacznie wzrosła też w należącej do Węglokoksu kopalni Bobrek w Bytomiu - 53 osoby mają koronawirusa.

O 18 zakażonych w kopalni Pniówek informowała już wcześniej Jastrzębska Spółka Węglowa.





12:02 19 OSÓB Z DPS W GRYFICACH Z KORONAWIRUSEM

U 19 osób z domu pomocy społecznej w Gryficach (Zachodniopomorskie) potwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformował Jan Trafny z gryfickiego sztabu kryzysowego. Kwarantanna w DPS przy ul. Kościuszki 35 potrwa do 19 maja. Wynik pozytywny ma 15 osób spośród mieszkańców i 4 osoby spośród załogi. Na transport do szpitala zakaźnego w Szczecinie czeka obecnie osiem osób.

11:52 UCZNIOWIE WRACAJĄ DO SZKÓŁ W WUHANIE

Uczniowie w mieście Wuhan zaczęli wracać do szkół po kilkumiesięcznej przerwie. Wuhan był epicentrum pandemii koronawirusa. Pierwsi pacjenci z Covid-19 pojawili się tam pod koniec zeszłego roku. Źródłem zakażeń był miejski targ.

Targ w chińskim Wuhanie





11:34 HISZPANIA

Hiszpańskie ministerstwo zdrowia poinformowało w środę, że w ciągu ostatniej doby zmarły 244 osoby zakażone koronawirusem oraz wykryto 996 nowych infekcji tym patogenem. Ogólny bilans pandemii w Hiszpanii to 25 857 ofiar śmiertelnych i 220 325 zakażeń.

11:11 PROGNOZA GOSPODARCZA KE DLA POLSKI

W 2020 roku PKB Polski skurczy się o 4,3 proc. - wynika z przedstawionych przez Komisję Europejską wiosennych prognoz gospodarczych. To najniższy prognozowany spadek spośród krajów UE.





11:08 ZIELONE ŚWIATŁO DLA WZNOWIENIA BUNDESLIGI W MAJU

Francuska Agencja AFP poinformowała, że wznowienie rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy Niemiec jest potwierdzone. W mediach najczęściej pojawia się data 16 maja jako prawdopodobny termin. Dziś ma zapaść oficjalna decyzja w tej sprawie.

W Polsce wznowienie rozgrywek piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy ma nastąpić 29 maja.

11:05 ROSJA

Liczba wykrytych w Rosji nowych zakażeń koronawirusem wyniosła 10 559, o 457 więcej niż dzień wcześniej, zmarło 86 pacjentów z Covid-19, wobec 95 dzień wcześniej. Łączna liczba infekcji wynosi teraz 165 929, a zgonów - 1537.

Ponownie ponad połowa nowych infekcji przypada na Moskwę - 5858, w stolicy Rosji łączna liczba zakażeń wynosi 85 973. Zmarło w Moskwie od wtorku 50 osób.

10:55 FRANCJA – USTAWA O „ŚLEDZENIU” PACJENTÓW

Uchylenie tajemnicy lekarskiej na czas pandemii koronawirusa, utworzenie organu nadzorczego oraz zagwarantowanie pacjentom prawa do sprzeciwu w niektórych sytuacjach - to główne założenia ustawy dotyczącej "śledzenia" chorych na Covid-19, którą przegłosował Senat Francji. System informacyjny identyfikacji osób zarażonych koronawirusem ma scentralizować wszystkie dane dotyczące zarażonych i ich kontaktów.

10:36 SZEŚCIOOSOBOWA RODZINA Z RUDY ŚLĄSKIEJ ZAKAŻONA KORONAWIRUSEM

Sześcioosobowa rodzina górnicza z Rudy Śląskiej jest zakażona koronawirusem. Najpierw na Covid-19 zachorował górnik z bytomskiej kopalni, teraz wirusa SARS-CoV-2 potwierdzono także u jego żony i czwórki dzieci. "Cała rodzina została objęta izolacją. Wszyscy czują się dobrze" - poinformował wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer.





10:21 ONKOLOGIA I ODDZIAŁ PALIATYWNY W PLESZEWSKIM SZPITALU WRACAJĄ DO PRACY

Onkologia i oddział paliatywny w szpitalu w wielkopolskim Pleszewie wracają do pracy. Na pierwszym badania nie potwierdziły zakażenia koronawirusem u personelu i pacjentów. Na drugim zakończyła się kwarantanna - przekazał rzecznik prasowy pleszewskiego szpitala Ireneusz Praczyk.

10:04 NAJNOWSZE DANE

Ministerstwo Zdrowia: Mamy 218 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (145), dolnośląskiego (17), wielkopolskiego (12), małopolskiego (11), opolskiego (10), zachodniopomorskiego (10), pomorskiego (9), lubelskiego (4). Jednocześnie resort informuje o śmierci 7 pacjentów.





09:36 NIEKTÓRE KLUBY WZNAWIAJĄ TRENINGI

W środę treningi grupowe może rozpocząć siedem drużyn piłkarskiej ekstraklasy: mistrz kraju Piast Gliwice, Śląsk Wrocław, Raków Częstochowa, Górnik Zabrze, Zagłębie Lubin, Cracovia i Pogoń Szczecin.





09:24 MAMY 4655 OZDROWIEŃCÓW

Ministerstwo Zdrowia: W związku z koronawirusem w Polsce hospitalizowanych jest obecnie 2760 osób, kwarantanną objętych jest ponad 101 tys. osób, a nadzorem epidemiologicznym ponad 17 tys. Do tej pory wyzdrowiało ponad 4,6 tys. osób.





08:58 UKRAINA

Na Ukrainie w ciągu minionej doby wykryto 487 przypadków zakażenia koronawirusem, 11 osób chorych na Covid-19 zmarło. Bilans zainfekowanych wzrósł do 13 184, a zgonów do 327. 2097 osób ogółem wyzdrowiało.

08:22 WĘGRY

Do 40 wzrosła liczba zmarłych pensjonariuszy największego domu opieki dla osób starszych w Budapeszcie, przy ul. Pesti, gdzie mieszkało ponad 500 ludzi. Wykryto tam w sumie 296 zakażeń u pensjonariuszy i 26 u pracowników.

08:08 NIEMCY ŁAGODZĄ RESTRYKCJE

Kanclerz Niemiec Angela Merkel chce dziś zadecydować o dalszym znoszeniu wprowadzonych wcześniej obostrzeń. Planowane jest m.in. wznowienie działalności przez sklepy wielkopowierzchniowe, stopniowe otwieranie szkół i lokali gastronomicznych oraz wznowienie rozgrywek piłkarskich, jednakże bez udziału publiczności. Z powodu zarażenia koronawirusem w Niemczech zmarło 6996 osób.

07:42 UTKNĘLI NA PIELGRZYMCE

Wybuch pandemii koronawirusa zastał Benitę Ahlf z Niemiec i Petera Kriza z Czech na szlaku świętego Jakuba w Hiszpanii. Od 14 marca nie mogą wrócić do swoich krajów. Cały czas są w schronisku dla pielgrzymów w Monte do Gozo w Galicji.

/ XOAN REY / PAP/EPA





07:25 106-LATKA, KTÓRA PRZEŻYŁA DWIE PANDEMIE

Uznawana za najstarszą wyleczoną z Covid-19 osobę w Hiszpanii 106-letnia Ana del Valle pokonała drugą w swoim długim życiu pandemię. Przed ponad stu laty mieszkanka Andaluzji przetrwała dziesiątkującą Europę grypę hiszpańską.





07:18 SZUMOWSKI W RANKINGACH

Minister zdrowia Łukasz Szumowski to twarz rządu w walce z epidemią koronawirusa, ale po rekordowym wyniku z początku kwietnia jego notowania wyraźnie spadają. Nadal cieszy się jednak największym zaufaniem wśród osób publicznych, minimalnie wyprzedzając Andrzeja Dudę - wynika z sondażu IBRiS dla Onetu.

06:55 LEKARZE ALARMUJĄ O CHOROBIE KAWASAKIEGO U DZIECI

Po przyjęciu do szpitali grupy dzieci z objawami rzadkiego schorzenia, które może mieć związek z Covid-19, władze Nowego Jorku ogłosiły alert zdrowotny. Tzw. choroba Kawasakiego zagraża życiu małych pacjentów. Jak informują amerykańskie media, lekarze jeszcze nie rozumieją w pełni "tajemniczego syndromu". Podobne przypadki zaczęły pojawiać się w krajach europejskich dotkniętych przez koronawirusa, w tym w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech i Hiszpanii.

06:45 MINISTER ZDROWIA BOI SIĘ JESIENI

Szef MZ Łukasz Szumowski dla "Rzeczpospolitej": Koronawirus pozostanie w populacji. Dzisiaj przygotowujemy się do jesieni, bo mogą wybuchnąć dwie epidemie w jednym momencie. Jesieni obawiam się najbardziej.





06:09 OD DZIŚ ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA MOGĄ BYĆ OTWARTE

Od 6 maja przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach i inne formy wychowania przedszkolnego oraz żłobki mogą być otwarte. Decyzje będą podejmowały organy prowadzące. Muszą przy tym stosować się do wytycznych Ministra Zdrowia oraz GIS.





05:55 KORONAWIRUSOWE PRZYJĘCIE URODZINOWE

Urodzinowe przyjęcie przy stole ustawionym na granicy dwóch regionów Włoch - tak świętował mieszkaniec Trydentu ze swoją matką z Wenecji Euganejskiej. Matka i jego syn wyznaczyli sobie miejsce spotkania w alpejskiej przełęczy Pian delle Fugazze między miastami Trydent a Vicenza. Pod tablicami na granicy obu regionów ustawili stół i oboje stanęli przy nim nie przekraczając jej. Matka jubilata przywiozła tort. Wznieśli też "międzyregionalny" toast. Następnie odjechali - każde w swoją stronę.





05:39 BRAZYLIA

Brazylijskie Ministerstwo Zdrowia publikując we wtorek nowe, alarmujące dane o postępach pandemii koronawirusa w największym kraju Ameryki Południowej, zapowiada jej szczytową fazę na przełom maja i czerwca. Eksperci oceniają, że pandemia wywrze katastrofalny wpływ na gospodarkę.

05:17 BRYTYJSKI SKANDAL

Neil Ferguson, czołowy brytyjski epidemiolog zrezygnował po tym jak dziennik "Daily Telegraph" ujawnił, że złamał on zalecenia dystansu społecznego spotykając się z przyjaciółką.





05:13 TRUMP: NIE DA SIĘ WSZYSTKICH ZAMKNĄĆ W DOMU

Zgodnie z nowymi szacunkami amerykańskiego rządu na początku czerwca na koronawirusa dziennie umierać będzie 3 tys. Amerykanów. Dostęp do tych prognoz uzyskały media w USA, m.in. dziennik "New York Times" i portal The Hill. Ta liczba znacznie przewyższa dotychczasowe rządowe prognozy, ale portal radia NPR podkreśla, że jest to prognoza robocza.

We wtorkowym wywiadzie dla telewizji ABC prezydent USA Donald Trump przyznał, że "będzie więcej zgonów". Jednocześnie uznał, że nie da się "zamknąć w mieszkaniu czy domu".

05:10 BILANS USA

Ponad 71 tys. osób zakażonych koronawirusem zmarło w USA od początku epidemii; w ciągu ostatnich 24 godzin liczba ta zwiększyła się o 2333 - wynika z bilansu Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. To ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z poprzednim dobowym bilansem, w którym odnotowano 1015 zgonów. Był to najniższy 24-godzinny przyrost od miesiąca. Epicentrum epidemii w USA pozostaje stan Nowy Jork, gdzie na Covid-19 zmarło dotychczas 25124 chorych.