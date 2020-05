Z powodu pandemii koronawirusa odwołano pięć beatyfikacji zapowiedzianych na te miesiące - ogłosił w środę prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał Angelo Becciu. Wśród nich wymienił ogłoszenie błogosławionym prymasa Stefana Wyszyńskiego planowane na 7 czerwca.

28 maja 1981 roku, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego zmarł Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński / Teodor Walczak / PAP

Kardynał nie wykluczył też przełożenia następnych beatyfikacji, ponieważ - jak powiedział portalowi Vatican News - nie można ich zastąpić wydarzeniami "wirtualnymi".



W wypowiedzi dla oficjalnego portalu Stolicy Apostolskiej kardynał Becciu przyznał, że decyzje te wywołują "wielkie cierpienie, zwłaszcza wspólnot kościelnych, które przygotowywały się do tego wielkiego święta".



Zaznaczył, że trudno wyobrazić sobie przeprowadzenie takich ceremonii w internecie. To byłoby jego zdaniem wydarzenie "zastępcze".





Prefekt zauważył, że decyzje o odłożeniu beatyfikacji podzielane są przez wspólnoty lokalne i Stolicę Apostolską.



To same te wspólnoty diecezjalne w związku z sytuacją i utrzymywaniem się zakazu zgromadzeń poprosiły z ogromnym smutkiem o możliwość przełożenia ceremonii - dodał włoski kardynał.



Mówiąc o prymasie Wyszyńskim, Becciu oświadczył: "To osobowość znacząca nie tylko w wymiarze duchowym, ale także publicznym i społecznym. Jego postać i jego historia jest mocno związana nie tylko z Kościołem w Polsce, ale także z historią narodu polskiego, w dekadach szczególnie tragicznych dla tego kraju i całej Europy".



Nie do pomyślenia byłaby jego beatyfikacja na tej ziemi bez ludu zgromadzonego po to, by świętować wyniesienie na ołtarze takiego duszpasterza - zaznaczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.