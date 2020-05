369 osób zakażonych koronawirusem zmarło minionej doby we Włoszech - podała Obrona Cywilna. Łączny bilans zmarłych wzrósł do 29684. Padły dwa rekordy: spadek liczby chorych o około 7 tys. w ciągu jednego dnia i wzrost liczby wyleczonych o 8 tysięcy.

Rzym / PAP/EPA/Fabio Frustaci /

Obecnie zakażonych jest według oficjalnych statystyk 91 tys. osób. Od wtorku liczba chorych pod opieką lekarzy zmniejszyła się o prawie 7 tysięcy.

Do tej pory potwierdzono 214 tys. przypadków koronawirusa. Od wtorku zanotowano wzrost o 1444 następne.



Liczba wyleczonych wzrosła do 93 tys., o 8 tys. w ciągu jednego dnia, co jest absolutnym rekordem tej epidemii.



Jednym z regionów, gdzie sytuacja epidemiczna jest najlepsza, jest Basilicata. W środę poinformowano, że na 591 testów przeprowadzonych jednego dnia potwierdzono tam tylko trzy przypadki koronawirusa.