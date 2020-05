Od 6 maja przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach i inne formy wychowania przedszkolnego oraz żłobki mogą być otwarte. Decyzje będą podejmowały organy prowadzące. Muszą przy tym stosować się do wytycznych Ministra Zdrowia oraz GIS.

(zdjęcie ilustracyjne) / Agnieszka Wyderka / Archiwum RMF FM

Dopiero na koniec dna będzie wiadomo, ile placówek zdecydowało się na otwarcie i przyjęcie maluchów pod opiekę. Dane na ten temat mają spływać do kuratoriów. Jeśli bowiem dyrektor żłobka czy przedszkola uzna, że w tym momencie nie może spełnić wytycznych sanitarnych, może zawiesić na czas ograniczony działalność swojej placówki.





Wytyczne ministerstwa edukacji dla przedszkoli

W ubiegłym tygodniu zapowiadając otwarcie przedszkoli MEN podało, że ze względu na epidemię koronawirusa organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej, a w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo miałyby mieć dzieci pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jeżeli rodzice zdecydują się na pozostanie z dzieckiem w domu, do 24 maja będą mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on rodzicom dzieci do 8. roku życia.

Wytyczne GIS

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, w grupie przedszkolnej czy też w grupie w żłobku nie powinno być więcej niż 12 dzieci jednocześnie w jednej sali pod opieką jednego wychowawcy.

Sale należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.

W sali nie może być zabawek, których nie można uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki), dzieci zaś nie powinny przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

Opiekunowie między sobą powinni zachować dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 m.

Ponadto dzieci powinny przebywać na świeżym powietrzu na terenie placówki, a sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

Przed wejściem do budynku powinien znajdować się płyn dezynfekujący, rodzice powinni mieć rękawiczki oraz zakryte usta i nos.

Zajęcia stacjonarne w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach oraz żłobkach zostały zawieszone w połowie marca w związku z epidemią koronawirusa. Od 25 marca szkoły mają obowiązek prowadzenia zajęć zdalnie. Zajęcia stacjonarne w szkołach są zawieszone do 24 maja.