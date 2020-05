Po przyjęciu do szpitali grupy dzieci z objawami rzadkiego schorzenia, które może mieć związek z Covid-19, władze Nowego Jorku ogłosiły alert zdrowotny. Tzw. choroba Kawasakiego zagraża życiu małych pacjentów.

Zdj. ilustracyjne / Valery Sharifulin / PAP/ITAR-TASS

U czworga z 15 przyjętych dzieci wynik testu na obecność koronawirusa był pozytywny. U sześciorga stwierdzono obecność przeciwciał - poinformował burmistrz Bill de Blasio.

Choroba Kawasakiego powoduje u dzieci zapalenie ścian naczyń krwionośnych, w tym tętnic wieńcowych. Wiąże się z takimi objawami jak gorączka, wysypka, ból brzucha, biegunka i torsje. W niektórych przypadkach może wymagać leczenia na oddziałach intensywnej terapii.



Władze Nowego Jorku wezwały lekarzy, aby jeśli natrafią na dotkniętych tą chorobą kierowali ich do specjalistów i powiadamiali miejski wydział zdrowia. Zwracają się do rodziców dzieci z objawami choroby o natychmiastowy kontakt z lekarzem.



Chociaż związek tego syndromu z Covid-19 nie jest jeszcze ustalony i nie wszystkie z tych przypadków miały pozytywny wynik testu DNA lub serologicznego na Covid-19, prosimy wszystkich, aby skontaktowali się z nami natychmiast, jeśli zobaczą pacjentów z określonymi przez nas symptomami - zaapelowała komisarz ds. zdrowia w Nowym Jorku Oxiris Barbot



Według Miejskiego Departamentu Zdrowia chorobę zwaną "wieloukładowym zespołem zapalnym potencjalnie związanym z Covid-19", zaobserwowano u dzieci w wieku od 2 do 15 lat. Żaden z nowojorskich pacjentów z tym zespołem dotychczas nie umarł.



Także szpital dziecięcy Cohena w Long Island potwierdził, że 25 dzieci jest hospitalizowanych z objawami podobnymi do choroby Kawasakiego. Jedenaścioro z nich trafiło na oddział intensywnej terapii, ponieważ wymagały m.in. wsparcia układu oddechowego i krwionośnego.



Jak informują lokalne media, lekarze jeszcze nie rozumieją w pełni "tajemniczego syndromu". Przykuwa w ostatnich tygodniach coraz większą uwagę, ponieważ podobne przypadki zaczęły pojawiać się w krajach europejskich dotkniętych przez koronawirusa, w tym w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech i Hiszpanii.



Zdaniem ekspertów istotne jest wczesne rozpoznanie i leczenie pacjentów podejrzanych o chorobę Kawasakiego. Ma to zasadnicze znaczenie, aby zapobiec uszkodzeniom narządów i uniknąć innych długotrwałych powikłań. Zaleca się leczenie dożylnie immunoglobuliną oraz aspiryną.