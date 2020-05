Liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii przekroczyła 30 tys. W ciągu ostatniej doby zmarło kolejnych 649 osób, co oznacza, że bilans zgonów wzrósł do 30076 - poinformował minister ds. społeczności lokalnych Robert Jenrick.

Londyn / PAP/EPA/NEIL HALL /

Bilans obejmuje wszystkie zgony w ciągu 24 godzin między godz. 17 w poniedziałek a godz. 17 w we wtorek, gdzie testy potwierdziły obecność koronawirusa.

Tydzień temu brytyjskie ministerstwo zdrowia zmieniło sposób podawania statystyki i obecnie uwzględnione w nich są wszystkie zgony, a nie tylko te w szpitalach.

649 nowych zgonów to nieco mniej niż bilans podany we wtorek, gdy odnotowano 693 kolejne ofiary śmiertelne. W efekcie we wtorek Wielka Brytania wyprzedziła pod względem liczby zgonów Włochy.