10 mln litrów przeterminowanego piwa, którego nie wypili konsumenci z powodu ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa, trafi do utylizacji - poinformował w środę francuski związek piwowarów Brasseurs de France.

Francja: 10 mln litrów piwa trafi do utylizacji. Powód? Koronawirus. Zdjęcie ilustracyjne / LUKAS BARTH-TUTTAS / PAP

W większości są to piwa rzemieślnicze, które często nie są pasteryzowane i mają krótszy termin przydatności do spożycia.



Są to mocno nachmielone piwa, jeżeli przechowuje się je zbyt długo, jeżeli spędzają więcej niż dwa-trzy miesiące w magazynie, (...) aromat znika - powiedział agencji AFP prezes stowarzyszenia Maxime Costilhes.



Zdaniem Brasseurs de France spadek sprzedaży piwa jest wynikiem zamknięcia kawiarni i restauracji, a także zatrzymania turystyki i odwołania festiwali. Na podstawie danych zebranych od 300 członków stowarzyszenie oszacowało, że zmarnuje się ponad 10 mln litrów piwa.





AFP podkreśla, że taka ilość jest niewielka w porównaniu z ilością piwa, która ma zostać wyprodukowana we Francji w 2020 roku, szacowaną na 22,5 mln hektolitrów. Oznacza jednak dla producentów straty wynoszące miliony euro.



"Utylizacja piwa będzie wiązała się ze znacznymi kosztami dla przedsiębiorstw" - poinformowało stowarzyszenie i zaapelowało o pomoc. Jesteśmy sektorem bardzo zadłużonym, ponieważ w 2019 roku zainwestowaliśmy 241 mln euro w rozwój - co stanowi znaczną sumę przy obrotach nieco ponad 4 mld euro - powiedział Costilhes.



Według stowarzyszenia około 70 proc. browarów odnotowało spadek obrotów o co najmniej połowę od połowy marca.