Po rozmowie z ministrem zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny udaje się na Śląsk w celu koordynowania działań stacji sanitarno-epidemiologicznych - poinformował w środę rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że na Śląsku odnotowano już ponad 400 zachorowań wśród górników.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Rzecznik resortu zdrowia na konferencji prasowej przekazał, że na ostatnie wzrosty przypadków zakażeń koronawirusem miały wpływ zachorowania w kopalniach. Tak jak przedwczoraj, wczoraj jak i dziś mamy znowu przypadki zakażeń w kopalniach. Niestety na Śląsku mamy już ponad 400 zakażonych górników. Niestety mamy też do czynienia z zakażeniami w rodzinach górniczych - powiedział Andrusiewicz.



To jest większy problem niż domy pomocy społecznej, które do tej pory były głównymi ogniskami zakażeń koronawirusa w Polsce - dodał.

Koronawirus w Polsce / RMF FM / RMF FM

Poinformował, że w środę odbyła się telekonferencja ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego z głównym inspektorem sanitarnym Jarosławem Pinkasem, dotycząca sytuacji w kopalniach. Po rozmowie z ministrem zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny udaje się na Śląsk w celu koordynowania działania stacji sanitarno-epidemiologicznych w województwa śląskim i lepszej koordynacji działań służb, wysyłania na kwarantannę, wysyłania do izolatoriów i bieżącego monitorowania tych przypadków - powiedział rzecznik.

Najwięcej zakażonych w Rybniku

Wśród górników, najwięcej chorych jest w Polskiej Grupie Górniczej. Tam liczna zarażonych wzrosła do 360. Nadal największym ogniskiem koronawirusa jest kopalnia Jankowice w Rybniku - tam dodatni wynik ma 197 osób.



W kopalni Murcki-Staszic w Katowicach zakażonych jest 105 pracowników, w kopalni Sośnica w Gliwicach 53.



Te 3 zakłady do 10 maja wstrzymały wydobycie. Liczba zakażonych znacznie wzrosła też w należącej do Węglokoksu kopalni Bobrek w Bytomiu - 53 osoby mają koronawirusa. Kopalnia nadal jednak pracuje normalnie. O 18 zakażonych w kopalni Pniówek informowała już wcześniej Jastrzębska Spółka Węglowa.

Więcej osób będzie testowanych

Jak dodał, zwiększane będą też możliwości badań próbek ze Śląska. Prawdopodobnie w najbliższych dniach będzie zwiększona ilość próbek. Zapadła decyzja, aby testować więcej osób z kontaktu z zakażonymi górnikami. Te próbki będą najprawdopodobniej trafiały też do ościennych województw, do ościennych laboratoriów - powiedział Adrusiewicz.



Podkreślił przy tym, że każdy chory, który nie wymaga hospitalizacji, nie powinien być kierowany na izolacje domową, jeśli przebywa tam z innymi domownikami.



Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 218 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W sumie w Polsce chorobę potwierdzono dotychczas u 14 647 osób, z czego 723 zmarło.