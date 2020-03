Rząd ogłosił stan zagrożenia epidemicznego w związku z epidemią koronawirusa. W Polsce potwierdzono 103 przypadki zakażenia - w tym trzy ofiary śmiertelne. Europa stała się teraz epicentrum pandemii koronawirusa, który na całym świecie zabił już 5 tys. osób. WHO podkreśla, że obecnie w Europie dzienny przyrost nowych przypadków koronawirusa jest większy, niż to miało w szczytowym okresie epidemii w Chinach. We Francji tylko w ciągu jednego dnia przybyło 800 nowych przypadków zakażenia. W tej chwili w tym kraju jest to już 3661 przypadków, w tym 79 śmiertelnych. Poniżej znajdziecie nasz raport dnia, a w nim najważniejsze informacje.

Stan zagrożenia epidemiologicznego - co to oznacza:

- Od niedzieli 15 marca tymczasowo zostanie przywrócona kontrola graniczna na okres 10 dni.

- Polacy powracający do kraju muszą odbyć 2-tygodniową kwarantannę domową.

- Wprowadzono zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób.

- Banki i placówki finansowe pozostają otwarte.

- Krajowy transport cargo oraz autobusy, koleje i samoloty działają normalnie.

- Sklepy spożywcze (również w galeriach handlowych), drogerie i apteki pozostają otwarte.

- Restauracje, bary i kawiarnie będą mogły prowadzić działalność tylko na wynos i na dowóz.

Zaczyna się dorosłość - posłuchaj podcastu dziennikarza RMF FM Michała Zielińskiego





20:10

20:08

Słowenia odnotowała pierwszą śmierć z powodu epidemii Covid-19 - podał w sobotę krajowy kanał TV Slovenija, powołując się na nieoficjalne źródła. Ofiarą był przewlekle chory starszy mężczyzna. Ministerstwo zdrowia nie potwierdziło tej informacji.



Rząd powiedział wcześniej w sobotę, że w kraju odnotowano 181 potwierdzonych przypadków koronawirusa, w porównaniu ze 141 zgłoszonymi w piątek. Trzy osoby przebywają na oddziałach intensywnej terapii.

19:59

Do 41 wzrosła liczba zakażonych koronawirusem obywateli Bułgarii - poinformował w sobotę wieczorem szef Krajowego Sztabu Operacyjnego prof. Wencisław Mutafczijski. Profesor m.in. zalecił szyć sobie maseczki samemu, skoro brakuje ich w aptekach



19:55

Komendant Główny Straży Granicznej wydał wytyczne, zgodnie z którymi kategoria pojazdów dopuszczonych do ruchu na przejściach granicznych będzie poszerzona o busy i autobusy - poinformowała w sobotę PAP rzecznik prasowa Straży Granicznej por. Agnieszka Golias.

Golias zaznaczyła, że nowe wytyczne wydał komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga. Zgodnie z nimi dopuszczone do ruchu na przejściach granicznych będą również busy i autobusy. To oznacza, że Polacy podróżujący busami i autobusami będą mogli bez przeszkód wrócić do Polski - poinformowała rzecznik SG por. Agnieszka Golias.

Dodała, że dzięki nowym wytycznym Polacy, oraz wszystkie inne osoby, których nie dotyczy zakaz wjazdu, będą mogli bez problemu wjechać do Polski.





19:53

Resort poinformował wieczorem o kolejnych 10 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych wynikami testów laboratoryjnych. Przypadki te dotyczą trzech osób z Warszawy, jednej z Rzeszowa, dwóch z Wrocławia, dwóch z Łodzi oraz dwóch z Lublina.



19:44

19:43

W poniedziałek Poczta Polska wstrzymuje przyjęcia przesyłek do innych krajów - poinformowała w sobotę spółka. Zmieni się też organizacja pracy jej placówek.



Jak czytamy w komunikacie, "respektując wytyczne rządu sformułowane w specustawie dotyczącej zapobiegania i zwalczania koronawirusa oraz związane z ogłoszeniem stanu epidemicznego, od najbliższego poniedziałku (16.03 br.) w związku z zawieszeniem transportu lotniczego Poczta wstrzymuje przyjęcia przesyłek do innych krajów".

19:41

Wprowadzane z powodu pandemii koronawirusa w poszczególnych regionach Hiszpanii i nadmorskich dystryktach Portugalii zakazy wejścia na plażę nie odstraszają licznych miłośników kąpieli morskich. W niektórych kurortach konieczna jest interwencja policji.



19:37

19:26

19:10

Rafał Milczarski: W sobotę po godz. 22 ruszą strony internetowe dla Polaków wracających do kraju - lotdodomu.pl i lotdodomu.com .





19:09

19:08

Morawiecki: spadek wzrostu PKB będzie miał wpływ na sytuację budżetową, na dochody podatkowe państwa i wydatki, ponieważ chcę zaangażować więcej środków na wsparcie obywateli i firm.



19:05

Władze Danii poinformowały w sobotę o śmierci pierwszej osoby, u której wykryto koronawirusa. Drugie przypadki zgonów zainfekowanych pacjentów potwierdziły służby medyczne w Szwecji i Norwegii.



W Danii ofiarą koronawirusa jest 81-letni pacjent, który przebywał w szpitalu w dzielnicy Herlev w Kopenhadze. Jak podano, osoba ta była osłabiona, została hospitalizowana z powodu innych poważnych chorób. W związku z tym przypadkiem na kwarantannę odesłano część personelu szpitala.

19:04

18:58

Morawiecki: Polacy, którzy zostali w odległych miejscach świata, będą mogli zapisywać się na loty powrotne do kraju; opłata za miejsce będzie zryczałtowana, jednakowa dla wszystkich.





18:56

Rafał Milczarski: PLL LOT będzie realizował program powrotu Polaków do kraju. Pierwsze loty w tej formule już jutro.



18:45

18:44

18:43

18:42

18:40

18:35

18:23

Mężczyzna z podejrzeniem koronawirusa, który uciekł z SOR w Chrzanowie (Małopolskie), został zatrzymany w Austrii - wynika z informacji przekazanych w sobotę PAP przez policję, która równocześnie apeluje o odpowiedzialność.



Chrzanowska policja od piątku ustalała miejsce pobytu mężczyzny, który w nocy z czwartku na piątek zgłosił się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Chrzanowie. Podczas wizyty u lekarza usłyszał, że będzie musiał się poddać kwarantannie w izolatce. Mężczyzna po tych słowach miał opuścić SOR.

18:22

Jak informuje Obrona Cywilna - z 1266 do 1441 wzrosła we Włoszech w ciągu doby liczba zmarłych zakażonych koronawirusem.



18:21

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w sobotę, że w piątek wieczór poddał się testowi na koronawirusa. Poinformował przy tym, że zmierzono mu temperaturę i że jest ona "całkowicie normalna".



Począwszy od soboty rozpoczęto sprawdzanie temperatury każdej osoby, która ma kontakt z Trumpem oraz wiceprezydentem Miki'em Pencem - poiformował Biały Dom.

18:14

17:46

Od soboty konferencje prasowe organizowane w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dotyczące działań rządu w związku z koronawirusem, będą odbywały się - co do zasady - bez stacjonarnego udziału mediów - poinformowało w sobotę Centrum Informacyjne Rządu.



CIR w komunikacie poinformowało również, że wszystkie konferencje prasowe będą transmitowane na żywo na kanałach Kancelarii Premiera na Facebooku oraz Twitterze.

17:44

W związku z koronawirusem hospitalizowanych jest obecnie 526 osób, 4413 objętych jest kwarantanną, a 20 tys. 340 nadzorem epidemiologicznym - poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia.



Najnowsze dane mówią, że w Polsce potwierdzono dotąd 93 przypadki koronawirusa, dwie z tych osób zmarły. Ministerstwo zdrowia podało, że w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 1,5 tys. testów.

17:42

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i jednocześnie nasi urzędnicy od poniedziałku będą rozwozili żywność seniorom z powiatów toruńskiego i brodnickiego — poinformowała w sobotę ręcznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Beata Krzemińska.



W poniedziałek rusza nasza pomoc dla seniorów. Ma to być przykład dla innych samorządów i jednocześnie prośba o podobne działania - tym bardziej, że wiele samorządów w naszym regionie otrzymało wsparcie i prowadziło Dzienne Domy Pobytu dla seniorów. Wiadomo, że są one obecnie zamknięte do odwołania - podkreśliła Krzemińska.

17:41

Władze Mauretanii, Namibii i Rwandy poinformowały w sobotę, że w ich krajach zdiagnozowano pierwsze przypadki koronawirusa. Osoby, u którego potwierdzono zakażenie w Mauretanii i Namibii, to Europejczycy, w Rwandzie jest to obywatel Indii.



17:33

Rząd Portugalii spodziewa się, że szczyt zachorowań na Covid-19 w tym kraju nastąpi w maju. Z ujawnionych w sobotę danych resortu zdrowia wynika, że ogłoszony w nocy z czwartku na piątek stan zagrożenia epidemicznego tylko opóźni wybuch epidemii w Portugalii.



Oczekiwane w Portugalii nadejście masowych zakażeń koronawirusem w maju ujawnił tygodnik “Expresso" na bazie raportu podległej ministerstwu zdrowia Generalnej Dyrekcji Zdrowia (DGS) w Lizbonie.



“Z dokumentu tego wynika, że rekordowa liczba przypadków infekcji spodziewana jest w Portugalii w drugim tygodniu maja" - poinformował w sobotę wydawany w stolicy “Expresso".

17:31

Ponad 120 osób, głównie kuracjuszy, zostało poddanych kwarantannie w Starym Domu Zdrojowym w Krynicy Zdroju (Małopolskie). Informacje te potwierdził w sobotę PAP prezes uzdrowiska Wiesław Pióro.



Według przekazanych przez niego informacji, kwarantanna przebiega zgodnie z procedurami, osoby przebywające w budynku mają zapewnione wszystko, czego potrzebują. W Starym Domu Zdrojowym jest ponad 110 kuracjuszy i ok. 10 pracowników.

17:28

Około 200 osób zgłosiło się do pomocy w szpitalach w ramach Studenckiego Sztabu Kryzysowego, powstałego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Studenci mają pomagać personelowi medycznemu, ale nie będą mieć kontaktu z osobami zakażonymi koronawirusem.



Gdy usłyszeliśmy, że w czasie zagrożenia epidemiologicznego jest zwiększone zapotrzebowanie na personel medyczny w szpitalach, stwierdziliśmy, że trzeba wspólnymi siłami poradzić sobie z tym zagrożeniem. Chcemy się po prostu przydać - powiedział przewodniczący Studenckiego Sztabu Kryzysowego Jakub Pawlik z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (PUM). Dodał, że w ciągu niecałych dwóch dni do wolontariatu zgłosiło się ok. 200 studentów kierunków medycznych, także z innych uczelni (to osoby, które przebywają w Szczecinie w związku z zawieszeniem zajęć).

17:18

16:55

W Lombardii pogłębia się kryzys na tle wzrostu liczby zgonów osób zakażonych koronawirusem. Brakuje tam miejsc w kostnicach. Szczególnie trudna sytuacja jest w rejonie Bergamo. Jej symbolem jest 11 stron lokalnej gazety "L'Eco di Bergamo" z nekrologami.



16:49

Włosi odreagowują stres, bycie w zamknięciu - ogólnie mówiąc koronawirusa. Po wieczornym śpiewaniu na balkonach, które obiegło cały świat dzisiaj w południe odbyło się ogólnowłoskie bicie "BRAVO" !





Po wieczornym śpiewaniu na balkonach, które obiegło cały świat dzisiaj w południe odbyło się ogólnowłoskie bicie BRAVO !!!! Krzysztof Kot /RMF FM

16:29

Szpitalny Oddział Ratunkowy w wielkopolskim Krotoszynie został zamknięty na kilka godzin - poinformował rzecznik prasowy szpitala Sławomir Pałasz. Powodem wprowadzenia reżimu sanitarnego jest przyjęcie na oddział pacjenta z podejrzeniem zarażenia koronawirusem.

16:14

Jeśli epidemia nie wygaśnie w ciągu ośmiu tygodni, dotrzymanie majowego terminu wyborów może pochłonąć ofiary śmiertelne i unieważnić nawet najsurowsze środki, podjęte do ograniczenia liczby zachorowań - pisze na blogu dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.



16:03

Ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa sanitarnego w stołecznych autobusach wprowadzone zostały strefy wydzielone - informują warszawskie MZA. Rzecznik prasowy ZTM Tomasz Kunert przekazał w sobotę, że podobne strefy wprowadzono także w tramwajach.

Jak podano na stronie Miejskich Zakładów Autobusowych "ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa sanitarnego do odwołania zostały wprowadzone strefy wydzielone". "Strefy wydzielone znajdują się z przodu pojazdu i pasażerowie mają bezwzględny zakaz ich przekraczania. Zakazane jest także korzystanie przez pasażerów z pierwszych drzwi w pojeździe. Apelujemy o odpowiedzialne zachowanie, nieprzekraczanie granicy strefy wydzielonej oraz niezrywanie taśm jej wyznaczających" - głosi komunikat.

16:01

Kolejne 10 osób zmarło w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa - podały w sobotę po południu brytyjskie władze medyczne. W efekcie liczba ofiar śmiertelnych w tym kraju wzrosła do 21.





15:57

SOR Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy na Dolnym Śląsku jest dezynfekowany po tym, gdy okazało się, że jedna z osób, które tam trafiły mogła mieć kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Badania wykluczyły zakażenie.



Rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy Tomasz Kozieł poinformował PAP w sobotę, że dezynfekcję SOR wykonano na życzenie lekarzy tam pracujących, po tym, gdy pojawiło się podejrzenie, że na oddziale mogła być osoba, która miała kontakt z osobą zakażoną.

15:56

15:55

Od poniedziałku budynki Urzędu Miasta Krakowa będą zamknięte dla mieszkańców i dostępne wyłącznie dla pracowników - poinformował w sobotę magistrat. Osobiście można będzie załatwić tylko sprawy dotyczące rejestracji bieżącej zgonów oraz sporządzania aktów zgonów.

W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej urząd prosi, aby załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie, i przypomina, że zgodnie z zapowiedziami rządu terminy urzędowe zostaną wydłużone.



Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miasta Krakowa będzie można złożyć elektronicznie lub poprzez wrzucenie specjalnej koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do urzędu w 12 lokalizacjach urzędu miasta.

Wyjątkiem ma być rejestracja bieżąca zgonów oraz sporządzanie aktów zgonów. W tych sprawach pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego przyjmują osobiście w dwóch lokalizacjach: ul. Lubelska oraz os. Zgody.



Władze Krakowa apelują, by z urzędnikami kontaktować się za pośrednictwem internetu lub telefonicznie. Jednocześnie proszą o wyrozumiałość, przypominając, że urząd - jak każdy pracodawca - musi się liczyć z nieobecnością pracowników korzystających z prawa opieki nad dziećmi, a także zezwala na pracę zdalną tym osobom, które ze względów zdrowotnych nie powinny narażać się na ryzyko zakażenia.



Wcześniej zawieszenie pracy i odwołanie przyjmowania obywateli w placówkach zamiejscowych (Nowy Sącz, Oświęcim, Tarnów) ogłosił Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Równocześnie zwrócił się z prośbą o załatwianie pilnych spraw drogą internetową (ePUAP lub e-mail) lub telefoniczną. W siedzibie urzędu marszałkowskiego w Krakowie nie zawieszono przyjmowania obywateli, jednak urząd apeluje o rezygnację z osobistego załatwiania spraw i o kontakt elektroniczny lub telefoniczny.

O pozostanie w domach zaapelował również urząd wojewódzki. Poinformował także, że od poniedziałku zawiesza obsługę cudzoziemców, a decyzje administracyjne będzie wysyłał pocztą. Obcokrajowcy proszeni są o składanie wniosków drogą poczty tradycyjnej lub odłożenie spraw w czasie.

15:53

Biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel udzielił dyspensy wiernym w diecezji od uczestnictwa w niedzielnej mszy św. i wezwał do pozostania w domach - podały w sobotę diecezjalne służby prasowe.



"Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Następuje gwałtowny wzrost zachorowań. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wprowadził stan zagrożenia epidemicznego. (...) Obowiązuje restrykcyjne prawo ograniczające zgromadzenia do 50 osób. Odnosi się ono również do wszystkich uroczystości religijnych, czyli mszy św., pogrzebów, ślubów i nabożeństw. Ponieważ wszyscy jesteśmy zagrożeni, dlatego udzielam dyspensy od niedzielnej mszy św. wszystkim wiernym na terenie diecezji" - zadecydował w sobotę ordynariusz bielsko-żywiecki.



Hierarcha zarządził, by w każdej eucharystii, także niedzielnej, mogły uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję tej mszy św. "W przypadku pogrzebów i ślubów uczestniczy tylko najbliższa rodzina. Odwołane zostają wszystkie nabożeństwa, w tym Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa" - zaznaczył.

15:52

Epidemia Covid-19 i odmowa poddania się przez członków Kościół Jezusa Shincheonji testom na obecność koronawirusa sprawiły, że władze Korei Południowej zdemaskowały godzące w bezpieczeństwo państwa zasady funkcjonowania tej quasi-militarnej sekty, mającej zwolenników w wielu krajach świata.



O zaskakującym efekcie epidemii Covid-19 w Korei Płd. pisze francuski dziennik "Le Monde". Władze tego kraju prześwietliły funkcjonująca od 1984 roku sektę Shincheonji. Jej guru Li Man Ki powołuje się na kontakty z najważniejszymi politykami kraju, m.in. na byłą prezydent Park Geun Hie.

15:49

Od piątku 155 nowych osób miało pozytywny wynik testu na obecność nowego koronawirusa. To zwiększa całkowitą liczbę chorych do 959 osób; od piątku dwie osoby zmarły - podał Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska. Zmarli to starsi pacjenci.



Liczba ofiar śmiertelnych w Holandii wynosi obecnie 12. Łącznie 136 pacjentów przebywało lub przebywa w szpitalach. Liczba nowych infekcji jest niższa niż w piątek, gdy stwierdzono prawie 200 przypadków.

15:48

Łódzki oddział Polskiego Czerwonego Krzyża zawiesił w marcu wydawanie paczek żywnościowych. PCK nie jest w stanie zapobiec powstawaniu dużych zgromadzeń podczas przekazywania paczek, co jest niezgodne z zasadami panującego w kraju stanu zagrożenia epidemicznego.



"Ze względu na bezpieczeństwo osób, które korzystają ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa oraz wolontariuszy i pracowników, a także zgodnie z decyzją premiera, dotyczącą ograniczenia spotkań zbiorowych powyżej 50 osób zawieszamy w marcu wydawanie żywności" - poinformował PAP Michał Siemiński z łódzkiego oddziału PCK.

15:47

Osiem osób może uczestniczyć w uroczystości ślubnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jarocinie; państwo młodzi, ich rodzice oraz świadkowie - taką decyzję podjęto do odwołania w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.



Urząd Stanu Cywilnego w wielkopolskim Jarocinie poinformował na stronie internetowej gminy, że wszystkie zaplanowane śluby odbędą się w ustalonych terminach. Podkreślono jednak, że ze względu na ryzyko zarażenia konorawirusem, wprowadzone zostają pewne ograniczenia.W uroczystościach mogą uczestniczyć tylko państwo młodzi, świadkowie oraz rodzice osób biorących ślub.

15:44

Aby zapewnić standardy bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem koronawirusem, PKN Orlen zamyka punkty restauracyjne na wszystkich swych stacja paliw i ogranicza ofertę gastronomiczną. Oferta sklepowa pozostaje tam bez zmian - poinformował płocki koncern.



"WAŻNY KOMUNIKAT: aby zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa dla klientów i pracowników zamykamy punkty restauracyjne na wszystkich naszych stacjach i ograniczamy ofertę gastronomiczną do hot dogów, zapiekanek, kawy i herbaty" - podał w sobotę na Twitterze PKN Orlen. "Oferta sklepowa pozostaje bez zmian" - zaznaczyła spółka.

15:42

15:41

Od przyszłego tygodnia jest prawdopodobne, że wstrzymamy możliwość odwiedzin w zakładach karnych; może to być konieczne dla bezpieczeństwa osób osadzonych, ich bliskich, a także funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa - powiedział w sobotę wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.



15:36

Pomiędzy piątkowym a sobotnim popołudniem w Hiszpanii nastąpił drastyczny wzrost zgonów i zachorowań na Covid-19. W ciągu niespełna doby zanotowano 65 nowych ofiar śmiertelnych i ponad 1,8 tys. nowych przypadków zakażeń koronawirusem.



Według szacunków ministerstwa zdrowia Hiszpanii, do sobotniego popołudnia z powodu koronawirusa zmarło w tym kraju 185 osób, a blisko 5,9 tys. zostało nim zakażonych.

15:33

15:15

14:57

14:54

W Sofii w sobotę zmarł 74-letni mężczyzna chory na Covid-19. To mąż kobiety, pierwszej ofiary śmiertelnej koronawirusa w Bułgarii, która zmarła w środę. Oboje zostali przyjęci do szpitala w Sofii w ciężkim stanie i - jak wyjaśnili lekarze - mieli przewlekłe choroby serca i płuc.



Krajowy Sztab Operacyjny poinformował, że liczba osób, u których potwierdzono obecność wirusa, wynosi w całym kraju 31. Szef sztabu Wencisław Mutafczijski powiedział, że w ramach zaostrzonych przepisów stanu wyjątkowego, wprowadzonego w piątek przez parlament, policja zaczęła sprawdzać, czy obywatele zobowiązani do przestrzegania kwarantanny, przebywają w domach.

14:53

14:50

O korzystanie ze specjalnej infolinii apelował do osób z objawami grypy w sobotę w Garwolinie (Mazowieckie) prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że sytuacja związana z koronawirusem wymaga rozsądnego podejścia i wykazywania się wzajemną solidarnością.



Prezydent na briefingu prasowym w Garwolinie zaapelował do osób, które zauważyły u siebie objawy grypowe, aby nie wychodziły z domu, a zadzwoniły na infolinię. Proszę, nie przychodzić do ośrodków zdrowia, proszę nie przychodzić na SOR-y, do szpitali, tam, gdzie są skupiska ludzkie, tylko skorzystać z infolinii i uzyskać tam informację, co zrobić, jeżeli mamy takie grypowe samopoczucie - podkreślił prezydent

14:45

Oddziały banków w galeriach handlowych nie są objęte ograniczeniami wprowadzonymi w związku z zagrożeniem koronawirusem - wskazał szef Komisji Nadzoru Bankowego Jacek Jastrzębski na Twitterze, zachęcając jednocześnie do korzystania z e-bankowości i płatności bezgotówkowych.





14:40

20 strażaków ochotników z OSP w wielkopolskim Doruchowie zaoferowało pomoc seniorom i samotnym z terenu gminy. O decyzji poinformowano na stronie społecznościowej jednostki. Bartosz Piasecki z Ochotniczej Straży Pożarnej w Doruchowie powiedział w sobotę w rozmowie z PAP, że wszyscy strażacy jednostki są gotowi do niesienia pomocy osobom starszym i samotnym z terenu gminy. Jest nas w jednostce 20 i służymy pomocą - powiedział.



W czasie zagrożenia epidemicznego strażacy z Doruchowa chcą pomagać mieszkańcom gminy, robiąc np. zakupy i regulując płatności. Wystarczy zadzwonić pod numery telefonów podane na stronie facebookowej i natychmiast jesteśmy do dyspozycji - stwierdził Bartosz Piasecki.

Wielkopolska gmina Doruchów w powiece ostrzeszowskim liczy niewiele ponad 5 tys. mieszkańców.

14:35

133 nowe zakażenia koronawirusem stwierdzono w Belgii w ciągu ostatnich 24 godzin - poinformowały władze federalne tego kraju. Liczba osób, u których stwierdzono infekcje, wynosi obecnie 689. Zmarła też czwarta zakażona osoba, miała 80 lat.



Jak dotąd 97 osób zostało hospitalizowanych w Belgii z powodu COVID-19. 24 pacjentów przebywa na oddziałach intensywnej terapii.

14:30

Ciągłość produkcji i dostaw towarów do sklepów zostanie utrzymana - zapewniła w sobotę w komunikacie Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Nie ma ryzyka braku żywności w kraju, towar będzie na bieżąco uzupełniany - dodała.



W związku z decyzją rządu w sprawie ograniczenia działalności centrów handlowych informujmy, że wszystkie sklepy spożywcze zlokalizowane zarówno w centrach handlowych, jak i poza centrami, będą otwarte na dotychczasowych zasadach. Otwarte będą również sklepy przemysłowe, nieobjęte Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, działające poza galeriami handlowymi - czytamy w komunikacie organizacji.

14:25

Włoski wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri ogłosił w sobotę, że jest zakażony koronawirusem. Jak wyjaśnił, w ostatnich dniach miał kontakt z osobą, u której było podejrzenie Covid-19.



W wydanym oświadczeniu 47-letni wiceminister poinformował, że jest w izolacji i że zastosował wszystkie wymagane procedury. Dodał, że jego żona i małe dziecko czują się dobrze.



To pierwsza osoba z rządu Giuseppe Contego, u której potwierdzono obecność koronawirusa.

14:20

Pakiet rozwiązań wprowadzonych w ramach walki z koronawirusem jest niekomfortowy, ale konieczny, by ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii - podkreślił w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Zwrócił się też o pozostanie w domach.





13:44

Naukowcy zapowiedzieli, że pierwsze przeprowadzane na ludziach testy szczepionki przeciwko koronawirusowi rozpoczną się w ciągu kilku dni w USA - podał brytyjski dziennik "Daily Telegraph".

Wbrew standardowej procedurze pominięte zostaną przeprowadzane zwykle w takich sytuacjach testy na zwierzętach i zdrowi ochotnicy w USA otrzymają dawki testowanego leku. Jeśli okaże się on bezpieczny, zostanie wypróbowany na większych grupach pacjentów zakażonych Covid-19 w celu sprawdzenia jego skuteczności - czytamy w gazecie.

Szefowie firm farmaceutycznych mają nadzieję, że w ciągu 12-18 miesięcy będą gotowe miliony dawek, ale przyznają, że jest to optymistyczne założenie.

13:34

Mamy 9 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W sumie potwierdzono go u 93 osób.

Potwierdzone przypadki dotyczą 2 osób z woj. mazowieckiego (Warszawa), 1 z woj. wielkopolskiego (Poznań), 1 z woj. lubelskiego (Lublin) i 5 z województwa łódzkiego (Łódź).

Do tej pory z powodu koronawirusa zmarły w Polsce dwie osoby.

13:29

Biskup gliwicki odwołał wszystkie msze z wiernymi. Kościoły mogą zostać otwarte, możliwa ma być spowiedź. Pogrzeby będą odbywały się tylko na cmentarzach.

13:27

Polska zwalnia obroty ze względu na koronowirusa. Życie wielu nas zdecydowanie się zmieni. Przede wszystkim czeka nas spędzanie znacznie więcej czasu w domach. Takie nagłe wyhamowanie naszej aktywności dla wielu osób może być szokiem - mówi w rozmowie z reporterem RMF Krzysztofem Kotem dr Ireneusz Siudem, psycholog społeczny, terapeuta.

Polska zwalnia obroty. Rozmowa z psychologiem Krzysztof Kot /RMF FM





13:23

Kolejne najbliższe wydarzenia z udziałem papieża Franciszka, czyli niedzielna modlitwa Anioł Pański i audiencja generalna 18 marca, odbędą się bez udziału wiernych i będą transmitowane - ogłosił Watykan. Wierni nie wejdą na plac Świętego Piotra, bo jest od kilku dni zamknięty.

13:21

W Grecji odnotowano dwa kolejne przypadki śmiertelne koronawirusa. Zmarli mężczyźni w wieku 67 i 90 lat, obaj z poważnymi problemami zdrowotnymi. Do trzech wzrósł tym samym bilans ofiar śmiertelnych koronawirusa w Grecji.

13:08

Od północy z soboty na niedzielę polsko-ukraińską granicę na Podkarpaciu będzie można przekraczać jedynie przez przejście w Korczowej - poinformowała w sobotę rzeczniczka prasowa Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej mjr Elżbieta Pikor. Zaapelowała do podróżnych zamierzających przekroczyć granicę z Ukrainą, aby już planowali podróż przez drogowe przejście graniczne w Korczowej. "Pozostałe przejścia graniczne na Podkarpaciu: Medyka (ruch drogowy, pieszy i kolejowy), Budomierz i Krościenko - będą nieczynne i ruch graniczny zostaje tam zawieszony do odwołania" - podkreśliła.





13:00

Pracownicy NFZ mają powiadomić telefonicznie wszystkie osoby, które miały w najbliższych dniach rozpocząć leczenie w sanatoriach i szpitalach zdrojowych. Osoby, które przebywają w uzdrowiskach mają dokończyć swoje turnusy i dopiero potem rozjechać się do domu.

12:53

Także w Czechach przez 10 dni zamknięte będą restauracje i sklepy, z wyjątkiem sklepów z żywnością i drogerii oraz aptek. Możliwa jest sprzedaż online i mogą działać restauracje wydające posiłki przez osobne okienka. Poczta, banki i stacje benzynowe mają funkcjonować bez ograniczeń, ale salony kosmetyczne i fryzjerskie muszą zostać zamknięte.

12:45

Uzdrowiska czasowo zawieszają działalności. Jak informuje Narodowy Fundusz Zdrowia, jeśli ktoś ma skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które ma rozpocząć się po 14 marca, powinien pozostać w domu. Skierowanie do sanatorium będzie mogło być zrealizowane w późniejszym terminie, z zachowaniem obecnego miejsca w kolejce oczekujących.

Zobacz również: Uzdrowiska w całym kraju zawieszają działalność





12:27

Minister zdrowia odwołał Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne dla lekarzy i dentystów. Chodzi o egzaminy testowe oraz ustne, które były zaplanowane po 13 marca. Zgodnie z treścią komunikatu wiosenna sesja egzaminacyjna zostaje wydłużona.

12:24

Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce. Od dzisiaj obowiązują znaczące obostrzenia. Bardzo restrykcyjnie od kilku dni funkcjonują Włochy. Krzysztof Kot rozmawiał z Małgorzatą Banach - lublinianką od lat mieszkającą w Pinzolo niedaleko Trydentu.

Małgorzata Banach, lublinianka od lat mieszkającą w Pinzolo niedaleko Trydentu Krzysztof Kot /RMF FM





12:12

Szykujmy się na to, że zamknięcie szkół, żłobków, przedszkoli, galerii handlowych, barów i kin potrwa dłużej niż 14 dni. Dłużej może także obowiązywać zakaz lotów międzynarodowych. Tak w rozmowie z dziennikarzem RMF FM informuje rzecznik rządu Piotr Mueller. Decyzja zapadnie pod koniec przyszłego tygodnia. Wtedy będziemy wiedzieć, ile kolejnych osób będzie zarażonych koronawirusem i czy obecne zamknięcie wielu instytucji przyniosło jakikolwiek dobry skutek.

11:52

Szlaki turystyczne w Tatrach są zamknięte, schroniska nie przyjmują rezerwacji, zamknięte są baseny termalne na Podhalu, restauracje, bary, a właściciele stacji narciarskich postanowili skrócić sezon.

11:49

Firmy przewozowe zawieszają od jutra kursy autokarów na lotniska w Berlinie - informuje reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska. To oznacza ogromne problemy dla tych, którzy w stolicy Niemiec lądują, a następnie do Polski planują dostać się autobusem. O swojej decyzji poinformowały m.in dwie największe firmy kursujące na trasie Berlin-Szczecin.

Przewoźnicy informują, że ma to związek z wprowadzanym dziś w nocy zakazem międzynarodowego ruchu lotniczego, kolejowego i autokarowego. Problem w tym, że dotyczące obostrzeń dla podróżnych rozporządzenia nie dotyczą ruchu kołowego, a na stronie gov.pl można przeczytać, że obywatele będą mogli wrócić do Polski transportem kołowym, czyli samochodami osobowymi, busami i autokarami. Kierowców busów i autokarów nie będzie obowiązywać 14 dniowa kwarantanna. Ze względu na rozbieżności w interpretacji przepisów ministerstwo spraw wewnętrznych zapowiada, że jeszcze dziś szczegółowy komunikat w tej sprawie ma wydać straż graniczna.

11:45

Rząd nie planuje wprowadzenia żadnych dodatkowych zasiłków dla pracowników poszkodowanych przymusowym zamknięciem wielu firm. Od dziś restauracje nie mogą przyjmować gości. W galeriach handlowych zamknięte są sklepy odzieżowe, meblowe i elektroniczne oraz księgarnie. Do tego nie działają kina, teatry, muzea, siłownie i baseny.

Dla pracowników ustawowo zagwarantowanych pieniędzy niestety nie ma - informuje reporter RMF FM Krzysztof Berenda. Najlepiej jeśli uda się zmienić zakres obowiązków takiego pracownika i pozwolić mu pracować z domu. Nie dla każdego - zwłaszcza w sklepach - to jest jednak możliwe. Wtedy trzeba iść na wolne: urlop lub tak zwane postojowe.

11:29

Do 25 wzrosła liczba osób zakażonych nowym koronawirusem na Węgrzech. Według oficjalnych danych 79 osób przebywa obecnie na kwarantannie, jedna wyzdrowiała.

W piątek wieczorem premier Viktor Orban oznajmił, że wprowadzono zakaz wjazdu dla osób przybywających z kolejnego kraju - z Izraela. Już wcześniej podobne ograniczenia zastosowano wobec obywateli Włoch, Chin, Korei Południowej i Iranu.

11:27

Dwanaście osób przebywających w szpitalach na terenie woj. śląskiego z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem czuje się dobrze. Pacjenci przebywają w placówkach w Raciborzu, Cieszynie, Zawierciu i Chorzowie. Jako ostatni na oddział zakaźny Szpitala Powiatowego w Zawierciu trafił - po uzyskaniu dodatniego wyniku testu - lekarz anestezjolog z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W związku z tym szpital, w którym pracował anestezjolog, wstrzymał planowe przyjęcia w obu lokalizacjach - przy ulicach Ceglanej i Medyków, odwołano też wizyty w przyklinicznych poradniach, a praca obu izb przyjęć - w tym okulistycznej na Ceglanej - została zawieszona. Pacjenci oddziału intensywnej terapii i jego personel zostali poddani badaniom.

Ponad 100 próbek pobrano też w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu. Tamtejszy oddział chorób wewnętrznych i diabetologii sosnowieckiego z ok. 50 pacjentami został zamknięty po tym, gdy u jednego z nich potwierdzono koronawirusa. Czasowo zamknięto też szpitalny oddział ratunkowy, przez który przeszedł przyjmowany do szpitala pacjent.





11:25

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorz Cessak wydał decyzję o dodaniu nowego wskazania terapeutycznego dla leku Arechin. Będzie nim leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami. Na stronach urzędu dostępna jest decyzja w sprawie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla produktu leczniczego Arechin (Chloroquini phosphas, 250 mg, tabletki), dodająca nowe wskazanie.

Chodzi o leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta, takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Adamed Pharma S.A. Firma w sobotnim komunikacie przekazała, że ARECHIN jest wytwarzany w zakładach produkcyjnych w Polsce i będzie dostępny dla pacjentów wymagających leczenia tym produktem.

11:12

MSZ Norwegii zaleciło obywatelom, aby przez następny miesiąc nie wybierali się w podróż do żadnego obcego kraju. Norwegowie przebywający obecnie za granicą powinni rozważyć jak najszybszy powrót do domu w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

W czwartek norweski rząd wprowadził poważne restrykcje mające zahamować rozwój pandemii koronawirusa: odwołano duże imprezy publiczne, zamknięto wszystkie szkoły i przedszkola, a także salony piękności i tatuaży.

Ponadto zdecydowano o wprowadzeniu przymusowej 14-dniowej kwarantanny dla wszystkich, którzy przyjechali do Norwegii po 27 lutego z zagranicy poza państwami nordyckimi.

11:01

Collegium Medicum w Krakowie szuka studentów wolontariuszy do ewentualnej pomocy w Szpitalu Uniwersyteckim i Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym. By trafić do tworzonej bazy trzeba wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Collegium.

10:29

Wizz Air zawiesza wszystkie loty w polskiej siatce połączeń do odwołania.

"Pasażerowie z rezerwacjami, których dotyczą zawieszone loty i którzy dokonali rezerwacji bezpośrednio na stronie wizzair.com lub poprzez aplikację mobilną, będą automatycznie informowani drogą elektroniczną. 120 proc. pierwotnej wartości rezerwacji zostanie automatycznie przesłane na konto klienta Wizz Air do wykorzystania przez kolejne 24 miesiące na produkty i usługi Wizz Air" - poinformowano.

Wizz Air dodał, że klienci mogą również wybrać zwrot pieniędzy - co zajmie więcej czasu - i będą informowani w osobnej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną o koniecznych krokach do otrzymania przelewu bankowego lub przelewu na kartę.

Zobacz również: Wizz Air zawiesza do odwołania loty do i z Polski





10:24

Kolejne dni przesądzą, czy wobec rozwoju epidemii koronawirusa trzeba będzie przesunąć datę wyborów prezydenckich; dziś takiej decyzji nie ma, ale to nie znaczy, że jest ona wykluczona - powiedział wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Wybory za dwa miesiące. Zobaczymy - powiedział - Dzisiaj nikt nie myśli o wyborach, wszyscy myślą o tym, żeby tę epidemię zatrzymać.

Całą rozmowę znajdziecie TUTAJ





10:17

Rosja zakaże cudzoziemcom wjazdu przez granicę lądową z Polską i Norwegią. Decyzja chodzi w życie w niedzielę. Wjechać przez granicę lądową Rosji z Polską i Norwegią będą mogli wyłącznie obywatele Białorusi, członkowie delegacji oficjalnych i osoby mające zezwolenie na pobyt w Rosji. Rosja i Polska graniczą poprzez obwód kaliningradzki.

10:12

Katarzyna Czekaj z okolicy Ferrary bardzo gorąco zachęca do stosowania wszystkich podstawowych środków ostrożności. We Włoszech na szczęście jak opowiada stało się to już normą. Trzeba być odpowiedzialnym za siebie i innych, bo inaczej się nie uda zakończyć epidemii....

Katarzyna z okolicy Ferrary Krzysztof Kot /RMF FM





09:51

W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w Europie MSZ uruchomiło infolinię dotyczącą możliwości przekraczania granic. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 523 8880.





09:46

Na terenie województwa lubelskiego mamy pięć nowych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 - poinformowała rzeczniczka wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka. Zakażenia potwierdzone zostały u osób, które miały styczność z osobami, u których wcześniej już wykryto koronawirusa.

Dotychczas na terenie województwa lubelskiego stwierdzono 12 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.

Stan dwojga pacjentów - kobiety i mężczyzny w wieku 50-60 lat - jest ciężki. Oboje przebywają w szpitalu klinicznym nr 1 w Lublinie. Mężczyzna został tu przywieziony z Bełżyc, a kobieta z Janowa Lubelskiego.

Pozostałe osoby, u których wykryto koronawirusa są w stanie dobrym.

09:44

Kolejne trzy nowe przypadki koronawirusa potwierdzono na terenie woj. łódzkiego. Zakażony jest młody mężczyzna i dwóch nastolatków, są w stanie dobrym. Wszyscy troje mieli kontakt z osobą zakażoną. W sumie w łódzkim szpitalu im. Biegańskiego przebywa obecnie ośmiu pacjentów. Wszyscy są w młodym wieku. Jest wśród nich mężczyzna, który wcześniej przebywał na terenie Niemiec i Holandii, kolejny mężczyzna, który miał kontakt z osobą zakażoną oraz obywatelka Hiszpanii, która miała kontakt z osobą z Azji. Wcześniej szpital przyjął kobietę, która najprawdopodobniej zaraziła się patogenem podczas pobytu w Norwegii oraz mężczyznę, który wrócił z Niemiec.

09:37

Ministerstwo Zdrowia informuje: Mamy trzy kolejne przypadki zakażenia koronawirusem; łącznie są to 84 osoby. Dwie osoby zmarły.



09:11

"Straż Graniczna jest gotowa do tego, żeby wprowadzić ruch tymczasowy. Będą wyznaczone miejsca, gdzie będzie można przekraczać granice. Inne miejsca, które dają taką możliwość, ale nie będą wyznaczone, będą po prostu zablokowane. Jeżeli chodzi o patrole Straży Granicznej, wojska, to będzie tego dużo więcej w tych miejscach, gdzie jest możliwość przekroczenia granicy. W XXI wieku jest też możliwość fotokomórek i różnych innych rozwiązań związanych z patrolowaniem granicy z powietrza. Od jutra granica będzie zamknięta" - tak o przywróceniu kontroli granicznych mówił w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM Paweł Szefernaker.

Dopytywany, czy liczebnie starczy odpowiednich służb, by patrolować granice, odpowiedział: "Tak. Straż Graniczna jest gotowa do tego, żeby przywrócić posterunki i kontrole na granicy zachodniej, południowej i z Litwą. Będzie też wsparcie innych służb, jeśli chodzi o patrolowanie granicy".

Wiceszef MSWiA przekazał też, że Polacy wracający do kraju będą skierowani na kwarantannę domową. "Wszyscy będą informowani na granicy, jak ona powinna wyglądać. Będą wypełniali druki, gdzie będą kwarantannę odbywać, z numerem telefony - żeby był kontakt z osobą odbywającą kwarantannę. Jeżeli będzie taka potrzeba, to dla osób, które nie mają miejsca, w którym mogą odbyć kwarantannę, albo nie chcą narazić swoich bliskich, są wyznaczone w każdym powiecie miejsca do odbywania zbiorowej kwarantanny".





08:40

13 nowych przypadków zakażenia koronawirusem mamy w Polsce: 2 osoby z woj. świętokrzyskiego (Starachowice), 3 z woj. dolnośląskiego (2 Wrocław i 1 Bolesławiec), 5 z woj. lubelskiego (Lublin), 3 z woj. łódzkiego (Łódź). W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem to 81. Dwie osoby zmarły.





08:45

Po kilku dniach w domu zaczyna być ciężko. Być samemu to wpływa na psychikę - mówi pochodząca z Lublina Patrycja Szwed, która od kilku lat mieszka w Mediolanie. Nie jest objęta kwarantanną, ale pracuje on line. I ze względów bezpieczeństwa nie wychodzi z domu. Dzisiaj pierwszy raz od niedzieli wyszła tylko do apteki.

Patrycja z Lublina opowiada o życiu w Mediolanie w czasie epidemii koronawirusa Krzysztof Kot /RMF FM





08:01

Instytut Roberta Kocha z siedzibą z Berlina uznał, że obecnie - oprócz Włoch - najbardziej zagrożonymi koronawirusem są austriacki Tyrol, stolica Hiszpanii, Madryt oraz Francja. W kraju nad Sekwaną tylko w ciągu jednej doby przybyło 800 zarażonych, zmarło 18 osób. W sumie chorych jest tam 3661 osób, a liczba ofiar śmiertelnych sięga 79.

07:54

O godziny 20:00 w telewizji publicznej zostanie wyemitowane orędzie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego związane ze stanem zagrożenia epidemicznego w kraju. Abp Gądecki zwrócił się do biskupów diecezjalnych o wydanie decyzji, aby podczas każdej mszy świętej i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób.

07:29

Chemioterapia w szpitalach w wydzielonych strefach, hospitalizacja jednodniowa, a leki pacjentom onkologicznym powinny być wydawane na jak najdłuższy okres - nawet na pół roku. Takie zalecenia dla placówek onkologicznych wprowadza Ministerstwo Zdrowia. Wszystko z powodu zagrożenia koronawirusem. Chorzy na raka są szczególnie zagrożeni.



06:43

Od północy Polska przywraca pełną kontrolę graniczną na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Obostrzenia mają umożliwić kontrolę rozprzestrzeniania się koronawirusa i wynikają z opublikowanego kilka godzin temu rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Osoby, które będą mogły wjechać do Polski, czyli polscy obywatele i obcokrajowcy, którzy pracują albo mają członków rodziny w naszym kraju, będą mogły przekraczać granicę tylko w wyznaczonych przejściach granicznych.

To 15 przejść kolejowych i drogowych z Czechami, 15 z Niemcami, 2 z Litwą i 5 przejść ze Słowacją. Kolejne to 4 porty morskie - w Świnoujściu, Kołobrzegu, Gdyni i Gdańsku i 17 portów lotniczych.

Na wszystkich przejściach ma odbywać się standardowa odprawa graniczna potwierdzająca prawo do przekroczenia granicy i wwozu towarów, ale także kontrola stanu zdrowia osoby przekraczającej granicę.





06:40

W Rimini w północnych Włoszech przez megafony nadawane są z samochodów komunikaty dla mieszkańców z apelami o to, by pozostawali w domu. Przypomina się, że zgodnie z rozporządzeniem rządu o walce z koronawirusem nie wolno wychodzić bez uzasadnionej potrzeby.

"Najważniejsze jest to, by pozostać w domu. Trzeba absolutnie zostać w swoim mieszkaniu, ograniczyć wychodzenie wyłącznie do konieczności zrobienia zakupów albo udania się do apteki" - głosi komunikat.

Taką akcję informacyjną uznano za konieczną, bo jeszcze niedawno, gdy już trwał kryzys we Włoszech, wiele osób gromadziło się w miejscowych parkach i na plażach.

06:23

Nowo narodzone dziecko w Anglii ma pozytywny wynik testu na koronawirusa. To oznacza, że stało się najmłodszą na świecie ofiarą pandemii. Jak podał brytyjski tabloid "The Sun", będąca w ciąży matka została kilka dni temu zabrana do szpitala z podejrzeniem zapalenia płuc. Tam została zbadana na obecność koronawirusa, ale wynik testu, który potwierdził, że jest ona zakażona, był znany dopiero po porodzie. Noworodek został poddany badaniu natychmiast po przyjściu na świat i okazało się, że też jest zakażony.

Lekarze próbują obecnie ustalić, czy dziecko zakaziło się wirusem w czasie porodu czy też w łonie matki.

06:20

Władze Czech poinformowały, że dziś od 6:00 rano wszystkie sklepy z wyjątkiem sklepów z żywnością, z kosmetykami oraz aptek będą zamknięte przez 10 dni. Nieczynne mają być też restauracje. U naszych południowych sąsiadów zarejestrowano dotąd 116 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Nikt nie umarł.