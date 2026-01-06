Mieszkańcy czterech województw mają dziś do czynienia z bardzo złym stanem powietrza. Stężenie pyłów zawieszonych zostało kilkukrotnie przekroczone, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty, apelując o "unikanie aktywności na zewnątrz".

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa we wtorkowy poranek ostrzega mieszkańców środkowo-zachodniej Polski przed złym stanem powietrza.

Sytuacja jest na tyle poważna, że RCB rozesłało alerty. Otrzymali je mieszkańcy:

powiatu kłodzkiego w województwie dolnośląskim,

powiatu krotoszyńskiego, Poznania i Kalisza w województwie wielkopolskim,

powiatu żywieckiego w województwie śląskim,

powiatu łaskiego w województwie łódzkim.

"Uwaga! Dziś (06.01) prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (smog). Unikaj aktywności na zewnątrz" - tak brzmi treść wiadomości od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Jak zauważa reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, który informuje o kilkukrotnie przekroczonych normach pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 w Poznaniu, alergicy, osoby chore na astmę i inne schorzenia układu oddechowego mogą mieć dziś problemy z oddychaniem.

Szczególnie niebezpieczne są najmniejsze cząstki

Jakość powietrza w Polsce, zwłaszcza w sezonie grzewczym, często pozostawia wiele do życzenia. Jednym z głównych problemów są pyły zawieszone - PM10 i PM2,5. To drobne cząstki stałe i ciekłe unoszące się w powietrzu, które powstają głównie w wyniku spalania węgla, drewna oraz innych paliw stałych w domowych piecach, a także w transporcie i przemyśle.

Pyły PM10 mają średnicę do 10 mikrometrów, natomiast PM2,5 - do 2,5 mikrometra. Te najmniejsze cząstki są szczególnie niebezpieczne, ponieważ mogą przenikać głęboko do płuc, a nawet do krwiobiegu. Długotrwałe narażenie na wysokie stężenia pyłów zawieszonych może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak choroby układu oddechowego, sercowo-naczyniowego, a nawet nowotwory.

Według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w wielu polskich miastach regularnie przekraczane są dopuszczalne normy stężenia pyłów PM10 i PM2,5. Najgorzej jest w okresie zimowym, gdy nasila się tzw. niska emisja, czyli zanieczyszczenia pochodzące z domowych pieców i kotłów.

Aby ograniczyć negatywny wpływ pyłów zawieszonych na zdrowie, zaleca się unikanie długiego przebywania na zewnątrz w dniach, gdy normy są przekroczone, a także korzystanie z oczyszczaczy powietrza w domach. Władze lokalne coraz częściej wprowadzają programy wymiany starych pieców oraz inwestują w rozwój transportu publicznego i zielonych technologii.