Kierowcy w Gdańsku i Gdyni muszą przygotować się na poważne utrudnienia w ruchu w środę, 8 stycznia. Od godziny 8:00 do 20:00 zaplanowano protest przewoźników kontenerowych, który obejmie przejazd kolumny około 300 ciężarówek głównymi trasami Trójmiasta. Akcja może powodować zatory i spowolnienia, zwłaszcza na drogach ekspresowych S6 i S7 oraz w rejonach portowych.

Gdańsk i Gdynia: Kolumna ciężarówek sparaliżuje ruch – szczegóły protestu przewoźników (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W środę w Gdańsku i Gdyni odbędzie się protest przewoźników kontenerowych, który spowoduje poważne utrudnienia w ruchu na głównych trasach Trójmiasta.

Przewoźnicy domagają się równego dostępu do terminali portowych i likwidacji dodatkowych opłat.

W związku z protestem bilety ZTM będą honorowane w pociągach SKM i Polregio na terenie Gdańska i Pruszcza Gdańskiego.

Protest organizowany jest przez przewoźników obsługujących porty morskie. Jak tłumaczy Maciej Korthals, prezes firmy TIDI-LOG i jeden z organizatorów, branża sprzeciwia się praktykom terminali kontenerowych dotyczącym awizacji i dodatkowych opłat.

Ocenił on, że owe praktyki ograniczają równy dostęp do infrastruktury portowej i zamiast ułatwiać pracę, utrudniają codzienny transport. Chcemy równego i sprawiedliwego dostępu do terminali, bez dyskryminujących opłat czy barier wstępu - wskazał Korthals.

Jak będzie wyglądał protest?

Kolumna ciężarówek wyruszy rano z ul. Kontenerowej w Gdańsku, przejedzie m.in. ul. mjr. Henryka Sucharskiego, Traktem św. Wojciecha, Aleją Armii Krajowej i Południową Obwodnicą Gdańska (S7). Około godziny 9:00 dotrze na Obwodnicę Trójmiasta, kierując się do Gdyni. Tam, na parkingu przy ul. Janka Wiśniewskiego, pod terminalami kontenerowymi, zaplanowano dwugodzinną demonstrację i prezentację postulatów. Po południu kolumna wróci do Gdańska, korzystając z S6 i S7, ponownie przejeżdżając przez Aleję Armii Krajowej, Trakt św. Wojciecha i ul. mjr. Henryka Sucharskiego, aż do powrotu w okolice ul. Kontenerowej, gdzie planowana jest druga demonstracja.

Policja i służby porządkowe będą czuwać nad bezpieczeństwem i płynnością ruchu. Funkcjonariusze apelują do kierowców o ostrożność, stosowanie się do poleceń służb i - jeśli to możliwe - wybieranie tras alternatywnych.