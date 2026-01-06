Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,6 proc. prowadzi w najnowszym sondażu IBRiS przeprowadzonym na zlecenie "Rzeczpospolitej". To wzrost o 1,2 pkt proc. w porównaniu z badaniem z końca listopada. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na 26,7 proc. poparcia – to spadek o 0,4 pkt proc. Trzecia jest Konfederacja z wynikiem 12 proc., co oznacza spadek o 4 pkt proc.

Nowy sondaż wyborczy: Koalicja Obywatelska na prowadzeniu, PiS i Konfederacja ze spadkami (Zdjęcie ilustracyjne) / Wojciech Olkuśnik / East News

Koalicja Obywatelska prowadzi w sondażu IBRiS z poparciem 31,6 proc., wyprzedzając PiS (26,7 proc.) i Konfederację (12 proc.).

Do Sejmu weszłyby także Konfederacja Korony Polskiej (8,8 proc.) i Nowa Lewica (7,5 proc.), a frekwencja wyborcza wyniosłaby 59,5 proc.

Według wyliczeń prof. Flisa, KO mogłaby liczyć na 185 mandatów, PiS na 153, a Konfederacja na 57.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Do Sejmu weszłyby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (8,8 proc., wzrost o 3,7 pkt proc.) oraz Nowa Lewica (7,5 proc., wzrost o 0,3 pkt proc.).

Pod progiem wyborczym znalazły się: Razem (3,6 proc., spadek o 0,3 pkt proc.), PSL (3,7 proc., wzrost o 0,5 pkt proc.) oraz Polska 2050 (1,1 proc., spadek o 0,6 pkt proc.). 5 proc. ankietowanych nie potrafiło wskazać, na kogo oddałoby głos.

Frekwencja wyborcza według sondażu wyniosłaby 59,5 proc. Zdecydowany udział w wyborach zadeklarowało 46,5 proc. respondentów, a 13 proc. "raczej" wzięłoby udział w głosowaniu. 22,3 proc. badanych nie zamierza głosować, a 16,1 proc. "raczej" nie weźmie udziału w wyborach. 2,1 proc. nie ma zdania.

Według wyliczeń prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, na podstawie tych wyników KO mogłaby liczyć na 185 mandatów w Sejmie, PiS na 153, Konfederacja na 57, Konfederacja Korony Polskiej na 37, a Nowa Lewica na 28.

Badanie IBRiS przeprowadzono 2 i 3 stycznia na próbie 1068 osób.