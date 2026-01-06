We wtorek na torach w miejscowości Będzelin (Łódzkie) doszło do niecodziennego incydentu. Maszynista pociągu relacji Lublin Główny – Szczecin Główny zauważył podczas jazdy brak fragmentu szyny o długości 112 centymetrów. Wyniki ekspertyzy technicznej mają wyjaśnić, co było przyczyną zniknięcia części infrastruktury.

Służby zbadają przyczynę ubytku toru w Będzelinie / Shutterstock

Niebezpieczna sytuacja miała miejsce około godziny 12:00 we wtorek. Maszynista pociągu relacji Lublin Główny - Szczecin Główny na torach w miejscowości Będzelin (pow. łódzki wschodni) zauważył brak szyny o długości 112 cm.

Po odkryciu ubytku pociąg został natychmiast zatrzymany.

Służby techniczne PKP PLK szybko przystąpiły do doraźnej naprawy torowiska. Po prowizorycznym uzupełnieniu brakującej szyny pociąg mógł ruszyć w dalszą drogę, a pasażerowie nie musieli opuszczać składu.

Ekspertyza wyjaśni przyczyny

Jak poinformowała Katarzyna Michalska z PKP PLK, przyczyna powstania ubytku zostanie ustalona po przeprowadzeniu szczegółowej ekspertyzy technicznej.

Służby, które dokonały oględzin miejsca zdarzenia, wykluczyły ingerencję osób trzecich.

Ubytek został całkowicie naprawiony około godziny 16:30. Do tego czasu ruch na tej linii kolejowej odbywał się drugim torem.

Według informacji przekazanych przez PKP PLK, incydent nie spowodował większych opóźnień w kursowaniu pociągów.