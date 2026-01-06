Barwny Orszak Trzech Króli przeszedł 6 stycznia Traktem Królewskim w Warszawie. W wydarzeniu wzięli udział prezydent RP Karol Nawrocki z małżonką oraz tysiące mieszkańców stolicy. Uroczystości towarzyszyły apele o odważne świadectwo wiary i podkreślenie chrześcijańskich wartości.

W orszaku Trzech Króli w Warszawie uczestniczył prezydent RP wraz z małżonką / Wojciech Olkusnik / East News

Tegoroczny orszak odbył się pod hasłem „Nadzieją się cieszą!”, zaczerpniętym z XVII-wiecznej kolędy „Mędrcy świata, monarchowie”. Uroczystość rozpoczęła się modlitwą Anioł Pański przed Pomnikiem Mikołaja Kopernika, gdzie zgromadzonych pobłogosławił abp Adrian Galbas.

Na czele orszaku szedł gwiazdor z gwiazdą, za nim kolędnicy, mali pastuszkowie i aniołki.

Królowie wraz ze swoimi dworami jechali na specjalnych pojazdach. Na wysokości Pałacu Prezydenckiego do pochodu dołączył prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą Nawrocką.

Będziemy szli, mówiąc głośno, że Polska jest bardzo przywiązana do tradycji katolickich, chrześcijańskich do objawienia Jezusa – powiedział prezydent dziennikarzom.

Prezydent podkreślił, że Orszak Trzech Króli to inicjatywa oddolna, inspirowana społecznie. Obok pięknego polskiego języka, naszej kultury wartości chrześcijańskie, które są z nami od ponad 1000 lat, są tym, co konstytuuje naszą wspólnotę narodową, nawet wówczas, gdy władza niekoniecznie je pielęgnuje - zaznaczył Nawrocki.

Po dotarciu do stajenki na Placu Zamkowym królowie złożyli pokłon i symboliczne dary: złoto, kadzidło i mirrę.

Chrześcijańskie wartości i apel arcybiskupa

Metropolita warszawski abp Adrian Galbas podkreślił, że "gdyby cały świat miał na tyle pokory, by klęknąć przed nowonarodzonym Mesjaszem, na pewno byłoby dużo więcej pokoju, spokoju i dużo więcej nadziei".

Hierarcha zaapelował także o odważne świadectwo wiary w codziennym życiu. Tak jak dzisiaj nie wstydzimy się swojej i wychodzimy, aby ją publicznie pokazać, tak niech będzie przez wszystkie dni tego rozpoczętego roku i przez całe nasze życie. (...) Idźmy nie przebrani za chrześcijan, ale jako prawdziwi chrześcijanie - mówił abp Galbas.

Wydarzeniu towarzyszyło wspólne kolędowanie, które potrwa w Warszawie do godz. 20.

Uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzona jest w Kościele katolickim 6 stycznia. Od 2011 roku to dzień wolny od pracy w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach europejskich.

Podobne orszaki Trzech Króli przeszły dziś ulicami blisko tysiąca miejscowości w Polsce.