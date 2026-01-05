Rosyjski generał pułkownik Oleg Makarewicz ma poważne kłopoty. Uwięziony w Wenezueli wojskowy przez kilka ostatnich miesięcy składał wnioski o ewakuację z kraju, znajdującego się pod coraz większą presją USA. Bezskutecznie - Kreml odmawiał za każdym razem. Co Makarewicz robił w Wenezueli i dlaczego Moskwa nie chce go z powrotem?

Generał Oleg Makarewicz utknął w Wenezueli. Kreml już go nie chce. Na zdjęciu Nicolas Maduro w trakcie uroczystości Dnia Zwycięstwa w Moskwie / KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/East News / East News

Rosyjski generał Oleg Makarewicz utknął w Wenezueli, a Kreml nie zgadza się na jego powrót do Rosji.

Makarewicz dowodzi Grupą Zadaniową "Równik", która szkoli wenezuelskie siły zbrojne.

Jego pobyt w Caracas został przedłużony mimo zwyczajowych rotacji.

Generał został odwołany ze stanowiska po porażce kampanii w Chersoniu i jest oskarżany przez Ukrainę o zniszczenie tamy w Nowej Kachowce.

Czy Makarewicz został zdegradowany i zesłany, czy jest częścią większej strategicznej gry między USA a Rosją?

"Przeczuwając nadciągającą operację USA, dzielny generał próbował opuścić kraj, zanim Waszyngton zacznie działać, by nie wpaść w nieodpowiednie ręce, a także nie zostać wydanym Ukrainie. Jednak przez cały ten czas Moskwa odmawiała Makarewiczowi zgody na opuszczenie Wenezueli" - informuje ukraiński analityk Aleksandr Kowalenko.

Co więcej, według najnowszych informacji, do których dotarł Kowalenko, Makarewicz złożył wniosek o pilną ewakuację w związku z ostatnimi wydarzeniami w Caracas. "Jak myślicie, jaka była odpowiedź z Moskwy? Zgadza się - odmowa" - podaje analityk, dodając ironicznie "jak to mówią, 'Rosjanie nie zostawiają swoich'".

Ale co rosyjski generał robi w środku oblężonego przez wojska USA kraju Ameryki Południowej?

Budanow ujawnił cele Rosjan w Wenezueli

W rozmowie z serwisem The War Zone we wrześniu 2025 roku ówczesny szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) ujawnił, że generał Oleg Makarewicz dowodzi tzw. Grupą Zadaniową "Równik" (ETF) Ministerstwa Obrony Rosji.

W jej skład wchodzi ponad 120 żołnierzy, którzy szkolą wenezuelskie siły zbrojne w zakresie obsługi dronów, walki piechoty oraz działań specjalnych. Rosja dostarcza Wenezueli także nowoczesne systemy obrony powietrznej, takie jak Buk-M2E i rozważała przekazanie dronów bojowych typu Szahed. Moskwa nie wykluczała również zwiększenia dostaw broni dalekiego zasięgu, w tym pocisków manewrujących. Komunikaty o wzmożeniu współpracy wojskowego między Moskwą i Caracas napływały z Rosji w miarę zwiększania presji przez USA na rządzie Maduro.

Według dokumentów udostępnionych przez ukraiński wywiad, Rosjanie wspierają Wenezuelę również w zakresie wywiadu elektronicznego oraz monitorowania zarówno grup wewnętrznych, jak i zagranicznych.

Większość rosyjskich żołnierzy stacjonuje w Caracas, a pozostałe oddziały rozmieszczone są w Maracaibo, La Guaira i na wyspie Aves. Kyryło Budanow zaznaczał, że rotacje dowódców trwają zwykle około sześciu miesięcy, jednak pobyt Makarewicza został przedłużony.

Generał został skierowany do Wenezueli po odwołaniu ze stanowiska dowódcy Grupy Dniepr w październiku 2023 roku, po spektakularnej ukraińskiej kontrofensywie i utracie Chersonia przez Rosjan. Makarewicz został odwołany ze stanowiska i zastąpiony przez Michaiła Teplińskiego, który dowodził dotąd rosyjskimi siłami powietrznodesantowymi (WDW). Oficjalnym powodem odsunięcia Makarewicza miało być składanie fałszywych raportów z pola walki, a zmiany na stanowisku dowódczym dokonano tuż po wizycie Władimira Putina w kwaterze głównej dowództwa armii w Rostowie nad Donem.

Ukraińskie władze oskarżają Makarewicza również o wydanie rozkazu zniszczenia tamy w Nowej Kachowce w czerwcu 2023 roku, co doprowadziło do katastrofalnych skutków środowiskowych i gospodarczych w obwodzie chersońskim.

Jak oceniał we wrześniu 2025 roku były szef HUR , Makarewicz i jego żołnierze najprawdopodobniej pozostaną w Wenezueli w przypadku ataku USA. Myślę, że będą działać za kulisami, a oficjalnie Rosja będzie próbowała rozmawiać z USA, ponieważ ich jednostki stacjonują w Wenezueli - powiedział Budanow. To tylko gra - dodał.

Większość z tych osób została uznana za zbrodniarzy wojennych, którzy brali udział w wojnie przeciwko Ukrainie, w tym w szeregach Grupy Wagnera. Czy przedłużona obecność Makarewicza w Wenezueli jest częścią szerszej gry między USA i Rosją, czy stanowi formę zesłania bez możliwości powrotu do ojczyzny?












