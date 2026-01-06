Szczyt tzw. "koalicji chętnych" – państw wspierających Ukrainę – rozpoczął się we wtorek w Paryżu. W wydarzeniu bierze udział 35 krajów, w tym szefowie państw i rządów z 27 państw. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk.

Prezydent Francji Emmanuel Macron i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Paryżu. 06.01.2026 r. / YOAN VALAT / POOL / AFP / East News

W Paryżu rozpoczął się szczyt "koalicji chętnych" z udziałem 35 państw, mający na celu wypracowanie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Uczestnicy omawiają m.in. wsparcie wojskowe, monitorowanie rozejmu i zobowiązania na wypadek kolejnej agresji Rosji.

Projekt deklaracji przewiduje długoterminową pomoc i "wiążące zobowiązania" państw koalicji na rzecz bezpieczeństwa Ukrainy.

Celem spotkania jest zademonstrowanie zbliżenia stanowisk USA, Europy i Ukrainy w sprawie przyszłych gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa w przypadku ewentualnego zawieszenia broni.

Pałac Elizejski podkreśla, że szczyt ma doprowadzić do sfinalizowania prac nad konkretnymi gwarancjami, określającymi wkład każdego z państw koalicji. Gwarancje te mają zapewnić Ukrainie ochronę przed przyszłą agresją ze strony Rosji.

Podczas rozmów priorytetowo traktowane są kwestie monitorowania przyszłego rozejmu, wsparcia dla ukraińskiej armii, rozmieszczenia sił reasekuracyjnych na lądzie, zobowiązań na wypadek kolejnego ataku Rosji oraz długoterminowej współpracy obronnej z Ukrainą.

Według projektu deklaracji końcowej, o którym informowały agencje Reutera i AFP, gwarancje bezpieczeństwa mają obejmować "wiążące zobowiązania" do wsparcia Ukrainy w razie ponownej agresji Rosji. Wsparcie to może obejmować użycie zdolności wojskowych, wsparcie wywiadowcze i logistyczne, działania dyplomatyczne oraz dodatkowe sankcje. Kraje koalicji zobowiązują się także do dalszej, długoterminowej pomocy wojskowej oraz udziału w mechanizmie monitorowania i weryfikacji rozejmu, którym mają kierować Stany Zjednoczone.

Premier Donald Tusk przed wylotem do Paryża podkreślił, że szczyt ma na celu potwierdzenie pełnej współpracy europejsko-amerykańskiej na rzecz bezpieczeństwa, wsparcia Ukrainy i jej powojennej odbudowy.

Przywódca Ukrainy - Wołodymyr Zełenski, który spotkał się we wtorek w Paryżu z Emmanuelem Macronem, przekazał, że wtorkowe spotkanie "koalicji chętnych" będzie największym, jeśli chodzi o reprezentację tej koalicji. "Przygotowujemy ważne kroki polityczne" - zapowiedział we wpisie na platformie X.