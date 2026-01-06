Jaki plan na relacje z prezydentem Karolem Nawrockim na marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty? Czy odbywają się kuluarowe rozmowy polityków Nowej Lewicy z otoczeniem prezydenta ws. projektu ustawy o osobie najbliższej? Kiedy może dojść do wizyty drugiej osoby w państwie w Ukrainie? M.in. o to Tomasz Terlikowskiego zapyta w środę w Porannej rozmowie w RMF FM Marka Siwca, szefa Kancelarii Sejmu. Zapraszamy!

Poranna rozmowa w RMF FM wraca po przerwie świąteczno-noworocznej. Pierwszym gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Marek Siwiec, nowy szef Kancelarii Sejmu i bliski współpracownik marszałka Włodzimierza Czarzastego. Byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego zapytamy m.in. o to, co sobotnie wydarzenia w Wenezueli, schwytanie prezydenta tego kraju Nicolasa Maduro, może oznaczać dla Polski w kontekście polityki międzynarodowej,

W rozmowie nie zabraknie krajowej polityki. Naszego gościa zapytamy, jaki plan na relacje z prezydentem Karolem Nawrockim na marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty? Czy odbywają się kuluarowe rozmowy polityków Nowej Lewicy z otoczeniem prezydenta ws. projektu ustawy o osobie najbliższej? Kiedy może dojść do wizyty drugiej osoby w państwie w Ukrainie?

