Każde z zadań związane z procesem pomocowym dla Ukrainy ma swojego lidera narodowego. Polska będzie państwem wiodącym w zakresie logistyki - przekazał premier Polski Donald Tusk po spotkaniu tzw. koalicji chętnych w Paryżu. Przedstawiciele 35 państw spotkali się, by rozmawiać o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Premier Tusk powiedział w trakcie wystąpienia w Paryżu, że jest "za wcześnie, by wygłaszać przesadnie optymistyczne komunikaty".

Szef naszego rządu mówił, że aby uzyskać skuteczną presję na Rosję, potrzebne jest uściślanie wspólnego stanowiska UE, USA i innych państw z koalicji chętnych.

Z każdym tygodniem jesteśmy bliżej konkretnych rozwiązań - zapewniał Tusk, dodając, że we wtorek w Paryżu rozmawiano m.in. o tym, jak państwa rozumieją swoją rolę w gwarancjach bezpieczeństwa dla Kijowa.

Polska zrealizuje wszystkie zadania w zakresie logistyki dla wsparcia Ukrainy, będzie w tym obszarze państwem wiodącym - przekazał premier. Każde z zadań ma swojego lidera narodowego.

Tusk wskazał, że nasi partnerzy nie oczekują obecności naszych wojsk w Ukrainie.

Szef rządu zapowiedział, że w tym tygodniu spotka się z Karolem Nawrockim, aby omówić rolę premiera i prezydenta w omawianym procesie.

"Trzeba cały czas mocno naciskać na Rosję"

Premier Donald Tusk mówił we wtorek w Paryżu, że gwarancje koalicji chętnych dla Kijowa dotyczą bezpieczeństwa na morzu, w powietrzu i na ziemi. Uczestnicy spotkania mieli, według słów polskiego polityka, dokonać znaczącego postępu w kwestii tego, co kto może zapewnić Ukrainie.

Aby uzyskać efekty, o których mówimy, trzeba cały czas mocno naciskać na Rosję - dodawał Tusk. Szef naszego rządu mówił, że wszyscy zebrani we francuskiej stolicy zgłaszali gotowość do wytwarzania presji na Rosję, włącznie z sankcjami, aby skłonić ją do działań na rzecz pokoju.

Czym jest koalicja chętnych?

"Koalicja chętnych" to nieformalna, międzynarodowa grupa państw, która działa na rzecz wsparcia Ukrainy w kontekście wojny z Rosją.

Oprócz państw europejskich w inicjatywie uczestniczą również m.in. Kanada, Japonia, Australia czy Nowa Zelandia.